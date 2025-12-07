Κακοκαιρία Byron: Αποκαταστάθηκε η γραμμή των τρένων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι – Λάρισα
Από σήμερα Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity θα πραγματοποιούνται κανονικά στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Αποκαταστάθηκε πλήρως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Λάρισας – Λειανοκλαδίου – Λάρισας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, τονίζει η Hellenic Train.
Έτσι, από σήμερα Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity θα πραγματοποιούνται κανονικά στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων και των αποψινών IC 56 και IC 57.
Νησίδα από φερτά υλικά στη γέφυρα του Πηνειού – Ανεβαίνει η στάθμη στο ποτάμι
Σημειώνεται ότι, λόγω της κακοκαιρίας Byron, νησίδα από φερτά υλικά δημιουργήθηκε στη γέφυρα (Αλκαζάρ) του ποταμού στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης. Η στάθμη του ποταμού αυξάνεται μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να επέμβουν για τον καθαρισμό.
Στο σημείο έσπευσε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος ο οποίος συνομιλώντας με τους κατοίκους διαβεβαίωσε πως θα μεταβεί άμεσα μηχάνημα για τον καθαρισμό.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής, με τη συνδρομή συνεργείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών από σημεία του Πηνειού όπου παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση.
Τα γενικότερα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στον Πηνειό, καθώς και τον συνεχή έλεγχο των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, τα θυροφράγματα έχουν κλείσει στο σύνολό τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισροών σε χαμηλά και ευάλωτα σημεία.
