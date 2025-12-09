Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
Η Κομισιόν απαντά στον Ελον Μασκ επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο» και τονίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσει την ακραία διπλωματική αντιπαράθεση.
- Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
- «Απόλυτη φρίκη» στο Σουδάν – Μαζικός βιασμός 19 γυναικών που προσπαθούσαν να φύγουν από το Ελ Φασέρ
- Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
- Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση
«Αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης που εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ΕΕ και επιτρέπει ακόμη και τις πιο ακραίες δηλώσεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Eλον Μασκ κατά της ΕΕ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα «X» (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
«Οι νομοθεσίες μας ισχύουν εξίσου για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ, την Ασία και τις ΗΠΑ»
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, συμπλήρωσε ότι «οι νομοθεσίες μας ισχύουν εξίσου για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ, την Ασία και τις ΗΠΑ. Ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες, και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη».
Σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποστήριξε ότι το πρόστιμο της ΕΕ στην πλατφόρμα «Χ» συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις», ο Τόμας Ρενιέ απάντησε ότι «οι ακραίες δηλώσεις χρειάζονται μία ή δύο προτάσεις για να δημιουργήσουν εντάσεις ή κλιμακώσεις», προσθέτοντας ότι η Κομισιόν δεν πρόκειται να μπει σε τέτοιες αντιπαραθέσεις.
«Κοινές προκλήσεις»
«Από αυτό το βήμα θα μετριάσουμε διπλωματικά τις εντάσεις, γιατί έχουμε πολλές κοινές προκλήσεις με τους αμερικανούς φίλους μας. Μπορεί να το θεωρήσετε αδυναμία, εγώ το θεωρώ δύναμη.
»Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δύναμη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με τους αμερικανούς ομολόγους μας», με την Πάολα Πινό να συμπληρώνει ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο. Δεν αφορά ιδεολογία».
Πηγή: ΑΠΕ
- Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
- Νέος σεισμός 6.6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Οι μετασεισμοί συνεχίζονται
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Τρόφιμα από χρυσό
- Ελλάδα – Γερμανία: Βαθιά ελλειμματικό παραμένει το διμερές εμπόριο
- Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
- Γούλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-4: Έριξε τεσσάρα και έπιασε πεντάδα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.12.2025]
- ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις