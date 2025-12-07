Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)
Σοκαριστικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να κάνει πολλαπλές περιστροφές και τελικά να διαλύεται.
- Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
- Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τα Χριστούγεννα
- Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα για τη Formula E στο Σάο Πάολο, ο πιλότος της Cupra Kiro, Πέπε Μαρτί, είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα, δίχως όμως να τραυματιστεί.
Συγκεκριμένα ο 20χρονος οδηγός που έκανε ντεμπούτο, ανέπτυξε ταχύτητα σε μια ευθεία όμως δεν πρόσεξε ότι δύο μονοθέσια μπροστά του κινούνταν με σαφώς χαμηλότερη ταχύτητά από εκείνον. Αποτέλεσμα ήταν να ακουμπήσει από πίσω τους και σαν σε… ράμπα εκτινάχθηκε μπροστά τους κάνοντας αρκετές περιστροφές. Αποτέλεσμα ήταν να αρχίσει να διαλύεται στον αέρα και τελικά να συντριβεί αρκετά μέτρα μετά.
Το ευτύχημα ήταν πως ο Ισπανός πιλότος βγήκε σώος από το όχημα ενώ άμεσα βγήκε κόκκινη σημαία και ο αγώνας διεκόπη για αρκετή ώρα. Σε κάθε περίπτωση οι εικόνες ήταν σοκαριστικές και μάλιστα όπως γράφουν ξένα ΜΜΕ τίθεται και πάλι τ ζήτημα της ασφάλειας της πίστας στο Σάο Πάολο, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανατράπηκε μονοθέσιο.
Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι μόνο 12 ήταν οι οδηγοί που κατάφεραν να τερμάτισαν στον αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με έναν γύρο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και έναν τελευταίο γύρο sprint.
Νικητής του αγώνα της Formula E (τα μονοθέσια κινούνται στο 100% με ηλεκτρική ενέργεια) ήταν ο Τζέικ Ντένις, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν επίσης ο Όλιβερ Ρόουλαντ και ο Νικ Κάσιντι.
A massive incident in São Paulo
Pepe Martí is okay and out of the car @googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/BDqwzqliAK
— Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025
All the angles of Pepe Martí’s scary crash in São Paulo 👀
Huge relief to see the driver walk away from this one@googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/0rz2aNO20r
— Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025
The dramatic aftermatch of Pepe Marti’s sickening shunt at Sao Paulo EPrix! #FormulaE pic.twitter.com/Ixn5WsXIBU
— Formula E Notebook (@fe_notebook) December 6, 2025
- Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Εύκολη νίκη των «πράσινων» με εμφάνιση-ρεκόρ του Ρογκαβόπουλου (vid)
- Λάντο Νόρις: «Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, νόμιζα πως δεν θα κλάψω» (vid+pics)
- Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
- LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
- Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
- Παναθηναϊκός: Η 11άαδα για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
- LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις