Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω της πανώλης των χοίρων
Διεθνής Οικονομία 29 Νοεμβρίου 2025 | 05:30

Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω της πανώλης των χοίρων

Το Μεξικό ανέστειλε εξαιτίας της πανώλης των χοίρων τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Μεξικό αναστέλλει τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την Ισπανία λόγω των κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αυτήν τη χώρα της Ιβηρικής, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το μεξικανικό υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η Ισπανία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Η απόφαση ελήφθη βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως «ο περιορισμός ισχύει τόσο για τις εμπορικές δραστηριότητες όσο και για τα προϊόντα χοιρινού κρέατος που μεταφέρονται από ταξιδιώτες».

Η Ισπανία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1/4 της συνολικής παραγωγής της.

Εκτακτα μέτρα

Η ισπανική κυβέρνηση ενημέρωσε τις Βρυξέλλες και ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα στην Καταλονία, καλώντας τις κτηνοτροφικές μονάδες να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας ενόσω ειδικοί ερευνούν για την πηγή της μόλυνσης.
Ο ιός, που είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά φονικός για τους χοίρους, εξαπλώνεται στη δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Markets
Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

