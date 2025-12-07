Λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή, όπου ένα Ι.Χ. κάηκε ολοσχερώς, άλλο ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στη γέφυρα που οδηγεί προς το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά το τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο, όπου Ι.Χ. κάηκε έπειτα από σύγκρουση

Στο αυτοκίνητο επέβαινε έναν ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στην ΕΡΤ, ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα κυριολεκτικά δευτερόλεπτα προτού ξεσπάσει η φωτιά. Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός ήχος και πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, που ήταν ορατοί έως το Φάληρο και τον Πειραιά.

Φάληρο: Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς

Στο σημείο βρίσκονταν ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής λόγω του προηγούμενου τροχαίου και έτσι επενέβησαν άμεσα για την κατάσβεση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, το καμένο όχημα άρχισε να κινείται προς την προστατευτική μπάρα της γέφυρας, πιθανότατα επειδή λύθηκε το χειρόφρενο, και σταμάτησε λίγα μέτρα πιο κάτω χτυπώντας στο κράσπεδο.

Το όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από τη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα στο μπροστινό μέρος και στη μηχανή. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά και στο ρεύμα προς «Καραϊσκάκη», με την Αστυνομία να προτρέπει τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις εργασίες κατάσβεσης και απομάκρυνσης του οχήματος, ώστε ο δρόμος να ανοίξει ξανά το συντομότερο.