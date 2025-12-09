Ρεκόρ με ουρά: 2.397 Golden Retriever έφεραν το χαμόγελο στο Μπουένος Άιρες – «Χρυσό Κύμα» 

Η Ομάδα των 2.397 κατάφερε να φέρει στην Αργεντινή ένα ανεπίσημο μεν, εντυπωσιακό δε παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σκύλων της ράτσας Golden Retriever σε ένα γεωγραφικό σποτ.

Πάνω από δύο χιλιάδες χρυσότριχα τετράποδα, μαζί με τους ενθουσιώδεις ιδιοκτήτες τους, κατέκλυσαν το Παλέρμο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό Χρυσό Κύμα και επιβεβαιώνοντας τον μοναδικό δεσμό που ενώνει αυτή τη ράτσα με τους ανθρώπους.

Τα εξαιρετικά δημοφιλή σκυλιά συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκο του Μπουένος Άιρες, στο Bosques de Palermo με με το τελικό αποτέλεσμα να είναι μια συγκέντρωση-ρεκόρ που ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες.

Συνολικά, μαζεύτηκαν 2.397 Golden Retriever, καταρρίπτοντας το ανεπίσημο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σκύλων της συγκεκριμένης ράτσας σε ένα σημείο, όπως μετέδωσαν το Reuters και το Associated Press.

Ο εμπνευστής και οργανωτής της εκδήλωσης Φάουστο Ντουπερέ ήταν εκεί μαζί με το δικό του Golden Retriever, τον 10χρονο Όλι.

«Το καταφέραμε, φίλοι! ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!», έγραψε ο φιλόζωος Influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του.

@fausduperre Gente, lo logramos. SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO 🇦🇷🏆 ¡Tenemos el récord mundial de la mayor juntada de golden! No puedo explicar mi felicidad, no puedo explicar mi emoción. Lo logramos. Simplemente GRACIAS ✨🏆🇦🇷 Gracias @lavakan.arg @golocanarg @ooogy.ar ♬ Cicatrices – Airbag

«Έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση Golden! Δεν μπορώ να εξηγήσω την ευτυχία μου, δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημά μου. Τα καταφέραμε. Απλώς ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», πρόσθεσε.

Οι σκύλοι εμφανίστηκαν φορώντας διάφορες στολές, από καπέλα Άγιου Βασίλη μέχρι αθλητικές φανέλες, ενώ οι ιδιοκτήτες τους συνομιλούσαν, πίνοντας τυπικά αργεντίνικα ροφήματα όπως το ματέ, και έβγαζαν φωτογραφίες με τους πιστούς φίλους τους.

«Από τότε που ήμασταν παιδιά, αυτή είναι μια σταθερή παρουσία στην οικογένειά μας. Κάναμε διακοπές μαζί της. Τα έχουμε κάνει όλα μαζί», δήλωσε ο Νικολάς Ορεγιάνα στο Associated Press για τη 13χρονη σκυλίτσα του, τη Λούνα. «Το Golden Retriever είναι ένας τύπος σκύλου που είναι γνωστός για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου δεσμού» πρόσθεσε.

Η 64χρονη Έλενα Ντελέο εξέφρασε την αρχική της ανησυχία, η οποία γρήγορα διαλύθηκε: «Φοβόμουν μήπως τη χάσω, φοβόμουν μήπως τσακωθεί, φοβόμουν μήπως την επιτεθεί κάποιο άλλο σκυλί. Αλλά όχι, είναι όλα στοργικά, όλα ευγενικά… Είναι απλά μια πολύ όμορφη εμπειρία».

Το προηγούμενο ανεπίσημο ρεκόρ είχε σημειωθεί στο Βανκούβερ του Καναδά το 2024, όπου είχαν συγκεντρωθεί 1.685 Golden Retriever.

Αξίζει να σημειωθεί πως το επίσημο ρεκόρ Γκίνες καταγράφηκε στη Σκωτία τον Ιούλιο του 2023 με περίπου 500 Golden Retriever, ωστόσο η συγκέντρωση του Μπουένος Άιρες υπερβαίνει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό, αναμένοντας την επίσημη επικύρωση.