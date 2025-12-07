ΣΥΡΙΖΑ: Κομματικά στελέχη της ΝΔ και με τη βούλα τα πρωτοπαλίκαρα της «Ομάδας Αλήθειας»

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αναφερόμενος στην Ομάδα Αλήθειας.

«Εκτός από επίσημος προπαγανδιστικός μηχανισμός, με «ειδίκευση» στα ασύστολα ψεύδη, την εκτόξευση λάσπης και τη δολοφονία χαρακτήρων, τα στελέχη της «Ομάδας Αλήθειας», σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι είπαν, στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες της ΝΔ όχι απλά συμμετείχαν αλλά εξελέγησαν και στις πρώτες θέσεις στον βόρειο τομέα Αθηνών. Αποδεικνύεται, έτσι, πως ο κ. Μητσοτάκης φροντίζει όχι μόνο για την πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση αυτού του άθλιου μηχανισμού με δημόσιο χρήμα, ως μαύρο Bypass ταμείο της χρεοκοπημένης ΝΔ, αλλά και για την προώθησή του στις κομματικές διαδικασίες της ΝΔ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν είχαμε βέβαια καμία αμφιβολία για το αντίθετο», συνεχίζει.

ΣΥΡΙΖΑ: Αποκαλύφθηκε το παραμάγαζο της αθλιότητας

«Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε διστάσει να δώσει δημόσια κάλυψη, όταν αποκαλύφθηκαν οι τρόποι χρηματοδότησης της «Ομάδας Αλήθειας». Και βεβαίως, δεν ξεχνάμε την παρέλαση υπουργών και βουλευτών της ΝΔ στη φιέστα της ντροπής που διοργάνωσε η «Ομάδα Αλήθειας» τον περασμένο Ιούνιο, με πρώτους και καλύτερους τον αντιπρόεδρο της ΝΔ και υπουργό Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, αλλά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το παραμάγαζο της αθλιότητας και οι πολιτικοί του καθοδηγητές αποκαλύφτηκαν, τώρα όλοι ξέρουν!», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ανακοίνωσή του.