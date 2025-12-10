Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Στη δημοσιότητα δίνει το ΠΑΣΟΚ τη λίστα με τα 135 έργα που πετάει η κυβέρνηση έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης ή τα αναθεωρεί.

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής και Τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους: «Όλα αυτά τα μέτρα τα αναφέρει η ίδια η κυβέρνηση στη νέα πρόταση αναθεώρησης. Η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε την τροποποίηση ή/και απένταξή τους. Το τι επακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση είναι δουλειά της να το εξηγήσει. Όφειλε ήδη να το έχει κάνει».

Δείτε τη λίστα εδώ.

Τα 135 έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ενδεικτικά για τα παρακάτω έργα, που εντόπισε κατόπιν έρευνας, καταλήγουν αρκετά διαφορετικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο, μετά τις αναθεωρήσεις.

Ενδεικτικά το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τα ακόλουθα μέτρα:

Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο (σημείο 1),

Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (σημείο 7),

Η Εξωστρέφεια του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας (σημείο 8),

Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (σημείο 10),

Η Κοινωνική ένταξη (σημείο 11),

Εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ (σημείο 18),

Εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων (σημείο 20),

Ενίσχυση του συστήματος μαθητείας – επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες (σημείο 21),

Ο Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης – ΒΟΑΚ (σημείο 22),

Το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (σημείο 23),

Το μέτρο για την Αναπηρία (σημείο 26)

Το μέτρο για την Παιδική Προστασία (σημείο 27),

Η Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών και το πρόγραμμα «Απόλλων» (σημείο 28),

Η Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα (σημείο 37),

Η Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» (σημείο 38),

Οι Δράσεις αναζωογόνησης για Δυτική Μακεδονία / Μεγαλόπολη (σημείο 45),

Οι Αναβαθμίσεις του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (σημείο 48),

Τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (σημείο 52),

Οι Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού (σημείο 53),

Η Θέσπιση στρατηγικής εθνικής διαχείρισης κινδύνου καταστροφών (σημείο 54),

Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων (σημείο 57),

Η Επέκταση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (σημείο 71),

Η Στρατηγική αριστείας στα πανεπιστήμια και καινοτομία (σημείο 79),

Η Παροχή δεξιοτήτων, επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού (σημείο 80),

Η Νέα στρατηγική για τη διά βίου μάθηση (σημείο 81),

Η Προώθηση της ένταξης του πληθυσμού των προσφύγων στην αγορά εργασίας (σημείο 90),

Αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική (σημείο 115).

Τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ με απώλεια 2 δισ. ευρώ κινδυνεύει και το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης: «Επίσης, χρήζει προσοχής και το σημείο 41 της λίστας που ακολουθεί, το οποίο αφορά στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εδώ, η ίδια η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται για πρώτη φορά να παραδέχεται ότι στο τέλος του 2025 το ύψος των προβλεπόμενων δανειακών διευκολύνσεων που αφορούν διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες θα είναι μειωμένο στα 9,8 δισ. ευρώ από 11,182 δισ. ευρώ που προβλεπόταν μέχρι πριν λίγους μήνες. Και ότι το αντίστοιχο ύψος των δανείων στο τέλος του προγράμματος θα φτάσει στα 13,268 δισ. ευρώ από 15,428 δισ. ευρώ που προβλεπόταν μέχρι τον περασμένο Ιούλιο (μείον 2,2 δισ. ευρώ περίπου)», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο για την απώλεια πόρων η κυβέρνηση, σύμφωνα με τη νέα πρόταση αναθεώρησης, φαίνεται ότι θυμήθηκε τελευταία στιγμή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (προτείνει σχετικό νέο μέτρο, το 16403 σε συνδυασμό με το 16405) στην οποία προτείνει να μεταβιβαστούν 2 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λίγο πριν τη λήξη του».

Η μέγιστη αναθεώρηση

Όπως τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος: «Ακόμα μία μέγιστη αναθεώρηση – δεύτερη μέσα σε μόλις 4 μήνες – του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σωρεία τροποποιήσεων αλλά και απεντάξεων μέτρων και στόχων στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Aλλά η κυβέρνηση, για ακόμη μία φορά, αρνείται να ενημερώσει ολοκληρωμένα την ελληνική κοινωνία», καταγγέλλει και θυμίζει τις προηγούμενες αναθεωρήσεις καθώς και τις σχετικές αποκαλύψεις που έκανε: «Τον Φεβρουάριο του 2024 εντοπίσαμε και δημοσιεύσαμε τη λίστα με τα έργα που τροποποιούνταν ή απεντάσσονταν τότε από το Ταμείο Ανάκαμψης – λίστα την οποία η κυβέρνηση δεν θα ήθελε ποτέ να δουν οι Έλληνες πολίτες. Τον Ιούλιο του 2025 ερευνήσαμε, μελετήσαμε, αποκωδικοποιήσαμε και δώσαμε στη δημοσιότητα νέα λίστα με 108 μέτρα, έργα και ορόσημα που επίσης τροποποιούνταν ή απεντάσσονταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα οποία πάλι η κυβέρνηση είχε επιλέξει τη σιωπή. Τώρα η κυβέρνηση υπέβαλε νέα πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» για συνολικά 153 μέτρα από τα συνολικά 180 μέτρα / δράσεις (ποσοστό 85%!) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα 18 τα έχει διαφημίσει δεόντως η κυβέρνηση γιατί έχουν καλά νέα. Για τα υπόλοιπα όμως 135 μέτρα δεν είπε κουβέντα».

Η αντιπαραβολή για τα 135 έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τη λίστα των 135 μέτρων και περισσότερων έργων για τα οποία η κυβέρνηση φαίνεται, με βάση το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης που η ίδια υπέβαλε πριν λίγες μέρες στα ευρωπαϊκά όργανα, να ζητάει μείωση στόχων και περιεχομένου ή/και αλλαγή χρονοδιαγράμματος ή/και την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Αυτή τη φορά όμως κάναμε και κάτι παραπάνω: Αντιπαραβάλλαμε, στο βαθμό που ήταν εφικτό, τη διαχρονική εξέλιξη κάθε ενός από αυτά τα 135 μέτρα, μέσα από το αρχικό κείμενο του «Ελλάδα 2.0» και τα κείμενα των αλλεπάλληλων αναθεωρήσεων, για να μπορέσουμε και εμείς και κάθε αναγνώστης να αντιληφθούμε όσο περισσότερο γίνεται, τι αλλάζει, πόσο αλλάζει και, κυρίως, τι σημαίνουν για την κοινωνία αυτές οι αλλαγές. Γιατί πίσω από κάθε ένα από αυτά τα 135 μέτρα υπάρχουν άνθρωποι, επιχειρήσεις, πολίτες που δικαιούνται ενημέρωσης», υπογραμμίζει στην ανακοίνωση του.

Η καταγγελία

Και το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει: «Ένα πρώτο πολιτικό συμπέρασμα είναι προφανές: Σε έναν μεγάλο αριθμό μέτρων η ελληνική κυβέρνηση αναγκάζεται να κατεβάσει τον πήχη προκειμένου να διασωθεί ό,τι μπορεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το επίσης ενδιαφέρον είναι όμως ότι δεν εξηγεί συγκεκριμένα γιατί το κάνει σε κάθε μέτρο και ποιος ευθύνεται για αυτό. Φταίει ο ανάδοχος κάθε φορά του έργου; Το όποιο υπουργείο; Το επίπεδο προετοιμασίας; Και τι συνέπειες θα έχει το χαμήλωμα του πήχη και για ποια κοινά; Αυτές είναι πληροφορίες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επηρεάζουν την κοινωνία ακόμα και αν το θέμα είναι απλά θέμα διαφάνειας και σωστής παράδοσης του έργου. Τώρα είναι η ώρα η Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πράγματα τόσο για τις αιτίες των αλλαγών όσο και για το αποτύπωμα τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία».

Το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης

Το ΠΑΣΟΚ δίνει στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της πρόσφατης πρότασης αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» από την ελληνική κυβέρνηση μπορείτε να το βρείτε εδώ στα αγγλικά. Αν και είναι ελάχιστα βοηθητικό για τον αναγνώστη καθώς τα μέτρα παρατίθενται χωρίς καμία διευκρίνηση ως προς το τι αλλάζει σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η κατανόηση προϋποθέτει κοπιαστική αντιπαραβολή με τα προηγούμενα κείμενα, αυτό δηλαδή που παρουσιάζουμε σήμερα.

Τι κάναμε συγκεκριμένα; Χρησιμοποιήσαμε τον πενταψήφιο αριθμό κάθε μέτρου που αναφέρεται στο παραπάνω κείμενο της νέας πρότασης αναθεώρησης για να ελέγξουμε τις συγκεκριμένες σε αυτό το μέτρο αναφορές, διαχρονικά, σε όλα τα κείμενα του «Ελλάδα 2.0» (αρχικό κείμενο και κείμενα μετά από αναθεωρήσεις) τα οποία μπορείτε να τα συμβουλευτείτε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ και εδώ», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ot.gr