Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Ένα νέο σημείο αναφοράς που αλλάζει τα δεδομένα στην ογκολογική φροντίδα

Σε μια εποχή όπου η ογκολογία διεθνώς εξελίσσεται ραγδαία και η ανάγκη για ολοκληρωμένη, ανθρώπινη και τεχνολογικά προηγμένη φροντίδα γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, η Θεσσαλονίκη αποκτά έναν νέο πυλώνα ελπίδας: το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Σε αυτή τη σύγχρονη δομή υγείας που ενώνει επιστημονική αριστεία, καινοτομία και βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, γίνεται πράξη το όραμα για μια ογκολογική εμπειρία αντάξια των πιο προηγμένων κέντρων παγκοσμίως.

Το Κέντρο σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους.

Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: εξατομικευμένη θεραπεία, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Από τη διάγνωση έως την αποκατάσταση και την ψυχική υποστήριξη, κάθε στάδιο υποστηρίζεται από ειδικούς που εργάζονται συντονισμένα, ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς τονίζουν ότι αυτό που πραγματικά κάνει τη διαφορά είναι η κουλτούρα φροντίδας που διαπερνά κάθε πτυχή της λειτουργίας του.

Με βάση τη 25ετή εμπειρία του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και την εκπαίδευση πολλών γιατρών σε κορυφαία ογκολογικά κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ, το Κέντρο συνδυάζει επιστημονική αρτιότητα, τεχνολογία αιχμής και προσωπική μέριμνα.

Διεθνείς συνεργασίες που αξιώνουν το επίπεδο φροντίδας

Ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Κέντρου είναι η συνεργασία του με το Imperial College Healthcare NHS Trust. Χάρη σε αυτόν το στρατηγικό δεσμό (affiliation), οι γιατροί έχουν πρόσβαση σε προηγμένες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, οι ασθενείς μπορούν να λάβουν δεύτερη ιατρική γνώμη χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στο εξωτερικό και εφαρμόζονται κοινά διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα, εξασφαλίζοντας ενιαία και υψηλής ποιότητας κλινική πράξη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που καθιστά τη Θεσσαλονίκη κόμβο ογκολογικής φροντίδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ολιστική φροντίδα: πολύ περισσότερη από θεραπεία

Στο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, η ογκολογία δεν περιορίζεται στις ιατρικές πράξεις.

Προσφέρεται μια ολιστική εμπειρία φροντίδας με πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες που θα χρειαστεί ο ασθενής: ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, εξειδικευμένους νοσηλευτές, ψυχολόγους, διαιτολόγους, φυσικοθεραπευτές και ιατρούς πόνου.

Το Ογκολογικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι κάθε θεραπευτικό πλάνο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του ασθενούς, ενώ η συνολική υποστηρικτική φροντίδα, από τη διατροφή έως την ψυχική υποστήριξη, συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας ζωής σε κάθε στάδιο.

Σύγχρονες, εξατομικευμένες ογκολογικές θεραπείες

Οι θεραπείες σχεδιάζονται με ακρίβεια ως προς το είδος και το στάδιο της νόσου. Το Κέντρο προσφέρει χημειοθεραπευτικά σχήματα νέας γενιάς, ορμονοθεραπείες, ανοσοθεραπείες και βιολογικές και στοχευμένες θεραπείες.

Με 120 υπερσύγχρονες κλίνες και θέσεις χημειοθεραπείας, οι χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν ιδιωτικότητα, ηρεμία και λειτουργική άνεση. Η θεραπευτική εμπειρία εδώ μεταφράζεται σε αξιοπρέπεια και σιγουριά.

Χειρουργική ακριβείας

Το Κέντρο αποτελεί την πρώτη πλήρως ιδιωτική δομή στη Βόρεια Ελλάδα που ειδικεύεται στη χειρουργική αντιμετώπιση όλων των χειρουργήσιμων μορφών καρκίνου.

Με τεχνικές όπως λαπαροσκοπική χειρουργική και ρομποτική χειρουργική με Da Vinci X, οι ασθενείς επωφελούνται από μικρότερο χειρουργικό τραύμα, ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερες επιπλοκές.

Το φάσμα των επεμβάσεων καλύπτει όλο το σώμα: από καρκίνο μαστού, θυρεοειδούς και οισοφάγου έως ήπατος, παγκρέατος, πνεύμονα, ουροποιητικού και γυναικολογικού συστήματος.

