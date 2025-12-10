Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για το εισιτήριο στις «16» καλύτερες ομάδες του CEV Cup έκανε ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, που επικράτησε, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, της Άπελντοορν με 3-0 σετ.

Οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, αφού ουσιαστικά δυσκολεύτηκαν μόνο στο δεύτερο σετ, το οποίο και πήραν με δύο πόντους διαφορά. Από εκεί και πέρα επέβαλαν απόλυτα τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια στους Ολλανδούς για να ελπίζουν σε κάτι παραπάνω.

Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό που μπόρεσε να προηγηθεί με 7-4, όμως η Άπελντοορν απάντησε και ισοφάρισε σε 9-9. Κάπου εκεί οι Ερυθρόλευκοι είχαν ένα ξέσπασμα και με πέντε σερί πόντους έφτασαν στο 14-9. Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά τους κάνοντας το 20-15, για να κατακτήσουν εν τέλει το πρώτο σετ με 25-17, κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες έδωσαν πραγματική μάχη για να το κατακτήσουν. Το προβάδισμα άλλαξε χέρια ουκ ολίγες φορές, αφού όταν ο ένας έχτιζε μια μικρή διαφορά, ο άλλος την ανέτρεπε σχεδόν άμεσα. Το… πράγμα άρχισε να ξεκαθαρίζει όταν ο Ολυμπιακός έκανε το 20-16. Οι Ολλανδοί έκαναν την ύστατη προσπάθεια ισοφαρίζοντας σε 23-23, όμως οι Ερυθρόλευκοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με δύο σερί πόντους έκαναν το 25-23 για το 2-0.

Οι παίκτες της Άπελντοορν μπήκαν με μεγαλύτερη διάθεση στο τρίτο σετ και προηγήθηκαν με 7-4, όμως ένα σερί του Ολυμπιακού τον έβαλε μπροστά με 8-7. Οι Ερυθρόλευκοι σιγά-σιγά βρήκαν ρυθμό και έφτασαν στο 15-10 και λίγο αργότερα στο 20-15. Το… νερό είχε μπει στο αυλάκι και οι Πειραιώτες δεν δυσκολεύτηκαν να κάνουν το 25-18 και να πάρουν το παιχνίδι με το τελικό 3-0.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-23, 25-18).

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-17

2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-11, 21-16, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 6 άσους, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλου και της Ντιναμό Άπελντοορν από 2 άσους, 29 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (6/13 επ., 1 άσος, 40% υπ. – 40% άριστες), Πιτακούδης 10 (8/11 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 10 (8/19 επ., 2 άσοι), Δαλακούρας 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 36% άριστες), Καβάνα 4 (1/2 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Νεντελίκοβιτς 6 (1/7επ., 1 άσος, 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 33% υπ. – 33% άριστες), Χασμπάλα, Κωνσταντινίδης (λ., 43% υπ. – 29% άριστες)

Ντιναμό Απελντοορν (Ρέντμπαντ Στρίκβερντα): Λούνσινγκ 7 (6/17 επ., 1 μπλοκ), Μπλόεμ 7 (4/8 επ., 3 μπλοκ), Ντε Βέιρ 2 (1 άσος, 1 μπλοκ), Έμπελαρ 3 (3/8 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Χαρούκ 8 (6/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 75% υπ. – 50% άριστες), Βαν Ντερ Σαφτ 3 (3/13 επ., 50% υπ. – 40% άριστες) / Άλεκσοφ (λ., 20% υπ. – 20% άριστες), Βαν ντερ Πιλ, Βαν Λάαρ 1 (1/3 επ., 50% υπ. – 0% άριστες), Μπόερ 5 (5/12επ., 33% υπ. – 33% άριστες) Χέρινξ 1 (1/2 επ.), Βαν Μπλάντελ (λ., 33% υπ. – 33% άριστες)