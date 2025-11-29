Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω των κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αυτήν τη χώρα της Ιβηρικής, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το μεξικανικό υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η Ισπανία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ενωση

México y Japón cierran sus fronteras al cerdo español tras detectarse peste porcina africana El primer caso de peste porcina africana (PPA) en España en más de 30 años encendió las alarmas internacionales y ya provocó las primeras consecuencias: México y Japón suspendieron la… pic.twitter.com/ovy1KSOniq — El Mitotero (@elmitoteromx) November 28, 2025

Η απόφαση ελήφθη βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως «ο περιορισμός ισχύει τόσο για τις εμπορικές δραστηριότητες όσο και για τα προϊόντα χοιρινού κρέατος που μεταφέρονται από ταξιδιώτες».

Η Ισπανία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1/4 της συνολικής παραγωγής της.

Εκτακτα μέτρα

Η ισπανική κυβέρνηση ενημέρωσε τις Βρυξέλλες και ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα στην Καταλονία, καλώντας τις κτηνοτροφικές μονάδες να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας ενόσω ειδικοί ερευνούν για την πηγή της μόλυνσης.

Ο ιός, που είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά φονικός για τους χοίρους, εξαπλώνεται στη δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.