«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 14:39

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Καρδιακή προσβολή: Οι δείκτες ίσως δεν λένε όλη την αλήθεια

Spotlight

Ο στρατός της Ισπανίας ανέλαβε τη Δευτέρα να αντιμετωπίσει την επιδημία αφρικανικής πανώλης των χοίρων κοντά στη Βαρκελώνη, η οποία μπορεί να προκλήθηκε από αγριόχοιρο που κατανάλωσε μολυσμένο σάντουιτς ή άλλα ανθρώπινα τρόφιμα από τα σκουπίδια.

Η Ισπανία, μεγάλος εξαγωγέας χοιρινού κρέατος, είναι αντιμέτωπη με μεγάλη οικονομική ζημιά από την επιδημία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει πλήξει χοιροτροφεία αλλά οδήγησε στην ακύρωση του ενός τρίτου των πιστοποιητικών εξαγωγής.

Την Παρασκευή, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι δύο αγριογούρουνα που βρέθηκαν νεκρά στο πάρκο Κολσερόλα της περιοχής Μπελατέρα, 21 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, είχαν προσβληθεί από τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό με υψηλή θνησιμότητα στα ζώα.

Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Αστυνομικός επιτηρεί τη ζώνη αποκλεισμού στο Μπελατέρα την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου (Reuters)

Αστυνομικός επιτηρεί τη ζώνη αποκλεισμού στο Μπελατέρα την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου (Reuters)

Μετά τον εντοπισμό των δύο κρουσμάτων, οι αρχές απέκλεισαν το πάρκο σε ακτίνα έξι χιλιομέτρων και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για άλλα ύποπτα περιστατικά σε ζώα.

«Η πιο πιθανή εκδοχή […[ είναι ότι κάποιο αλλαντικό, κάποιο σάντουιτς, κάποιο μολυσμένο τρόφιμο, μπορεί να κατέληξε στον κάδο απορριμμάτων» δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας της Καταλονίας, Όσκαρ Ορντέιγκ, στον ραδιοσταθμό Catalunya Ràdio

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Μπεγιατερά είναι περιοχή με μεγάλη κίνηση από όλη την Ευρώπη» επισήμανε, χωρίς να διευκρινίσει πώς ο ιός μπορεί να είχε καταλήξει σε τρόφιμα που περιέχουν χοιρινό.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί η απουσία του ιού στη Γαλλία και άλλες περιοχές της Καταλονίας, είπε ο υπουργός. Η περιοχή όπου καταγράφηκαν κρούσματα βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο AP-7 που συνδέει την Ισπανία με τη Γαλλία, επισήμανε.

Οι προσπάθειες ελέγχου της ασθένειας εντάθηκαν την Κυριακή με την ανάπτυξη 300 αστυνομικών και αγροφυλάκων. Από τη Δευτέρα συμμετέχουν στην προσπάθεια 117 μέλη της στρατιωτικής μονάδας εκτάκτων καταστάσεων UME.

Economy
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

