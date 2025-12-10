Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0: Εύκολη νίκη για τους «σπερς» που… βλέπουν οκτάδα (vid)

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η Τότεναμ (3-0) εντός έδρας απέναντι στη Σλάβια Πράγας, παίρνοντας αυτό που ήθελε -δηλαδή τους τρεις βαθμούς- με μια εμφάνιση «τόσο, όσο», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League!

Οι «Σπερς» του Τόμας Φρανκ έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να ξεπεράσουν το εμπόδιο του αντιπάλου τους χωρίς… δράματα και αυτό ακριβώς έκαναν, χάρη σε ένα αυτογκόλ του Ζίμα (26′) και δύο πέναλτι-γκολ, από τον Κούντους (50′) και τον Σίμονς (79′). Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η λονδρέζικη ομάδα ανέβηκε στους 11 βαθμούς (με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες) και βάζει για τα καλά πλώρη ώστε να καταλάβει μια από τις προνομιούχες πρώτες οκτώ θέσεις της βαθμολογίας που οδηγούν απευθείας στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με αυτή τη νίκη της, η κάτοχος του Europa League έμεινε παράλληλα αήττητη στα τελευταία 23 εντός έδρας ματς στην Ευρώπη (19-4-0), ενώ έκανε και το «3 στα 3» στο «σπίτι» στη φετινή League Phase και μάλιστα χωρίς να έχει δεχθεί γκολ (σ.σ. 1-0 τη Βιγιαρεάλ, 4-0 την Κοπεγχάγη τα άλλα δύο ματς). Επιπλέον, έμεινε αήττητη για πέμπτο διαδοχικό ματς από τη Σλάβια Πράγας (4 νίκες, 1 ισοπαλία) και στα τελευταία 8 απέναντι σε τσεχικές ομάδες.

Η δε Σλάβια από την πλευρά της, συνέχισε τα δικά της αρνητικά σερί, αφού έμεινε με μόλις 2 νίκες στα τελευταία 17 ματς με αγγλικές ομάδες (2-4-11), χωρίς νίκη συνολικά στα τελευταία 17 ματς στο Champions League (0-7-10) και χωρίς να έχει σκοράρει στα τελευταία 5 ματς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η μπάλα από νωρίς στα πόδια της Τότεναμ

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, από τα πρώτα λεπτά η Τότεναμ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και μόλις στο 1ο λεπτό έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Στάνεκ να σώζει ενστικτωδώς το εξ επαφής πλασέ του Ριτσάρλισον μετά από γύρισμα του Όντομπερτ. Ένα δεκάλεπτο αργότερα, στο 11′, ο γκολκίπερ της Σλάβια έπιασε και το σουτ του Κούντους, ενώ στο 13′ κατέγραψε την τρίτη του επέμβαση και πάλι σε σε σουτ του Ριτσάρλισον εκτός περιοχής.

Μετά το τέταρτο ο ρυθμός των γηπεδούχων έπεσε κάπως και αυτό εκμεταλλεύθηκαν οι Τσέχοι που αντίστοιχα βρήκαν τις δικές τους δύο πρώτες φάσεις. Ο Βικάριο αρχικά όμως απέκρουσε το σουτ του Πρόβοντ στο 16′ και έπειτα, ο Σάντιλεκ ήταν αυτός που αστόχησε στο 23′ με κεφαλιά άουτ.

Το 1-0 με ιστορικό… αυτογκόλ

Τελικά, το γκολ που έψαχνε η ομάδα του Φρανκ για να βάλει το ματς στις… ράγες, ήρθε στο 27′ με τη βοήθεια του αντιπάλου! Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πόρο και πρώτη κεφαλιά του Ρομέρο, ο Ζίμα έβαλε άτσαλα το κεφάλι του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του, για το 1-0 των «σπερς». Ένα ιστορικό γκολ -έστω και μέσω αυτογκόλ- για τη λονδρέζικη ομάδα, αφού ήταν το υπ αριθμόν 100 σε κυρίως φάση Champions League (όμιλοι ή League Phase).

