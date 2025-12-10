view
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
10 Δεκεμβρίου 2025 | 10:17
Λειψοί: Ανάμεσα στους 5 πιο αναζωογονητικούς προορισμούς του κόσμου για μείωση του στρες

«Μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία, υπάρχουν μέρη που σε περιμένουν για να σου θυμίσουν γιατί ταξιδεύεις».

Στον κατάλογο με τους 5 καταλληλότερους προορισμούς του κόσμου που μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση του άγχους και στην ουσιώδη ανανέωση του ταξιδιώτη εντάχθηκαν οι Λειψοί έπειτα από έρευνα εξειδικευμένου γερμανικού ταξιδιωτικού blog.

Το διαδικτυακό μέσο «Rebeccas Welt» έχει καθιερωθεί για τις προτάσεις διακοπών με έμφαση στον «αργό τουρισμό», την ευεξία, την υγεία, τις δραστηριότητες στην φύση, τη βιωσιμότητα και τις τοπικές κουλτούρες. Η συντάκτρια του καταλόγου επισκέφτηκε πλήθος περιοχών σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνα της για τους προορισμούς που συνδυάζουν διαφορετικά στοιχεία και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των επιπέδων του άγχους αλλά και να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής που ο ταξιδιώτης δύναται να υιοθετήσει μετά τις διακοπές του.

Ο φετινός Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε στους Λειψούς με αύξηση αφίξεων 25% σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας μια από τις υψηλότερες τουριστικές επιδόσεις για το νησί

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του αφιερώματος, «μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία, υπάρχουν μέρη που σε περιμένουν για να σου θυμίσουν γιατί ταξιδεύεις: Για να ζήσεις τη φύση, να γνωρίσεις πολιτισμούς, να αναπνεύσεις βαθιά και να συνδεθείς πραγματικά με τον εαυτό σου. Πέντε είναι οι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 που προσφέρουν ακριβώς αυτό, δηλαδή βιώσιμες, εμπνευσμένες και αναζωογονητικές εμπειρίες και θα σου χαρίσουν στιγμές ευτυχίας οι οποίες θα διαρκέσουν μια ζωή».

Η λίστα του «Rebeccas Welt» περιλαμβάνει τη Νέα Ζηλανδία, το Ναϊμέχεν της Ολλανδίας, τη διαδρομή του Αγίου Όλαφ στη Σουηδία, τους Λειψούς και τη Λαπωνία.

Εντυπωσιασμένη από τη μαγεία των Λειψών δηλώνει η δημιουργός της λίστας που επισκέφτηκε το νησί της Καλυψούς έπειτα από πρόσκληση του Δήμου και τονίζει στο άρθρο της πως «τα κύματα χαϊδεύουν απαλά το λιμάνι καθώς ο ήλιος «ντύνει» τη θάλασσα με χρυσαφί φως και τα ψαροκάικα λικνίζονται ήρεμα στα διαφανή νερά. Οι Λειψοί είναι ένα μικρό νησί στο νότιο Αιγαίο με καλό κόσμο που αποτελεί το ιδανικό μέρος για να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου. Εδώ, δεν θα βρειςεπιτηδευμένες πολυτέλειες, βιασύνη ή θόρυβο. Αντίθετα, θα ανακαλύψεις την αυθεντική μεσογειακή γοητεία συνδυασμένη με μια αξιοσημείωτη βιωσιμότητα, στοιχειά κατάλληλα για να απολαύσεις το καλοκαίρι τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή σεζόν».

Σημειώνεται πως ο φετινός Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε στους Λειψούς με αύξηση αφίξεων 25% σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας μια από τις υψηλότερες τουριστικές επιδόσεις για το νησί.

«Χρόνο με τον χρόνο κερδίζουμε το «στοίχημα» της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν. Με πλάνο, έργα υποδομής και συστηματική προβολή, μέλημα μας είναι οι Λειψοί να ταυτίζονται με έναν τρόπο ζωής που ο ταξιδιώτης θα πάρει μαζί του φεύγοντας και θα επιστρέψει άμεσα ώστε να ξαναζήσει την εμπειρία», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις
10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με συντονισμένες δράσεις

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
09.12.25

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε κοντά στη Σκαμνιά στην Άρτα - Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας

Σύνταξη
Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη [βίντεο]
09.12.25

Αγρότες πρόσφεραν κρόκο και μήλα στους διερχόμενους οδηγούς στην Κοζάνη

Οι αντιδράσεις των οδηγών αναδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός και περίσσια αλληλεγγύη ανάμεσα στους αγρότες και τους πολίτες εκτός του κλάδου των αγροτοκτηνοτρόφων.

Σύνταξη
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραφε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με λυγμούς 450 πρόβατα
07.12.25

Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού ο αγρότης που αποχαιρέτησε με λυγμούς τα 450 πρόβατά του λόγω ευλογιάς

Δεν άντεξε και κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος είδε τα σπάνιας ράτσας πρόβατα που διατηρούσε στη φάρμα του θα θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)
10.12.25

Μπαντόσα ήταν και… πάει: Ο Τσιτσιπάς «συνελήφθη» σε τρυφερό τετ-α-τετ με τη νέα του σύντροφο (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή όπως αποκάλυψε το «Buongiorno» του MEGA, με την εκπομπή να παρουσιάζει και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη νέα του σύντροφο.

Σύνταξη
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
10.12.25

Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας

Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας

Σύνταξη
Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Συνελήφθη 49χρονος DJ για κατοχή και διακίνηση πλήθους διαφορετικών μορφών ναρκωτικών
10.12.25

Από κοκαΐνη, μέχρι LSD και μανιτάρια είχε σπίτι του 49χρονος DJ - Μοίραζε και φυλλάδια με οδηγίες... χρήσης

O 49χρονος είχε σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης και MDMA, LSD, παραισθησιογόνα μανιτάρια και άλλα - «Άσε το μιξάρισμα στον DJ», έγραφε, σε φυλλάδιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ
10.12.25

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση επιχειρεί μέσω διώξεων να αντιμετωπίσει τον ξεσηκωμό των αγροτών – Θα της γυρίσει μπούμερανγκ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με αιχμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών για τις οποίες τόνισε ότι είναι οι πιο εκτεταμένες από το 1996 - Αναφερόμενος στις πολιτικές διεργασίες, σημείωσε ότι βασικό είναι «να βγει ο ίδιος ο λαός στο προσκήνιο»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος
10.12.25

Παπασταύρου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ, για χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών της Ελλάδος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να χρηματοδοτήσει τις νέες ενεργειακές υποδομές στη χώρα μας

Σύνταξη
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
