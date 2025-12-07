newspaper
06.12.2025
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Ο CEO της Magnum συμμαχεί με τον Κένεντι για μια «πιο υγιή Αμερική»
Διεθνής Οικονομία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 02:39

Ο CEO της Magnum συμμαχεί με τον Κένεντι για μια «πιο υγιή Αμερική»

Ο Peter ter Kulve της Magnum Ice Cream στηρίζει δημόσια την υγιεινή διατροφή στις ΗΠΑ, ενώ ετοιμάζει την εταιρεία για μια νέα εποχή και διεθνή ανάπτυξη

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Σε μια περίοδο όπου η αμερικανική πολιτική συγκρούεται με τα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο νέος CEO της Magnum Ice Cream παρεμβαίνει απροσδόκητα: στηρίζει την εκστρατεία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για πιο αυστηρά πρότυπα διατροφής, παρότι η εταιρεία του παράγει παγωτά υψηλών θερμίδων.

Ο Peter ter Kulve μιλά για μια Αμερική που πρέπει να αλλάξει διατροφικές συνήθειες, αλλά ταυτόχρονα σχεδιάζει μια Magnum πιο καινοτόμo και παγκόσμια, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η Magnum Ice Cream συμφωνεί με τον Κένεντι

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, κορυφαίο στέλεχος υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, έχει ανοίξει μέτωπο απέναντι στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, κατηγορώντας τα για εκτόξευση των ποσοστών παχυσαρκίας.

Υποστηρίζει ότι τα χημικά που βρίσκονται σε αμερικανικά προϊόντα έχουν ήδη αποσυρθεί στην Ευρώπη, αφήνοντας αιχμές για δεκαετίες επιρροής εταιρικών συμφερόντων στις οδηγίες διατροφής.

Σε αυτό το δημόσιο διάλογο παρεμβαίνει ο CEO της Magnum, δηλώνοντας ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη. «Η κατανάλωση παγωτού δεν εξηγεί από μόνη της τα αμερικανικά ποσοστά παχυσαρκίας», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι άλλες χώρες καταναλώνουν περισσότερη ποσότητα χωρίς αντίστοιχα προβλήματα.

Αυτόνομη εποχή: Η Magnum αποδεσμεύεται από τη Unilever

Η εταιρεία μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο καθώς αποχωρίζεται τη Unilever και εισάγεται στα χρηματιστήρια.

Η δημόσια εγγραφή —που καθυστέρησε εξαιτίας του πρόσφατου shutdown στις ΗΠΑ— ξεκινά τη Δευτέρα.

Παρότι οι Αμερικανοί επενδυτές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, η διοίκηση επέλεξε την Euronext Amsterdam ως κύρια αγορά, ενώ Νέα Υόρκη και Λονδίνο θα λειτουργήσουν ως δευτερεύουσες εγγραφές.

Μια αγορά που αλλάζει: Μικρότερες συσκευασίες, νέα συνήθεια

Ο ter Kulve παρατηρεί μια καθαρή μετατόπιση: οι μεγάλες οικογενειακές συσκευασίες χάνουν έδαφος. Οι καταναλωτές αναζητούν μικρότερες ποσότητες, καλύτερη ποιότητα και πιο «έξυπνη» απόλαυση.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Magnum προετοιμάζει την αμερικανική είσοδο του Magnum Bonbon, ενός προϊόντος-μπουκιάς που σάρωσε τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά και τη συμπεριφορά εκείνων που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1: συνεχίζουν να τσιμπολογούν, αλλά πολύ πιο συνειδητά — και το παγωτό, όπως λέει ο CEO, μπορεί να χωρέσει εύκολα σε αυτή τη νέα λογική.

Καινοτομίες: Λιγότερη ζάχαρη, φυσικά χρώματα, νέοι τομείς

Η Magnum μειώνει τη ζάχαρη, χρησιμοποιεί ίνες και αποφεύγει τις τεχνητές βαφές, ενώ διατηρεί υψηλή κλίμακα παραγωγής για τις παγκόσμιες ανάγκες.

Η διοίκηση βλέπει επίσης ευκαιρία για εξάπλωση σε νέες κατηγορίες όπως ενέργεια, ενυδάτωση και πρωτεΐνη — εμπνευσμένη από την άνοδο προϊόντων όπως το Liquid I.V.

Εξαγορές και επενδυτές του snacking

Ο ter Kulve εξετάζει επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχύσουν το προϊόντικό μίγμα ή να ανοίξουν νέες αγορές.

Παράλληλα στοχεύει σε επενδυτές με βαθιά γνώση του snacking — Coca-Cola, Pepsi, Mondelez — καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει το χάσμα κερδοφορίας και να ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο κλάδο.



World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Wall Street
Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

