Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11 Δεκεμβρίου 2025 | 17:25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Τα τελευταία χρόνια —και ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση του πολέμου το 2022— η Ουκρανία έχει επενδύσει συνειδητά στην πολιτιστική της διπλωματία, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο σε έναν διαφορετικό αλλά εξίσου καθοριστικό χώρο: την ιστορική μνήμη. Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο Καζιμίρ Μαλέβιτς, ο καλλιτέχνης που διαμόρφωσε τον Σουπρεματισμό και άνοιξε τον δρόμο για τη ριζική αφαίρεση στη δυτική τέχνη.

Όπως περιέγραψαν πρόσφατα οι New York Times, το Κίεβο έζησε για εβδομάδες μια πραγματική «εισβολή Μαλέβιτς»: από κινηματογράφους που πρόβαλαν τη νέα βιογραφική ταινία του, μέχρι εκθέσεις με τεράστιες πλαστικές εγκαταστάσεις, βαγόνια του μετρό ζωγραφισμένα με γεωμετρίες του Σουπερματισμού και εστιατόρια που σερβίρουν πιάτα επηρεασμένα από τη μορφολογία του «Μαύρου Τετραγώνου». Η Ουκρανία επιχειρεί να εντάξει τον καλλιτέχνη στη δική της πολιτιστική αφήγηση, υποστηρίζοντας πως για δεκαετίες παρουσιάστηκε από τη Ρωσία ως αποκλειστικά «δικός της».

«Η τέχνη απαιτεί αλήθεια, όχι ειλικρίνεια. Τα αντικείμενα έχουν εξαφανιστεί σαν καπνός· για να φτάσει στη νέα καλλιτεχνική κουλτούρα, η τέχνη προχωρά προς τη δημιουργία ως αυτοσκοπό και προς την κυριαρχία πάνω στις μορφές της φύσης»

Μαύρο Τετράγωνο, Καζιμίρ Μαλέβιτς

Η γέννηση και οι πρώιμες ρίζες του καλλιτέχνη

Ο Καζιμίρ Μαλέβιτς γεννήθηκε το 1879 στο Κίεβο, τότε τμήμα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αλλά με βαθιά ουκρανική πολιτισμική ταυτότητα. Μεγάλωσε σε ουκρανικά χωριά, όπου ο πατέρας του εργαζόταν σε εργοστάσια ζάχαρης. Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βιώματα προήλθαν από την τοπική λαϊκή αισθητική: γεωμετρικά μοτίβα, κεντήματα, χρωματικές αντιθέσεις — στοιχεία που αργότερα θα μεταμορφωθούν στη γλώσσα του Σουπρεματισμού.

Παρότι τα νεανικά του χρόνια ανήκουν καθαρά στην ουκρανική κοινωνική πραγματικότητα, η καλλιτεχνική του ταυτότητα θα διαμορφωθεί στη Μόσχα, όπου μετακόμισε για να εκπαιδευτεί και να ενταχθεί στον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο της ρωσικής πρωτοπορίας.

«Ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι δημιουργός μόνο όταν οι μορφές στο έργο του δεν έχουν τίποτα κοινό με τη φύση»

Αυτοπροσωπογραφία, Καζιμίρ Μαλέβιτς

Το ιστορικό πλαίσιο της ρωσικής πρωτοπορίας

Σύμφωνα με το Kazimir Malevich Teaching Packet των Πάουλα Βιζότσκι και Σούζαν Φράιφελντ, η Ρωσία στις αρχές του 20ού αιώνα βρισκόταν σε μια κοινωνικά εκρηκτική κατάσταση. Η αυτοκρατορία παρέμενε καθηλωμένη σε ημι-φεουδαρχικές δομές, με περιορισμένη βιομηχανική ανάπτυξη και αυξανόμενες ταξικές αντιθέσεις.

Μέσα σε αυτήν την αναταραχή, η Μόσχα εξελίχθηκε σε κέντρο καλλιτεχνικής καινοτομίας, υπερβαίνοντας σταδιακά τη συντηρητικότερη Αγία Πετρούπολη. Οι Ρώσοι καλλιτέχνες, επηρεασμένοι από τον κυβισμό και τον φουτουρισμό της Γαλλίας και της Ιταλίας, αναζητούσαν τρόπους να δημιουργήσουν ένα νέο, αυτόνομο, βαθιά ρωσικό ύφος μοντέρνας τέχνης.

Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψαν κινήματα όπως ο νεοπριμιτιβισμός, όπου πρωταγωνίστησαν η Νατάλια Γκοντσαρόβα και ο Μιχαήλ Λαριόνοφ, και ο κυβοφουτουρισμός, στον οποίο εντάχθηκε και ο Μαλέβιτς. Η συνεργασία του με τον Αλεξέι Κρουτσιόνιχ και τον Μιχαήλ Ματιούσιν για την όπερα Victory over the Sun αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά βήματα προς την πλήρη απομάκρυνση από την αναπαράσταση.

«Οι φουτουριστές επέδειξαν τεράστια δύναμη βούλησης καταστρέφοντας τις συνήθειες του παλιού τρόπου σκέψης, γδέρνοντας το απονεκρωμένο δέρμα του ακαδημαϊσμού και φτύνοντας κατάμουτρα την παλιά κοινή λογική»

Sportsmen, Καζιμίρ Μαλέβιτς, 1931, Πηγή: WikiArt

Από τον Κυβισμό στον Σουπρεματισμό

Το θεωρητικό έργο του Μαλέβιτς κορυφώνεται στο μανιφέστο From Cubism to Suprematism (1915). Εκεί διακηρύσσει την απελευθέρωση της τέχνης από τον «κύκλο των αντικειμένων» και την απόφαση να δημιουργήσει μια οπτική γλώσσα που δεν χρειάζεται τον φυσικό κόσμο ως αναφορά.

Η παρουσίαση του «Μαύρου Τετραγώνου» το 1915 στην έκθεση «Ο.10» συγκλόνισε την ευρωπαϊκή τέχνη. Το έργο δεν ήταν απλώς μια αφαίρεση, αλλά ένα μανιφέστο: ένα σύμβολο μηδενικού σημείου, πάνω στο οποίο η νέα τέχνη μπορούσε να ξαναχτιστεί από την αρχή. Η ριζοσπαστική αυτή μετατόπιση επηρέασε τη μετέπειτα αφαίρεση, από τον Πιετ Μοντριάν έως τα μινιμαλιστικά κινήματα του 20ού αιώνα.

«Η τέχνη δεν μας χρειάζεται — και ποτέ δεν μας χρειάστηκε»

Suprematist Composition, Καζιμίρ Μαλέβιτς, 1915 – 1916, Πηγή: WikiArt

Η στάση του σοβιετικού κράτους και η περιθωριοποίηση

Αν και η Οκτωβριανή Επανάσταση αρχικά είδε την πρωτοπορία ως πιθανό σύμμαχο στον μετασχηματισμό της κοινωνίας, γρήγορα η σοβιετική ηγεσία στράφηκε προς πιο «κατανοητές» μορφές τέχνης.

Το Teaching Packet επισημαίνει ότι από το 1920 έως το 1925 το κράτος απέσυρε σταδιακά την υποστήριξη προς την αφηρημένη τέχνη. Ο Μαλέβιτς, που είχε συμβάλει καθοριστικά στη Σχολή του Βιτέμπσκ μετά τον Μαρκ Σαγκάλ, περιορίστηκε από τις αρχές και τελικά εμποδίστηκε από το να εκθέτει τα έργα του.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 επέστρεψε στο Κίεβο για να διδάξει, σε μια Ουκρανία που αποτέλεσε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά σύντομα ήρθε αντιμέτωπος με την ίδια λογοκρισία. Πέθανε το 1935 στο Λένινγκραντ, αφήνοντας πίσω του ένα έργο τεράστιας επιρροής.

«Λέω σε όλους: εγκαταλείψτε την αγάπη, εγκαταλείψτε τον αισθητισμό, εγκαταλείψτε το φορτίο της σοφίας, γιατί στη νέα κουλτούρα η σοφία σας είναι γελοία και ασήμαντη»

White on White, Καζιμίρ Μαλέβιτς, 1917 – 1918, Πηγή: WikiArt

Ποιος «δικαιούται» τον Μαλέβιτς;

Στον 21ο αιώνα, η ταυτότητα του Μαλέβιτς έχει αναδειχθεί σε πεδίο έντονου πολιτιστικού διαλόγου. Η Ουκρανία επιδιώκει να επαναφέρει τον καλλιτέχνη στο δικό της αφήγημα, επιμένοντας ότι τα πρώτα του χρόνια, η γλώσσα του, το τοπίο και η αισθητική του διαμορφώθηκαν σε ουκρανικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, μεγάλα μουσεία αναθεωρούν τον τρόπο με τον οποίο τον παρουσιάζουν. Το Stedelijk Museum στο Άμστερνταμ επανακατέγραψε τον καλλιτέχνη ως «γεννημένο στην Ουκρανία από Πολωνούς γονείς», ενώ το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη έχει ήδη αναθεωρήσει δεκάδες καταγραφές καλλιτεχνών που παλαιότερα περιγράφονταν ως Ρώσοι.

