ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση μετά τα συνεχή δημοσίευματα για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που αποκαλύπτουν έναν «γαλάζιο ιστό αράχνης».

Η Δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί για το θέμα της σίτισης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει ερωτήσεις και στην Ευρωβουλή

Σε συνέχεια των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί «εικονικών διαγωνισμών που κατέληγαν σε εταιρείες ημετέρων της ΟΝΝΕΔ» ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλά για «έναν ‘γαλάζιο ιστό αράχνης’ γύρω από το ίδρυμα, με αμφισβητήσιμες απευθείας αναθέσεις, προβληματικές διαγωνιστικές διαδικασίες, φίλους, γνωστούς, συγγενείς και πάνω απ’ όλα ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση, που ισχυρίζονται ότι έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

«Ένας ‘γαλάζιος ιστό αράχνης’ γύρω από το ίδρυμα»

Το κόμμα της Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει «αμείλικτες και τις σημερινές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις του TVXS και της Εφημερίδας των Συντακτών», για το «φρέσκο» «γαλάζιο σκάνδαλο που αναδύεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

Η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει έναν γαλάζιο «ιστό αράχνης» γύρω από το ίδρυμα, με αμφισβητήσιμες απευθείας αναθέσεις, προβληματικές διαγωνιστικές διαδικασίες, φίλους, γνωστούς, συγγενείς και πάνω απ’ όλα ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση, που ισχυρίζονται ότι έχουν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ισχυρίζεται κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Σε μία από αυτές τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για παράδειγμα, έλαβαν μέρος οι εταιρείες Be Known και Amazing Youth που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, τον Χρ. Τρέβλα, μέλος της ΚΕ της ΟΝΝΕΔ και η εταιρεία του βουλευτή, σήμερα, της ΝΔ, Γ. Βρεττάκου, Value Solutions. Όλες της «γαλάζιας» οικογένειας. Την ίδια περίοδο, συγγενής πρώτου βαθμού, ο αδελφός του βουλευτή της ΝΔ, εμφανίζεται να εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει έργα για τον ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αλλά κι αυτό συμπτωματικό ήταν. Όπως ενδεχομένως συμπτωματικό ήταν ότι ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του ίδιου βουλευτή καθώς και στενός προσωπικός του φίλος και στέλεχος της ΟΝΝΕΔ εργάζονταν στον ίδιο φορέα, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ερωτήματα πολλά, αλλά η ουσία ίδια

Η Δικαιοσύνη έχει ήδη επιληφθεί για το θέμα της σίτισης, ενώ το κόμμα της Κουμουνδούρου έχει κάνει ερωτήσεις και στην Ευρωβουλή, καθώς εμπλέκονται κοινοτικά κονδύλια και στην ελληνική Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι «η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης είναι απαραίτητη για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την εμπέδωση της διαφάνειας και τη διασφάλιση χρηστής διοίκησης σε έναν φορέα με κρίσιμο κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο».

Τα ερωτήματα είναι πολλά, αλλά η ουσία είναι ίδια, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το μέγαρο Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, ιδιαίτεροι, κομματάρχες, κουμπάροι, ‘Φραπέδες’ και ‘Χασάπηδες’, συναποτελούν ένα αποκρουστικό πολιτικό και οικονομικό καθεστώς, που συντηρεί δεκάδες μικρά και μεγάλα σκάνδαλα παντός τύπου. Μαζί με τις αλλεπάλληλες συγκαλύψεις αντιδημοκρατικών πρακτικών και ευθυνών και σε συνδυασμό με μια βαθιά αντικοινωνική πολιτική, το συμπέρασμα είναι ένα: αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο και μια προοδευτική διακυβέρνηση να αναλάβει να επουλώσει τις πληγές που έχει ανοίξει», καταλήγει το κόμμα της Κουμουνδούρου.