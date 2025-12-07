newspaper
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Νομικό μέτωπο από Costco, Revlon και Kawasaki κατά των δασμών Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 04:17

Νομικό μέτωπο από Costco, Revlon και Kawasaki κατά των δασμών Τραμπ

Οι νέοι δασμοί Τραμπ οδηγούν στα δικαστήρια τις εισαγωγικές – και όχι μόνο – εταιρείες

Επιμέλεια
A
A
Στις αρχές Δεκεμβρίου, μια παράξενη κινητικότητα παρατηρήθηκε στον κόσμο των αμερικανικών εισαγωγών: εταιρείες κάθε μεγέθους, από τη Costco έως μικρούς προμηθευτές κρασιού, τρέχουν να προλάβουν την ίδια διορία. Δεν είναι ένας ακόμη γραφειοκρατικός μαραθώνιος, αλλά ένας αγώνας επιβίωσης, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάζεται να αποφανθεί για το αν έχουν νομιμότητα οι νέοι δασμοί Τραμπ, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

Και όσο πλησιάζει η ώρα της κρίσης, τόσο περισσότεροι φοβούνται ότι, αν μείνουν αδρανείς, μπορεί να χάσουν επιστροφές που συνολικά ξεπερνούν τα 30 δισ. δολάρια.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ και το κύμα αγωγών πριν από την ετυμηγορία

Η υπόθεση που άνοιξε τον χορό των προσφυγών προέρχεται από την V.O.S. Selections, έναν μικροεισαγωγέα κρασιού, ο οποίος αμφισβητεί τους πρόσθετους δασμούς 10% που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο μέσω της εξουσίας που τους δίνει το εκτελεστικό διάταγμα, το πρώτο διάταγμα που χρησιμοποιεί τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) ως δικαιολογία για την επιβολή δασμών.

Οι δασμοί αυτοί είχαν ως στόχο τον περιορισμό των παράνομων εισαγωγών φαιντανύλης.

Με την απόφαση να αναμένεται ακόμη και εντός του μήνα, δεκάδες άλλες εταιρείες κατέθεσαν αγωγές ώστε να διαφυλάξουν το δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφών σε περίπτωση που οι δασμοί κριθούν παράνομοι.

Σύμφωνα με νομικούς, όπως ο Will Planert, τα ποσά είναι τόσο υψηλά που «κανείς δεν θέλει να πάει χαμένο ούτε ένα σεντ». Το Tax Foundation υπολογίζει ότι οι νέοι δασμοί θα αποφέρουν συνολικά 158 δισ. δολάρια το 2025—κι από αυτά, ένα πέμπτο ίσως τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Γιατί η επιστροφή χρημάτων δεν είναι καθόλου δεδομένη

Ακόμη κι αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι οι δασμοί είναι παράνομοι, η επιστροφή τους στις εταιρείες δεν θα γίνει αυτόματα. Νομικοί όπως ο David Super του Georgetown εξηγούν ότι το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ένα εντελώς διαφορετικό νομικό πλαίσιο: να δηλώσει πως οι επιβαρύνσεις δεν αποτελούν καν «δασμούς» με την τυπική έννοια.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να κινηθούν σαν να ζητούν επιστροφή χρημάτων που τους αφαιρέθηκαν με ακατάλληλο τρόπο.

Το κρίσιμο στοιχείο: μόνο όσοι έχουν καταθέσει έγκαιρη πρόκληση θα έχουν διασφαλίσει την απαίτηση για αναδρομική αποζημίωση. Γι’ αυτό εταιρείες όπως Costco, Revlon, Kawasaki και Bumble Bee Foods έσπευσαν στα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Το αόρατο ρολόι της 15ης Δεκεμβρίου

Η διορία που κινητοποίησε τη χιονοστιβάδα αγωγών αφορά τη διαδικασία «liquidation» της CBP, κατά την οποία οι αρχικές εκτιμήσεις των δασμών οριστικοποιούνται. Με τις πρώτες εισαγωγές που καλύπτονται από τα νέα μέτρα να συμπληρώνουν τον κύκλο των 314 ημερών στις 15 Δεκεμβρίου, όποιος δεν έχει ζητήσει παράταση ή διόρθωση κινδυνεύει να χάσει την προοπτική επιστροφής.

Η Costco αναφέρει ότι η CBP απέρριψε το αίτημα παράτασής της—όπως και η AGS και η Imaginings 3. Πάνω από 40 προσφυγές ενοποιήθηκαν πλέον σε μία, με τους ενάγοντες να ζητούν προσωρινή διαταγή για να «παγώσουν» οι οριστικοποιήσεις έως ότου αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Σιωπηλοί παίκτες και πολιτικοί υπολογισμοί

Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το ποιοι δεν προσφεύγουν: Amazon, Target, Walmart, αλλά και οι μεγάλοι της τεχνολογίας και του φαρμάκου.

Σύμφωνα με αναλυτές, πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη μεταχείριση με διαπραγμάτευση αντί σύγκρουσης. Επιπλέον, κλάδοι που ρυθμίζονται αυστηρά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφεύγουν την ανοιχτή αντιπαράθεση.

Τι θα γίνει αν οι δασμοί Τραμπ καταρρεύσουν – Το σχέδιο Β

Ακόμη κι αν οι επίμαχοι δασμοί ακυρωθούν, η κυβέρνηση έχει έτοιμη εναλλακτική. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το ίδιο σύστημα επιβαρύνσεων μπορεί να επανέλθει μέσω άλλων εργαλείων, όπως οι δασμοί που εφαρμόζονται σε κλάδους όπως ο χάλυβας και τα αυτοκίνητα. Ωστόσο, τέτοιοι δασμοί απαιτούν μήνες ερευνών και δημόσιων διαβουλεύσεων.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συνεχίζει να κλείνει στοχευμένες συμφωνίες—όπως η εξαίρεση των βρετανικών φαρμάκων από ενδεχόμενους δασμούς, με αντάλλαγμα αύξηση 25% στις τιμές των νέων σκευασμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ot.gr

World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ
Κόσμος 07.12.25

Συνομιλία Ερντογάν με Μαδούρο για την έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στην Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο, να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά την αύξηση των στρατιωτικών μέσων στην περιοχή

Σύνταξη
Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα [βίντεο]
07.12.25

Τουλάχιστον 23 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στην Ινδία στο κρατίδιο της Γκόα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δημοφιλές bar- restaurant στη Γκόα στην Ινδία όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 20 εργαζόμενοι στην κουζίνα και 3 ή 4 τουρίστες. Περίπου οι 20 πέθαναν από ασφυξία...

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
06.12.25

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
