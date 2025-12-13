Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 59χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι απείλησε άλλον με τσεκούρι
Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικώς λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε το τσεκούρι και απείλησε τον άλλο στη συμβολή των οδών Αλίμου και Βουλιαγμένης
Συνελήφθη 59χρονος οδηγός για απειλή κατά ζωής άλλου οδηγού έπειτα από μεταξύ τους λεκτικό διαπληκτισμό στην περιοχή του Αλίμου το πρωί του Σαββάτου.
Οι αστυνομικοί βρήκαν στο αυτοκίνητο του συλληφθέντος τσεκούρι, σκεπάρνι, αεροβόλο και ένα μικρό μαχαίρι
Ειδικότερα, το επεισόδιο ανάμεσα στους δύο οδηγούς σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αλίμου και Λεωφόρου Βουλιαγμένης στις 9:10 το πρωί.
Αρχικώς, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν λεκτικά αλλά η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε τσεκούρι και απείλησε τον άλλο.
Τότε ο δεύτερος οδηγός που δέχτηκε τις απειλές κάλεσε την Αστυνομία. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 59χρονο επί της οδού Αλίμου 103 στην Αργυρούπολη.
Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν τσεκούρι, σκεπάρνι, αεροβόλο και ένα μικρό μαχαίρι.
