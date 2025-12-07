Χριστούγεννα: Προσοχή στα λαμπιόνια – Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν και καθώς αρχίζουμε σιγά-σιγά να στολίζουμε η το Πυροσβεστικό Σώμα εφιστά την προσοχή για «κάτι απλό αλλά σημαντικό».
Αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και Πυροσβεστικό Σώμα εφιστά την προσοχή για «κάτι απλό αλλά σημαντικό». Τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια.
Είναι πολύ πιο ασφαλές να σβήνετε τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια πριν πάτε για ύπνο
Αν και τα σύγχρονα λαμπάκια LED είναι πολύ πιο ασφαλή από τα παλαιότερου τύπου πυρακτώσεως, εξακολουθούν να εγκυμονούν κινδύνους που συνδέονται κυρίως με την υπερθέρμανση και το βραχυκύκλωμα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά, ειδικά αν υπάρχουν φθορές ή αν έχει γίνει λάθος στην εγκατάσταση.
Προσοχή
Ακόμα και τα LED μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά αν λειτουργούν για πολλές ώρες συνεχόμενα ή αν ακουμπούν σε εύφλεκτα υλικά όπως χαρτιά, κουρτίνες ή τα ίδια τα κλαδιά του δέντρου.
Αν τα καλώδια έχουν κοψίματα ή φθορές, ή αν οι λάμπες είναι καμένες, αυξάνεται ο κίνδυνος σπινθηρισμού. Η υπερφόρτωση των πριζών και των πολύπριζων μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και φωτιά. Όταν κοιμάστε, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε έγκαιρα έναν σπινθήρα ή την αρχή μιας πυρκαγιάς.
Χρήσιμες συμβουλές για τα Χριστούγεννα
Το Πυροσβεστικό Σώμα παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και την ασφαλή χρήση τους:
- Χρησιμοποιούμε χριστουγεννιάτικα φωτιστικά τα οποία φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας, για εσωτερικό ή εξωτερικό στολισμό.
- Ελέγχουμε για διαρροές, κοψίματα, καμένες λάμπες, καθώς και το φις, πριν χρησιμοποιήσουμε τα φωτιστικά.
- Αποφεύγουμε την επαφή των φωτιστικών με υλικά που πιάνουν εύκολα φωτιά, όπως χαρτιά, υφάσματα κ.α.
- Αποσυνδέουμε πάντα τα φωτιστικά πριν φύγουμε από το σπίτι ή πριν πάμε για ύπνο.
