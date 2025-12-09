Την Τετάρτη το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου θα γίνει η κηδεία του μικρού Λίο που έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχθηκε από το πίτμπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια στο σπίτι της.

Την ίδια ώρα, το πίτμπουλ που σκότωσε το μικρό παιδί μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο, όπου ειδική επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και πλησίασε έναν από τους σκύλους που φιλοξενούνταν στο σπίτι. Το ζώο επιτέθηκε στο αγοράκι, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με τον πατέρα να προσπαθεί να σώσει το παιδί από το σκυλί. Στη συνέχεια μετέφερε το αγοράκι στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν πρόστιμα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς: 300 ευρώ για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και 300 ευρώ για απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης.

Τι λένε οι ειδικοί

Είναι δύσκολο να μην γλιτώσει την ευθανασία ο σκύλος εκτίμησε ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στο MEGA τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζώο κακοποιημένο από μικρό.

«Το σκυλί ήταν δεμένο με αλυσίδα. Το παιδί έχει δύο σοβαρές κρανιακές βλάβες και επίσης δάγκωσε το παιδί στον λαιμό. Ο μπαμπάς ανέφερε ότι χτυπούσε το ζώο για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον λαιμό του παιδιού», ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Δεν υπάρχουν «κακές» ράτσες σκυλιών. Αυτό είναι άδικο να το λέμε, αλλά υπάρχουν απρόβλεπτες αντιδράσεις ζώων. Όταν ένα ζώο έχει κακοποιηθεί, όταν πας να το ακουμπήσεις αντανακλαστικά βγάζει ένα ένστικτο επιβίωσης», υπογράμμισε η Ψυχολόγος, Στέλλα Αργυρίου.

Ο Εκπαιδευτής Σκυλιών & Σκυλιών Οδηγών Τυφλών GDMIS, Γιάννης Κονδράρος, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το θέμα.

«Όλοι μας μπορεί να είμαστε απρόβλεπτοι, απλώς πρέπει να διαλέγουμε ένα ζώο που μας ταιριάζει. Ένας σκύλος που έχει επιθετικές τάσεις, προφανώς δεν μπορεί να ζει σε μία οικογένεια. Μην στοχοποιούμε συγκεκριμένες ράτσες. Κάποιες ράτσες έχουν κάποια ένστικτα τα οποία καλώς υπάρχουν, γιατί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να παίρνουν από σωστή αξιολόγηση όταν παίρνουν ένα σκύλο», τόνισε μεταξύ άλλων.