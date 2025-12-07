Αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και Πυροσβεστικό Σώμα εφιστά την προσοχή για «κάτι απλό αλλά σημαντικό». Τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια.

Είναι πολύ πιο ασφαλές να σβήνετε τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια πριν πάτε για ύπνο

Αν και τα σύγχρονα λαμπάκια LED είναι πολύ πιο ασφαλή από τα παλαιότερου τύπου πυρακτώσεως, εξακολουθούν να εγκυμονούν κινδύνους που συνδέονται κυρίως με την υπερθέρμανση και το βραχυκύκλωμα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πυρκαγιά, ειδικά αν υπάρχουν φθορές ή αν έχει γίνει λάθος στην εγκατάσταση.

Προσοχή

Ακόμα και τα LED μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά αν λειτουργούν για πολλές ώρες συνεχόμενα ή αν ακουμπούν σε εύφλεκτα υλικά όπως χαρτιά, κουρτίνες ή τα ίδια τα κλαδιά του δέντρου.

Αν τα καλώδια έχουν κοψίματα ή φθορές, ή αν οι λάμπες είναι καμένες, αυξάνεται ο κίνδυνος σπινθηρισμού. Η υπερφόρτωση των πριζών και των πολύπριζων μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και φωτιά. Όταν κοιμάστε, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε έγκαιρα έναν σπινθήρα ή την αρχή μιας πυρκαγιάς.

Καλημέρα! 🎄✨

Καθώς αρχίζουμε σιγά-σιγά να στολίζουμε, ας θυμόμαστε κάτι απλό αλλά σημαντικό:

Φροντίζουμε να σβήνουμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια 💡🎅κάθε φορά που φεύγουμε από το σπίτι 🚪 και πριν πάμε για ύπνο 😴 pic.twitter.com/TUOySOb1Dz — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 7, 2025

Χρήσιμες συμβουλές για τα Χριστούγεννα

Το Πυροσβεστικό Σώμα παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και την ασφαλή χρήση τους: