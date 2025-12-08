«Διαρροή από εργαστήριο» ίσως έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία

Ο ιός της πανώλης των χοίρων που ανιχνεύθηκε σε αγριογούρουνα έξω από τη Βαρκελώνη και απειλεί τα χοιροτροφεία δεν αποκλείεται να δραπέτευσε από εργαστήριο, ανακοίνωσε ισπανικό υπουργείο Γεωργίας.

Η Ισπανία, ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη, προσπαθεί να καθησυχάσει τους εμπορικούς εταίρους της μετά την ανίχνευση του ιού σε 14 αγριόχοιρους έξω από τη Βαρκελώνη.

Ο ιός είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά θανατηφόρος για τα αγριογούρουνα και τους εκτρεφόμενους χοίρους.

Το γονιδίωμα του ιού αλληλουχήθηκε από εργαστήριο στη Μαδρίτη και διαπιστώθηκε ότι «είναι πολύ παρόμοιο» με ένα στέλεχος που ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στη Γεωργία το 2007 και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων, ανέφερε το υπουργείο.

Άλλα σποραδικά κρούσματα που καταγράφονται στην Ευρώπη οφείλονται σε διαφορετικά στελέχη, επισήμανε.

«Επομένως, η ανακάλυψη ενός ιού παρόμοιου με αυτόν που κυκλοφορούσε στη Γεωργία δεν αποκλείει την πιθανότητα να προήλθε από εγκατάσταση βιολογικής απομόνωσης» ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας.

Προηγουμένως, αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας είχαν δηλώσει πως από τα κρούσματα ίσως οφείλονται σε αγριόχοιρο που κατανάλωσε μολυσμένα τρόφιμα από τα σκουπίδια, ίσως κάποιο σάντουιτς με χοιρινό κρέας που αγόρασε κάποιος οδηγός φορτηγού από το εξωτερικό.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα «υποδεικνύουν πως είναι πιθανό ότι ο ιός δεν προήλθε από ζώα ή ζωικά προϊόντα από χώρες όπου η ασθένεια είναι σήμερα παρούσα» ανέφερε το υπουργείο.

Η ανακοίνωση δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένα εργαστήρια. Ωστόσο ο ανώτατος αξιωματούχος Γεωργίας της Καταλονίας, Όσκαρ Όρντεϊγκ, δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση θα ερευνήσει το κρατικό Κέντρο Έρευνας για την Υγεία των Ζώων (Cresa).

Το κέντρο βρίσκεται δίπλα στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, εντός της ζώνης αποκλεισμού που επιβλήθηκε σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από την περιοχή όπου βρέθηκαν τα άρρωστα ζώα. Η έρευνα δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλα εργαστήρια, ανέφερε ο Όρντεϊγκ.

Το 2017,ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων όρισε το Cresa αναφοράς για ασθένειες των χοίρων.

Εκπρόσωποι του εργαστηρίου ανέφεραν στην ιστοσελίδα Maldita.es πως δεν εντόπισαν ενδείξεις διαρροής.

Μετά την ανακάλυψή του το 2007, το «στέλεχος της Γεωργίας» εξαπλώθηκε στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και το 2014 έφτασε στην ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Έφτασε στην Κίνα το 2018 και προκάλεσε τεράστιες οικονομικές απώλειες, καθώς η παραγωγή χοιρινού μειώθηκε κατά 27%.