Ακτινοθεραπεία υψηλής ακρίβειας & στερεοτακτική πρωτοπορία

Το Κέντρο στεγάζει το πρώτο αναγνωρισμένο Κέντρο Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής & Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας σώματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι θεραπείες υλοποιούνται με κορυφαίο εξοπλισμό, όπως οι γραμμικοί επιταχυντές τελευταίας γενιάς Halcyon, Synergy και το σύστημα EDGE, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση μη επεμβατικών ακτινοχειρουργικών θεραπειών με ταυτόχρονο εντοπισμό του όγκου – στόχου σε πραγματικό χρόνο.

Πρωτοπορία στην ιατρική τεχνολογία και έρευνα

Στο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, η συνεχής επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες και εξοπλισμό τελευταίας γενιάς διασφαλίζει την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών θεραπευτικών μεθόδων. Το Κέντρο μεταξύ άλλων διαθέτει:

Γραμμικούς επιταχυντές τελευταίας γενιάς. Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με τρεις υπερσύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές (EDGE, Halcyon και Synergy), εφοδιασμένους με cone beam CT και σύστημα AlignRT (SGRT).

Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με τρεις υπερσύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές (EDGE, Halcyon και Synergy), εφοδιασμένους με cone beam CT και σύστημα AlignRT (SGRT). Μοναδικό Ψηφιακό σύστημα PET/CT τελευταίας γενιάς στην Β. Ελλάδα , το οποίο διαθέτει υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης με εντυπωσιακή ογκομετρική ανάλυση, ιδιαίτερα για ανάδειξη μικρών όγκων.

, το οποίο διαθέτει υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης με εντυπωσιακή ογκομετρική ανάλυση, ιδιαίτερα για ανάδειξη μικρών όγκων. Υπερσύγχρονες Υβριδικές και ψηφιακές χειρουργικές αίθουσες, εξοπλισμένες με προηγμένα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα Da Vinci X .

προηγμένα . Τρείς μαγνητικούς τομογράφους (1,5 & 3 tesla), τρείς αξονικούς τομογράφους 256 τομών και 64 τομών.

Κλινικές μελέτες: πρόσβαση στο μέλλον της ογκολογίας, σήμερα

Στο Κέντρο, προσφέρεται πρόσβαση σε νέες θεραπείες και φάρμακα μέσω παγκόσμιων κλινικών μελετών, έτσι ώστε οι ασθενείς να ωφελούνται από πρώιμη χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων ή θεραπειών πριν ακόμη κυκλοφορήσουν ευρέως. Σημειώνεται ότι από την έναρξή του, το Κέντρο έχει συμμετάσχει σε πάνω από 200 κλινικές μελέτες που αφορούν πολλαπλές μορφές καρκίνου.

Αυτό είναι ένα σημαντικό προνόμιο που μέχρι πρότινος προσφερόταν μόνο σε λίγα διεθνή κέντρα.

Το πρώτο παθητικό νοσηλευτικό κτήριο στην Ευρώπη

Το νέο κτήριο των 12.000 τ.μ. αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά έργα βιώσιμης αρχιτεκτονικής στην ευρωπαϊκή υγεία. Έχοντας λάβει πιστοποίηση από το Passive House Institute της Γερμανίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, αποτελεί το πρώτο παθητικό νοσηλευτικό κτήριο στην Ευρώπη και το δεύτερο στον κόσμο.

Ως ένα πράσινο και βιώσιμο κτηριακό συγκρότημα, διατηρεί παθητικά τη σωστή θερμοκρασία, συνεπάγεται τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και το 90% της αντίστοιχης κατανάλωσης ενός συμβατικού κτηρίου.

Ένα κέντρο που τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στον διεθνή χάρτη της ογκολογίας

Το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο πέρα από μια σημαντική επένδυση στην υγεία, αποτελεί μια υπόσχεση ότι οι ασθενείς στη Βόρεια Ελλάδα (και όχι μόνο) μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες, τεχνολογία και εξειδίκευση που μέχρι χθες έβρισκαν μόνο στο εξωτερικό.

Και πάνω απ’ όλα, είναι ένα σημείο όπου η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά, προσφέροντας όχι μόνο θεραπείες, αλλά προοπτική, ασφάλεια και ελπίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στο site του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών: www.interonco.gr