Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής - Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 33χρονου γιατρού τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο, την περασμένη Κυριακή.
Ο νεαρός ειδικευόμενος στο Βενιζέλειο δεν εμφανίστηκε στη βάρδιά του τη Δευτέρα, κάτι που ανησύχησε άμεσα την οικογένειά του και οδήγησε τον πατέρα του να ενημερώσει την αστυνομία.
Ο πατέρας του νεαρού δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία την Δευτέρα 8/12. Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά αργά το απόγευμα της Κυριακής.
Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να «σαρώνουν» την περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά όπου εστιάζουν από χθες οι αναζητήσεις και όχι μόνο, ενώ σύμφωνα με το zarpanews, το αυτοκίνητο του βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο χωριό Φρές του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο άλλο αντικείμενο ή ίχνος του 33χρονου που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.
Στις έρευνες συμμετέχει και η Πυροσβεστική, με drone και πεζοπόρο τμήμα, ενώ ο σκύλος της ΕΜΑΚ εξακολουθεί να ερευνά δύσβατα σημεία της περιοχής.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συνεχίζουν τις προσπάθειες με αμείωτη ένταση.
