Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Στο υψηλότερο σημείο από το 2014 φθάνει για το τρέχον έτος ο αριθμός των επιχειρήσεων στη Γερμανία που καταλήγουν σε πτώχευση, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση» των εξελίξεων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης Creditreform, έως το τέλος του έτους στη Γερμανία θα έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης περίπου 23.900 εταιρίες, κατά 8% περισσότερες από πέρυσι. Το 2014, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έκλεισαν στην Γερμανία 24.100 επιχειρήσεις.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση», δηλώνει στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ο διευθύνων σύμβουλος της Creditreform Μπερντ Μπούτοφ και προσθέτει ότι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μειώνεται σταθερά σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, ενώ σε πτώχευση εξαναγκάζονται πλέον και πολλοί ιδιώτες.

«Αναμένουμε ότι ο αριθμός των καταναλωτικών πτωχεύσεων σίγουρα θα αυξηθεί», σημειώνει ο Πάτρικ-Λούντβιχ Χαντς, επίσης από την Creditreform και εκτιμά ότι η συνολική ζημιά από τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας θα φθάσει για φέτος τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα χαθούν ή έστω θα κινδυνεύσουν περίπου 285.000 θέσεις εργασίας.

«Δυναμικό κύμα χρεοκοπιών» αναμένει αναλυτής της Creditreform

Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, η κακή οικονομική κατάσταση οφείλεται στην κατάρρευση των ξένων αγορών, στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πώληση των γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και στους αμερικανικούς δασμούς και στον ανταγωνισμό από την Κίνα.

«Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για τη δημιουργία αξίας από τη βιομηχανία», αναφέρει ο κ. Χαντς και τονίζει ότι «το μηχανοστάσιο της Γερμανίας λειτουργεί υπό τεράστια πίεση», με μειωμένη εγχώρια ζήτηση και αύξηση της ανεργίας.

«Τα πράγματα παραπαίουν σε ολόκληρη τη γερμανική οικονομία, προβλέπω δυναμικό κύμα χρεοκοπιών», προσθέτει. Τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που οδηγούνται σε πτώχευση απασχολούν κάτω από 10 εργαζόμενους, το 2025 έκλεισαν ωστόσο και δεκάδες μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

To κόστος λειτουργίας κλείνει εταιρείες υγείας παρότι έχουν πελατεία

Μεταξύ των μεγαλύτερων πτωχεύσεων του τρέχοντος έτους συγκαταλέγονται επίσης εταιρίες του υγειονομικού κλάδου, οι οποίες αν και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα μειωμένης ζήτησης, υποφέρουν από το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τη δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Πιέσεις αντιμετωπίζουν ακόμη και εταιρίες υψηλής εξειδίκευσης, ακόμη και τα πρώην «αλάνθαστα επιχειρηματικά μοντέλα», όπως ο κλάδος του αυτοκινήτου. «Ο κίνδυνος να δημιουργηθούν μόνιμα κενά σε πολλούς τομείς εξειδίκευσης είναι ορατός και αυτά τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με χρήματα ούτε με καλή διάθεση», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χαντς.

Συνολικά, κατά το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα καταγραφούν περίπου 130.000 πτωχεύσεις, εκ των οποίων 24.000 εταιρικές και 76.000 ατομικές. Οι υπόλοιπες 30.000 πτωχεύσεις αφορούν κυρίως αυτοαπασχολούμενους ή άτομα που συμμετείχαν σε πτωχευμένες επιχειρήσεις και τώρα έχουν καταστεί και οι ίδιοι αφερέγγυοι.