Μύκονος Betsson BC: Η συνεργασία που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το εγχώριο μπάσκετ
Μύκονος Betsson BC: Η συνεργασία που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το εγχώριο μπάσκετ

Ο ελληνικός αθλητισμός εξελίσσεται, προσελκύοντας ισχυρούς συμμάχους και στρατηγικές συνεργασίες που ανοίγουν νέους δρόμους ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΑΕ Μυκόνου κάνει ένα ιστορικό βήμα, παρουσιάζοντας τη νέα της συνεργασία με την Betsson Greece, μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες παγκοσμίως, με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 24 χώρες.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάστηκαν στο κοινό το όραμα και οι στόχοι της συνεργασίας, με την Betsson να αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού YouTube της Μύκονος Betsson BC, δίνοντας σε όλους τους φίλαθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή τη σημαντική στιγμή του ελληνικού αθλητισμού.

Η ομάδα της Μυκόνου, που ετοιμάζεται για την πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, γυρίζει σελίδα και θα αγωνίζεται πλέον ως Μύκονος Betsson BC, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή με φιλοδοξία, όραμα και πίστη στις δυνάμεις της. Όπως ανέφερε ο Νίκος Γκέλος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας, «η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς μία χορηγική συμφωνία, αλλά η απαρχή μίας σημαντικής και ελπιδοφόρας διαδρομής».

Εκ μέρους της Betsson Greece, ο εμπορικός διευθυντής Ανδρέας Νικολόπουλος, τόνισε πως «τα τελευταία πέντε χρόνια στηρίζουμε έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό, επενδύοντας σε ομάδες και διοργανώσεις που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς, την ομαδικότητα, τον σεβασμό και το πάθος για διάκριση. Η Μύκονος είναι ένα λαμπρό παράδειγμα, ένας οργανισμός με ενέργεια και φιλοδοξία, και θα είμαστε δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν στην Greek Basketball League».

Η συνεργασία επισφραγίζει την εμπιστοσύνη και το κοινό όραμα δύο πλευρών που μοιράζονται τις ίδιες αρχές: την αγάπη για το άθλημα, τη συνέπεια, την καινοτομία και την προώθηση του ευ αγωνίζεσθαι. Η Betsson δεν αποτελεί απλώς έναν χορηγό ονοματοδοσίας, αλλά έναν στρατηγικό σύμμαχο που στηρίζει την αποστολή της ομάδας να αναδείξει το νησί των ανέμων και να ενισχύσει τη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία.