«Ιδεαλισμός και οι απαιτήσεις της αισθητικής είναι τα ίδια τα όργανα βασανισμού. Η εξιδανίκευση της ανθρώπινης μορφής ισοδυναμεί με την καταστρατήγηση των αμέτρητων γραμμών του ζωντανού, κινούμενου μυός»

Όπως αποκάλυψε το The Art Newspaper, η καμπάνια της ιστορικού τέχνης Οξάνα Σεμένικ συνέβαλε αποφασιστικά σε αυτή τη διεθνή μετατόπιση. Μουσεία σε όλο τον κόσμο αναγκάζονται να εξετάσουν εκ νέου τις εθνικές ταμπέλες που χρησιμοποιούν, αναγνωρίζοντας ότι πολλές προέρχονται από μια εποχή αυτοκρατορικής ρωσικής κυριαρχίας.

«Έλυσα τους κόμπους της σοφίας και απελευθέρωσα τη συνείδηση του χρώματος! Σπεύστε να αποτινάξετε το απολιθωμένο δέρμα των αιώνων, ώστε να μπορέσετε να μας προφτάσετε πιο εύκολα»

Morning in the Village after Snowstorm, Καζιμίρ Μαλέβιτς, 1913, Πηγή: WikiArt

Οι ειδικοί συγκλίνουν σε ένα σαφές συμπέρασμα. Ο Μαλέβιτς δεν μπορεί να αποσπαστεί από το ρωσικό καλλιτεχνικό περιβάλλον που τον ανέδειξε ούτε από τις ουκρανικές εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν. Πρόκειται για έναν δημιουργό που γεννήθηκε σε μια περιοχή με πολυεθνική ταυτότητα, εργάστηκε στη ρωσική πρωτοπορία, δίδαξε στην ουκρανική πρωτεύουσα και εξελίχθηκε μέσα σε ένα πολιτισμικό τοπίο όπου τα σύνορα ήταν περισσότερο διοικητικά παρά πολιτιστικά.

Οι New York Times υπογραμμίζουν ότι η Ουκρανία διεκδικεί τον Μαλέβιτς όχι για να σβήσει το ρωσικό κομμάτι της ιστορίας του, αλλά για να αναγνωριστεί ότι ο καλλιτέχνης υπήρξε προϊόν μιας ευρύτερης, μη μονοδιάστατης γεωπολιτισμικής πραγματικότητας.

«Έχω ξεπεράσει το αδύνατο και έχω ανοίξει χάσματα με την ανάσα μου. Εσείς είστε παγιδευμένοι στα δίχτυα του ορίζοντα, σαν ψάρια!»

Κόκκινο Τετράγωνο, Καζιμίρ Μαλέβιτς, 1915, Πηγή: WikiArt

Το Art Newspaper, από την πλευρά του, καταλήγει ότι η επαναταξινόμηση του Μαλέβιτς δεν επιβάλλει μια νέα «εθνική ιδιοκτησία», αλλά αποκαθιστά μια ιστορική πολυπλοκότητα που είχε παραμεριστεί.

Εμείς, οι σουπρεματιστές, σας ανοίγουμε τον δρόμο. Βιαστείτε! Γιατί αύριο δεν θα μας αναγνωρίζετε.

Καζιμίρ Μαλέβιτς

Έτσι, ο Μαλέβιτς γίνεται σήμερα όχι μόνο σύμβολο της μοντέρνας τέχνης, αλλά και καθρέφτης των σύγχρονων γεωπολιτισμικών εντάσεων.

Η καλλιτεχνική του γλώσσα υπερέβη τα όρια της αναπαράστασης.

Η ταυτότητά του, έναν αιώνα μετά, υπερβαίνει τα όρια των εθνών.

*Με πληροφορίες από: Russian Art of the Avant-Garde, Kazimir Malevich Teaching Packet, Proletarian Credibility? Malevich’s Russian – Peasant Paintings during the First Five-Year Plan, New York Times, The Art Newspaper, Κεντρική Φωτογραφία: Αυτοπροσωπογραφία, Καζιμίρ Μαλέβιτς

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Cecco del Caravaggio 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την «αμαρτία» της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα
Art 25.11.25

«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» - Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η Φρίντα Κάλο περιέγραψε κάποτε τα δύο σημαντικά ατυχήματα που καθόρισαν τη ζωή της: ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που την άφησε συντριμμένη και καθηλωμένη στο κρεβάτι για έναν χρόνο και τον γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
