Τέλος από τη Μύκονο Betsson ο Έβανς – Ποιος είναι ο λόγος που αποχωρεί…
Η Μύκονος Betsson ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Τζέρεμι Έβανς, που θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, λόγω τραυματισμού στην μέση.
Ο Τζέρεμι Έβανς τραυματίστηκε σοβαρά στη μέση, κάτι που τον οδήγησε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μοιραία θα παραμείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.
Κάπως έτσι, η Μύκονος Betsson ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον βετεράνο παίκτη, ευχαριστώντας τον για την πολύτιμη συνεισφορά στην πρώτη ιστορική συμμετοχή της ομάδας, στην πρώτη κατηγορία.
Το «αντίο» της Μυκόνου Betsson στον Έβανς
Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζέρεμι Έβανς.
Η ομάδα μας ευχαριστεί θερμά τον Τζέρεμι για την παρουσία, την επαγγελματική του στάση και την πολύτιμη συνεισφορά του στη μέχρι τώρα πορεία μας, στην πρώτη ιστορική συμμετοχή της Μυκόνου Betsson στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την προσπάθειά μας.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια, υγεία και ό,τι καλύτερο σε κάθε πτυχή της ζωής του.
