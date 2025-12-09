Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Λασίθι όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με… κοπάδι προβάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στο ύψος των Λιμνών Λασιθίου όταν ο οδηγός είδε τα πρόβατα μπροστά του στο δρόμο, δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημά του και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, όπως και οι ζημιές στο όχημα του οδηγού, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Δυστυχώς δεν είχαν την ίδια τύχη τα ζώα.

Από την Αστυνομία Λασιθίου έγινε έρευνα και βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού που ήταν ανεπιτήρητο στο ΒΟΑΚ και συνελήφθη.

Πρόκειται για έναν κτηνοτρόφο 53 ετών ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΤΑΕ Λασιθίου.