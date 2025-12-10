newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
O χάρτης των νέων μισθών από το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

O χάρτης των νέων μισθών από το 2026

Τι προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα από το υπουργείο Οικονομικών - Στα 1.500 ευρώ το 2027 ο μέσος μισθός (ονομαστικός) - Στα 950 ευρώ το 2027 ο κατώτατος μισθός

Στα 1.500 ευρώ θα κινηθεί ο μέσος ονομαστικός μισθός το 2027, ενώ ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει το ίδιο έτος στα 950 ευρώ (από 880 ευρώ που είναι σήμερα).

Οι αυξήσεις αυτές θα καταβληθούν ανεξάρτητα από τη μείωση στους συντελεστές φορολόγησης των μισθωτών από 1/1/2026. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα από το υπουργείο Οικονομικών:

• Ο μέσος ονομαστικός μισθός των εργαζομένων, όπως δηλώνονται από τους εργοδότες στην ΕΡΓΑΝΗ, θα ανέλθει στα 1.500 ευρώ το 2027, από 1.342 ευρώ το 2024, με ενδιάμεση «στάση» στα περίπου 1.440 ευρώ το 2026.

• Ο κατώτατος μισθός, που βρίσκεται στα 880 ευρώ σήμερα, προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά στα 915-920 ευρώ (το οριστικό ύψος θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026) και στα 950 ευρώ την άνοιξη του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του Απριλίου 2026 θα συμπαρασύρει και όλα τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φτάσει από τα 950 στα 985-990 ευρώ μεικτά. Ανάλογα θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, όπως και οι προσαυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες.

Οι αυξήσεις θα περάσουν και στις τριετίες, αλλά και στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε ευάλωτες ομάδες, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Αύξηση αναμένεται και στο επίδομα ανεργίας που σήμερα κυμαίνεται στα 540,32 ευρώ, καθώς και το ημερομίσθιο ανεργίας.

Οι ένστολοι

Παράλληλα οι ένστολοι (αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες κ.ά.) θα έχουν μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω ειδικών παρεμβάσεων, όπως αναμόρφωση μισθολογίου:

• Ανώτεροι αξιωματικοί: +276 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο.

• Υπαξιωματικοί: +128 ευρώ μηνιαίως.

• Κατώτερες κατηγορίες: +103 ευρώ μηνιαίως.

• Στην Αστυνομία: μέση αύξηση +111 ευρώ, με διακυμάνσεις ανά βαθμίδα (όπως +236 ευρώ για υψηλότερες βαθμίδες, +63 ευρώ για Ειδικούς Φρουρούς).

Στο Δημόσιο

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους στο Δημόσιο θα δουν από 1/1/2026 μείωση στους συντελεστές φορολόγησης κατά 4 ή 6 ή και περισσότερες μονάδες, σε σχέση με αυτούς που τους επιβαρύνουν σήμερα, επειδή έχουν ένα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα. Ειδικότερα:

• Εκπαιδευτικοί με εισόδημα 12.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου 20 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά ή 40 ευρώ αν έχουν 1 παιδί.

• Εφοριακοί υπάλληλοι με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχουν μείωση 120 ευρώ (χωρίς παιδιά), 240 ευρώ με 1 παιδί, 360 ευρώ με 2 παιδιά ή 480 ευρώ με τρία παιδιά.

• Ιατροί ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ θα δουν μείωση κρατήσεων 300 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 600 ευρώ αν έχουν 1 παιδί, 900 ευρώ με δύο παιδιά, 1.700 ευρώ με τρία παιδιά ή 3.180 ευρώ με 4 παιδιά.

Η παρακράτηση

Από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιείται η μείωση της παρακράτησης φόρου για περισσότερους από 400.000 υπαλλήλους. Το εύρος του οφέλους εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων βάσει της νέας αναμορφωμένης φορολογικής κλίμακας.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Agro-in 09.12.25
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύνταξη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

