ΣΥΡΙΖΑ: Κομματικά στελέχη της ΝΔ και με τη βούλα τα πρωτοπαλίκαρα της «Ομάδας Αλήθειας»
«Το παραμάγαζο της αθλιότητας και οι πολιτικοί του καθοδηγητές αποκαλύφτηκαν, τώρα όλοι ξέρουν!» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
- Πρωτοφανής επίθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΕ μετά το πρόστιμο στο Χ
- Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής
- Τραγωδία στην Τουρκία: Επτά νεκροί και 11 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
- Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αναφερόμενος στην Ομάδα Αλήθειας.
«Εκτός από επίσημος προπαγανδιστικός μηχανισμός, με «ειδίκευση» στα ασύστολα ψεύδη, την εκτόξευση λάσπης και τη δολοφονία χαρακτήρων, τα στελέχη της «Ομάδας Αλήθειας», σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι είπαν, στις πρόσφατες εσωκομματικές διαδικασίες της ΝΔ όχι απλά συμμετείχαν αλλά εξελέγησαν και στις πρώτες θέσεις στον βόρειο τομέα Αθηνών. Αποδεικνύεται, έτσι, πως ο κ. Μητσοτάκης φροντίζει όχι μόνο για την πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση αυτού του άθλιου μηχανισμού με δημόσιο χρήμα, ως μαύρο Bypass ταμείο της χρεοκοπημένης ΝΔ, αλλά και για την προώθησή του στις κομματικές διαδικασίες της ΝΔ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Δεν είχαμε βέβαια καμία αμφιβολία για το αντίθετο», συνεχίζει.
ΣΥΡΙΖΑ: Αποκαλύφθηκε το παραμάγαζο της αθλιότητας
«Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε διστάσει να δώσει δημόσια κάλυψη, όταν αποκαλύφθηκαν οι τρόποι χρηματοδότησης της «Ομάδας Αλήθειας». Και βεβαίως, δεν ξεχνάμε την παρέλαση υπουργών και βουλευτών της ΝΔ στη φιέστα της ντροπής που διοργάνωσε η «Ομάδα Αλήθειας» τον περασμένο Ιούνιο, με πρώτους και καλύτερους τον αντιπρόεδρο της ΝΔ και υπουργό Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, αλλά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
Το παραμάγαζο της αθλιότητας και οι πολιτικοί του καθοδηγητές αποκαλύφτηκαν, τώρα όλοι ξέρουν!», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ανακοίνωσή του.
- «Μια φορά, πριν πεθάνω» – Δραματική έκκληση στη «Μέδουσα» Μέγκαν Μαρκλ από τον ακρωτηριασμένο πατέρα της – «Δεν επικοινώνησε»
- Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
- Μερική απασχόληση: Ποιες χώρες έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη – Τι ισχύει για την Ελλάδα
- Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
- Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
- Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
- Κ. Καραμανλής: Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους αγρότες και κτηνοτρόφους
- Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις