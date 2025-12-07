Νομικό μέτωπο από Costco, Revlon και Kawasaki κατά των δασμών Τραμπ

Στις αρχές Δεκεμβρίου, μια παράξενη κινητικότητα παρατηρήθηκε στον κόσμο των αμερικανικών εισαγωγών: εταιρείες κάθε μεγέθους, από τη Costco έως μικρούς προμηθευτές κρασιού, τρέχουν να προλάβουν την ίδια διορία. Δεν είναι ένας ακόμη γραφειοκρατικός μαραθώνιος, αλλά ένας αγώνας επιβίωσης, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάζεται να αποφανθεί για το αν έχουν νομιμότητα οι νέοι δασμοί Τραμπ, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

Και όσο πλησιάζει η ώρα της κρίσης, τόσο περισσότεροι φοβούνται ότι, αν μείνουν αδρανείς, μπορεί να χάσουν επιστροφές που συνολικά ξεπερνούν τα 30 δισ. δολάρια.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ και το κύμα αγωγών πριν από την ετυμηγορία

Η υπόθεση που άνοιξε τον χορό των προσφυγών προέρχεται από την V.O.S. Selections, έναν μικροεισαγωγέα κρασιού, ο οποίος αμφισβητεί τους πρόσθετους δασμούς 10% που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο μέσω της εξουσίας που τους δίνει το εκτελεστικό διάταγμα, το πρώτο διάταγμα που χρησιμοποιεί τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) ως δικαιολογία για την επιβολή δασμών.

Οι δασμοί αυτοί είχαν ως στόχο τον περιορισμό των παράνομων εισαγωγών φαιντανύλης.

Με την απόφαση να αναμένεται ακόμη και εντός του μήνα, δεκάδες άλλες εταιρείες κατέθεσαν αγωγές ώστε να διαφυλάξουν το δικαίωμα διεκδίκησης επιστροφών σε περίπτωση που οι δασμοί κριθούν παράνομοι.

Σύμφωνα με νομικούς, όπως ο Will Planert, τα ποσά είναι τόσο υψηλά που «κανείς δεν θέλει να πάει χαμένο ούτε ένα σεντ». Το Tax Foundation υπολογίζει ότι οι νέοι δασμοί θα αποφέρουν συνολικά 158 δισ. δολάρια το 2025—κι από αυτά, ένα πέμπτο ίσως τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Γιατί η επιστροφή χρημάτων δεν είναι καθόλου δεδομένη

Ακόμη κι αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει ότι οι δασμοί είναι παράνομοι, η επιστροφή τους στις εταιρείες δεν θα γίνει αυτόματα. Νομικοί όπως ο David Super του Georgetown εξηγούν ότι το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ένα εντελώς διαφορετικό νομικό πλαίσιο: να δηλώσει πως οι επιβαρύνσεις δεν αποτελούν καν «δασμούς» με την τυπική έννοια.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να κινηθούν σαν να ζητούν επιστροφή χρημάτων που τους αφαιρέθηκαν με ακατάλληλο τρόπο.

Το κρίσιμο στοιχείο: μόνο όσοι έχουν καταθέσει έγκαιρη πρόκληση θα έχουν διασφαλίσει την απαίτηση για αναδρομική αποζημίωση. Γι’ αυτό εταιρείες όπως Costco, Revlon, Kawasaki και Bumble Bee Foods έσπευσαν στα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Το αόρατο ρολόι της 15ης Δεκεμβρίου

Η διορία που κινητοποίησε τη χιονοστιβάδα αγωγών αφορά τη διαδικασία «liquidation» της CBP, κατά την οποία οι αρχικές εκτιμήσεις των δασμών οριστικοποιούνται. Με τις πρώτες εισαγωγές που καλύπτονται από τα νέα μέτρα να συμπληρώνουν τον κύκλο των 314 ημερών στις 15 Δεκεμβρίου, όποιος δεν έχει ζητήσει παράταση ή διόρθωση κινδυνεύει να χάσει την προοπτική επιστροφής.

Η Costco αναφέρει ότι η CBP απέρριψε το αίτημα παράτασής της—όπως και η AGS και η Imaginings 3. Πάνω από 40 προσφυγές ενοποιήθηκαν πλέον σε μία, με τους ενάγοντες να ζητούν προσωρινή διαταγή για να «παγώσουν» οι οριστικοποιήσεις έως ότου αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Costco is suing the Trump administration over tariffs https://t.co/gpVgkAX9r9 — WAFB (@WAFB) December 2, 2025

Σιωπηλοί παίκτες και πολιτικοί υπολογισμοί

Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το ποιοι δεν προσφεύγουν: Amazon, Target, Walmart, αλλά και οι μεγάλοι της τεχνολογίας και του φαρμάκου.

Σύμφωνα με αναλυτές, πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερη μεταχείριση με διαπραγμάτευση αντί σύγκρουσης. Επιπλέον, κλάδοι που ρυθμίζονται αυστηρά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφεύγουν την ανοιχτή αντιπαράθεση.

Τι θα γίνει αν οι δασμοί Τραμπ καταρρεύσουν – Το σχέδιο Β

Ακόμη κι αν οι επίμαχοι δασμοί ακυρωθούν, η κυβέρνηση έχει έτοιμη εναλλακτική. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το ίδιο σύστημα επιβαρύνσεων μπορεί να επανέλθει μέσω άλλων εργαλείων, όπως οι δασμοί που εφαρμόζονται σε κλάδους όπως ο χάλυβας και τα αυτοκίνητα. Ωστόσο, τέτοιοι δασμοί απαιτούν μήνες ερευνών και δημόσιων διαβουλεύσεων.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συνεχίζει να κλείνει στοχευμένες συμφωνίες—όπως η εξαίρεση των βρετανικών φαρμάκων από ενδεχόμενους δασμούς, με αντάλλαγμα αύξηση 25% στις τιμές των νέων σκευασμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ot.gr