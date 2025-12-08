Το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Ρόμαν Γκόφμαν, ο οποίος σήμερα είναι στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα διαδεχθεί τον Νταβίντ Μπαρνεά στη Μοσάντ, όταν λήξει η θητεία του τον Ιούνιο του 2026.

Γεννημένος στη Λευκορωσία, ο Γκόφμαν μετακόμισε στο Ισραήλ το 1990 σε ηλικία 14 ετών μαζί με την οικογένειά του.

<br />

Ο τραυματισμός του την 7η Οκτωβρίου

Οι κάμερες ασφαλείας στη διασταύρωση Sha’ar Hanegev κατέγραψαν την 7η Οκτωβρίου την άφιξη του προτεινόμενου ως νέου επικεφαλής της Μοσάντ, υποστράτηγου Ρόμαν Γκόφμαν, τότε διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Εδάφους του IDF στο Τζε’ ελίμ, ο οποίος προσπάθησε να αντεπιτεθεί ενάντια στα μέλη των παλαιστινιακών οργανώσεων που μετείχαν στην επιχείρηση Καταιγίδα ή Πλημμύρα της Αλ Άκσα.

Στο βίντεο, το οποίο κυκλοφορούσε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ο Γκόφμαν να τρέχει προς τη διασταύρωση Σά’αρ Χανεγκέβ και μετά να βγαίνει από ένα λευκό SUV τραυματισμένος από πυροβολισμό.

Ο τότε διοικητής, μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Μπαρζιλάι στο Ασκελόν για περίθαλψη.

<br />

Ζητούσε σκληρότερη στάση εναντίον των Παλαιστινίων

Ο Γκόφμαν είχε αποκτήσει φήμη γερακιού, όταν το 2018 όταν οι κάτοικοι της Γάζας διαμαρτύρονταν ειρηνικά για το κλείσιμο των συνόρων και τον αποκλεισμό της περιοχής τους από τον έξω κόσμο και δέχονταν πυρά από ελεύθερους σκοπευτές, με συνολικά 223 θύματα στις τάξεις των διαδηλωτών, ζητούσε σκληρότερη στάση εναντίον των διαδηλωτών.

Συγκεκριμένα ζητούσε να επιτραπεί στον στρατό ξηράς να εισβάλει σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Θεωρούσε την μη εισβολή και μη ανάπτυξη του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα ως «ανησυχητικό μοτίβο».

Το 2020 ο Γκόφμαν διορίστηκε διοικητής της 210ης Περιφερειακής Μεραρχίας «Μπασάν», υπεύθυνος για τα σύνορα με τη Συρία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γκόφμαν επέβλεψε την εκμετάλλευση ενός 16χρονου ισραηλινού εφήβου για τη δημοσίευση απόρρητων πληροφοριών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο μιας μη εξουσιοδοτημένης εκστρατείας επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πληροφορίες είχαν δοθεί στον Όρι Ελμακάγιες από αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών του IDF, με την έγκριση του Γκόφμαν. Ο Ελμακάγιες τέθηκε υπό κράτηση για 18 μήνες πριν αποσυρθούν οι κατηγορίες.