Αυτό το 1-0 ήταν και το σκορ ημιχρόνου, με τους γηπεδούχους να καταγράφουν 64% κατοχή μπάλας στο πρώτο 45λεπτο, ενώ οι τελικές ήταν 6-4 υπέρ της Σλάβια.

Το καθάρισε με δύο εύστοχα πέναλτι

Με γκολ το οποίο μάλλον καθάρισε οριστικά το ματς για την Τότεναμ, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Στο 48ο λεπτό, ο Πέδρο Πόρο κέρδισε πέναλτι από τον Σανιάνγκ και στο 50′ ο Μοχάμεντ Κούντους το εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0. Ο έλεγχος του αγώνα κάπου εκεί πέρασε οριστικά στην Τότεναμ, με τον Στάνεκ να σώζει το 3-0 στο 52′.

Μετά από κάποιες εκατέρωθεν φάσεις στις δύο εστίες, τελικά το τρίτο γκολ των «σπερς» ήρθε στο 79′, ξανά από τη λευκή βούλα. Ένα δίλεπτο νωρίτερα, ο Σίμονς είχε ανατραπεί από τον Όγκμπου εντός περιοχής και ο ίδιος παίκτης το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 3-0.

Σημειώνεται ότι ο Χρήστος Ζαφείρης πέρασε σαν αλλαγή στο 60ο λεπτό, χωρίς να μπορεί όμως να προσφέρει κάτι στην ομάδα του ενώ όλα είχαν ήδη κριθεί.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το αυτογκόλ της Σλάβια σε ένα σημείο που η τσέχικη ομάδα είχε αρχίσει να ισορροπεί το ματς και να κάνει τις πρώτες τις τελικές, έφερε την… αρχή του τέλους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αμυντική γραμμή της Τότεναμ ήταν εξαιρετική σε αυτό το ματς, με τους δύο στόπερ (Φαν ντε Ντεν, Ρομέρο) αλλά και τον Παλίνια μπροστά τους, να «καθαρίζουν» τα πάντα όποτε χρειαζόταν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Μοιραία, ο Ζίμα με το αυτογκόλ και ο Όγκμπου για τη συνολικά κακή του εμφάνιση που είχε σαν… κερασάκι το πέναλτι που έκανε για το 3-0, ήταν οι χειρότεροι του γηπέδου για τη Σλάβια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλή διαιτησία από τον Γάλλο ρέφερι Μπαστιάν, σε ένα ματς που το VAR επιβεβαίωσε όλες τις αποφάσεις του.

Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιάν (Γαλλία)

Βοηθοί: Χικάμ Ζακράνι (Γαλλία), Ορελιέν Μπερτομέου (Γαλλία)

Τέταρτος: Τομάς Λεονάρ (Γαλλία)

VAR: Ιβάν Μπάμπεκ (Κροατία)

AVAR: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR παρενέβη στις δύο περιπτώσεις πέναλτι της Τότεναμ, επιβεβαιώνοντας την αρχική απόφαση του διαιτητή, ενώ σωστά ακυρώθηκε και γκολ της Σλάβια μετά το 3-0.

ΣΚΟΡΕΡ:

Νταβίντ Ζίμα (26′ αυτ.), Μοχάμεντ Κούντους (50′ πεν.), Τσάβι Σίμονς (79′ πεν.)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Σπενς, Φαν ντε Ντεν, Ρομέρο, Πόρο (68′ Ντέιβις), Γκρέι (58′ Σαρ), Παλίνια, Όντομπερτ (76′ Μπέργκβαλ), Σίμος, Κούντους (58′ Τελ), Ριτσάρλισον (68′ Κόλο Μουανί).

Σλάβια Πράγας (Γίντριχ Τρπισόφσκι): Στάνεκ, Ζίμα (60′ Βλτσεκ), Όγκμπου, Τσάλουπεκ (60′ Ζαφείρης), Χόλες, Σανιάνγκ (80′ Εμποτζί), Σαντίλεκ (76′ Τσαμ), Πρόβοντ, Μόουζες, Ντούντερα, Τσίτιλ (60′ Πρέκοπ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7η):

Τότεναμ – Ντόρτμουντ (20/1 – 22:00)

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα (21/1 – 22:00)