Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές που συζητούν το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τα εδάφη, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευση του για τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο χειρίζεται τη συμφωνία.
Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Bloomberg, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση σε ένα αριθμό «ευαίσθητων ζητημάτων», συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και για τον εδαφικό έλεγχο των ανατολικών περιοχών.
Ειδικότερα είπε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν φτάσει σε συμφωνία για το Ντονμπάς στης Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Η αρχική μορφή του σχεδίου Τραμπ προέβλεπε την παράδοση επιπλέον εδαφών στη Ρωσία από αυτές που έχει ήδη καταφέρει να ελέγξει στρατιωτικά.
Δεν έχουμε ενιαία άποψη
«Υπάρχουν οπτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας — και δεν έχουμε ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι το Κίεβο πιέζει για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους, κυρίως από τις ΗΠΑ.
Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται αφού ο Τραμπ τον επέκρινε δημοσίως λέγοντας πως ήταν «λίγο απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την ειρηνευτική πρόταση».
«Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ — και όλοι οι Ουκρανοί — θέλουμε να πάρουμε απάντηση: αν η Ρωσία ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας;» είπε ο Ζελένσκι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Λονδίνο, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν την αμερικανική πρόταση τη Δευτέρα.
