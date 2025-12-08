newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Δεκεμβρίου 2025 | 22:50

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Στο υψηλότερο σημείο από το 2014 φθάνει για το τρέχον έτος ο αριθμός των επιχειρήσεων στη Γερμανία που καταλήγουν σε πτώχευση, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση» των εξελίξεων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης Creditreform, έως το τέλος του έτους στη Γερμανία θα έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης περίπου 23.900 εταιρίες, κατά 8% περισσότερες από πέρυσι. Το 2014, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έκλεισαν στην Γερμανία 24.100 επιχειρήσεις.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην κορύφωση», δηλώνει στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ο διευθύνων σύμβουλος της Creditreform Μπερντ Μπούτοφ και προσθέτει ότι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μειώνεται σταθερά σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, ενώ σε πτώχευση εξαναγκάζονται πλέον και πολλοί ιδιώτες.

«Αναμένουμε ότι ο αριθμός των καταναλωτικών πτωχεύσεων σίγουρα θα αυξηθεί», σημειώνει ο Πάτρικ-Λούντβιχ Χαντς, επίσης από την Creditreform και εκτιμά ότι η συνολική ζημιά από τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας θα φθάσει για φέτος τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα χαθούν ή έστω θα κινδυνεύσουν περίπου 285.000 θέσεις εργασίας.

«Δυναμικό κύμα χρεοκοπιών» αναμένει αναλυτής της Creditreform

Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, η κακή οικονομική κατάσταση οφείλεται στην κατάρρευση των ξένων αγορών, στο υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την πώληση των γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και στους αμερικανικούς δασμούς και στον ανταγωνισμό από την Κίνα.

«Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για τη δημιουργία αξίας από τη βιομηχανία», αναφέρει ο κ. Χαντς και τονίζει ότι «το μηχανοστάσιο της Γερμανίας λειτουργεί υπό τεράστια πίεση», με μειωμένη εγχώρια ζήτηση και αύξηση της ανεργίας.

«Τα πράγματα παραπαίουν σε ολόκληρη τη γερμανική οικονομία, προβλέπω δυναμικό κύμα χρεοκοπιών», προσθέτει. Τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που οδηγούνται σε πτώχευση απασχολούν κάτω από 10 εργαζόμενους, το 2025 έκλεισαν ωστόσο και δεκάδες μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

To κόστος λειτουργίας κλείνει εταιρείες υγείας παρότι έχουν πελατεία

Μεταξύ των μεγαλύτερων πτωχεύσεων του τρέχοντος έτους συγκαταλέγονται επίσης εταιρίες του υγειονομικού κλάδου, οι οποίες αν και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα μειωμένης ζήτησης, υποφέρουν από το αυξημένο κόστος λειτουργίας και τη δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Πιέσεις αντιμετωπίζουν ακόμη και εταιρίες υψηλής εξειδίκευσης, ακόμη και τα πρώην «αλάνθαστα επιχειρηματικά μοντέλα», όπως ο κλάδος του αυτοκινήτου. «Ο κίνδυνος να δημιουργηθούν μόνιμα κενά σε πολλούς τομείς εξειδίκευσης είναι ορατός και αυτά τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με χρήματα ούτε με καλή διάθεση», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χαντς.

Συνολικά, κατά το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα καταγραφούν περίπου 130.000 πτωχεύσεις, εκ των οποίων 24.000 εταιρικές και 76.000 ατομικές. Οι υπόλοιπες 30.000 πτωχεύσεις αφορούν κυρίως αυτοαπασχολούμενους ή άτομα που συμμετείχαν σε πτωχευμένες επιχειρήσεις και τώρα έχουν καταστεί και οι ίδιοι αφερέγγυοι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο
Agro-in 08.12.25

Αγρότες «πολιορκούν» το γραφείο του Τσιάρα στην Καρδίτσα – Εκρηκτικό κλίμα με κλούβες να κλείνουν τον δρόμο

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Καρδίτσας ζητούν να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα, και απαιτούν να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Ακίνητα: Έρχεται μίνι ΕΝΦΙΑ μέσω δημοτικού τέλους – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ
Τι προβλέπεται 08.12.25

Έρχεται νέος «ΕΝΦΙΑ» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω δημοτικού τέλους - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ένα νέο δημοτικό τέλος για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα τεθεί σε διαβούλευση και καθορίζει τα έσοδα για τους ΟΤΑ

Σύνταξη
Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση
Agro-in 08.12.25

Χριστούγεννα στα μπλόκα υπόσχονται οι αγρότες – Κλιμακώνουν τον αγώνα και αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση

Με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές κινητοποιήσεις 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»
Fizz 08.12.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ενώθηκε με οκτώ Βρετανούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο σχετίζεται με ένα ανύπαρκτο πρόβλημα.

Σύνταξη
Καταγγελία Τριανταφυλλάκη από Κρήτη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» – Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις
«Έχουμε τραυματίες» 08.12.25

Καταγγελία Τριανταφυλλάκη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» - Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, καταγγέλει ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δύο διμοιρίες των ΜΑΤ μεταβαίνουν από την Αθήνα στην Κρήτη. 

Σύνταξη
Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»
Ελπίδα και φόβος 08.12.25

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Στο μήνυμά του προς τους Σύρους πολίτες, ο Άχμαντ Αλ-Σάρα δεσμεύθηκε για μια «νέα λαμπρή εποχή για τη Συρία».

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση
Νέα Αριστερά 08.12.25

Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει ότι «για εγκληματικές ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αλλά ο πρωθυπουργός «φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς να διερευνηθεί».

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Επεισόδια στην Κρήτη 08.12.25

Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο - Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της
Συνέντευξη 08.12.25

«Ο Γουάινσταϊν έχει εκτίσει την ποινή του»: Η Τζούντι Ντεντς διχάζει – Το «δυσβάσταχτο» πρόβλημα υγείας της

Η ντέιμ Τζούντι Ντεντς διχάζει με όσα είπε για τον ατιμασμένο παραγωγό του Χόλιγουντ σε νέα συνέντευξή της με αφορμή το νέο της ντοκιμαντέρ για τον Σαίξπηρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων – Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της
Ο ρόλος του Βελγίου 08.12.25

Τι θα γίνει με το δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία - Ο χρόνος πιέζει τους Ευρωπαίους συμμάχους της

Στις 18 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να πάρει απόφαση για το πώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία - Μαίνεται η σύγκρουση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης – Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ
Νέα εξέλιξη 08.12.25

Ζελένσκι: Έτοιμο την Τρίτη το σχέδιο 20 σημείων Ουκρανίας και Ευρώπης - Θα διαβιβαστεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε ότι το σχέδιο στο οποίο συμφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες θα εξεταστεί ξανά την Τρίτη και θα διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική 08.12.25

Κεραυνοί Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για συνολική κρίση θεσμών – Ηχηρή επαναφορά στην ατζέντα του σκανδάλου των υποκλοπών

Απανωτά «καρφιά» στην ομιλία Καραμανλή κατά Μητσοτάκη για κρίση συνολικά των θεσμών, με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και το ζήτημα της απαξίωσης της Βουλής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο