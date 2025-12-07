Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)

Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα για τη Formula E στο Σάο Πάολο, ο πιλότος της Cupra Kiro, Πέπε Μαρτί, είχε ένα σοκαριστικό ατύχημα, δίχως όμως να τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα ο 20χρονος οδηγός που έκανε ντεμπούτο, ανέπτυξε ταχύτητα σε μια ευθεία όμως δεν πρόσεξε ότι δύο μονοθέσια μπροστά του κινούνταν με σαφώς χαμηλότερη ταχύτητά από εκείνον. Αποτέλεσμα ήταν να ακουμπήσει από πίσω τους και σαν σε… ράμπα εκτινάχθηκε μπροστά τους κάνοντας αρκετές περιστροφές. Αποτέλεσμα ήταν να αρχίσει να διαλύεται στον αέρα και τελικά να συντριβεί αρκετά μέτρα μετά.

Το ευτύχημα ήταν πως ο Ισπανός πιλότος βγήκε σώος από το όχημα ενώ άμεσα βγήκε κόκκινη σημαία και ο αγώνας διεκόπη για αρκετή ώρα. Σε κάθε περίπτωση οι εικόνες ήταν σοκαριστικές και μάλιστα όπως γράφουν ξένα ΜΜΕ τίθεται και πάλι τ ζήτημα της ασφάλειας της πίστας στο Σάο Πάολο, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ανατράπηκε μονοθέσιο.

Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι μόνο 12 ήταν οι οδηγοί που κατάφεραν να τερμάτισαν στον αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με έναν γύρο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και έναν τελευταίο γύρο sprint.

Νικητής του αγώνα της Formula E (τα μονοθέσια κινούνται στο 100% με ηλεκτρική ενέργεια) ήταν ο Τζέικ Ντένις, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν επίσης ο Όλιβερ Ρόουλαντ και ο Νικ Κάσιντι.

A massive incident in São Paulo Pepe Martí is okay and out of the car @googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/BDqwzqliAK — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025

All the angles of Pepe Martí’s scary crash in São Paulo 👀 Huge relief to see the driver walk away from this one@googlecloud #SãoPauloEPrix pic.twitter.com/0rz2aNO20r — Formula E (@FIAFormulaE) December 6, 2025