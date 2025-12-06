Θάσος: Προσποιήθηκε τον αδελφό της για να βρει την πρώην γυναίκα του ο 55χρονος

Μία γυναίκα που ήταν μπροστά στα όσα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στον Θεολόγο Θάσου, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε με σουγιά από τον πρώην σύζυγό της, μιλάει στο in, και περιγράφει πώς έγιναν όλα.

Είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ο 55χρονος έχει φτάσει στην Θάσο, αφού την προηγούμενη μέρα είχε ταξιδέψει με ΚΤΕΛ από την Αλβανία και όπως περιγράφει η κάτοικος του χωριού και αυτόπτης μάρτυρας, προσποιήθηκε τον αδερφό της γυναίκας για να βρει το σπίτι της.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πρώην άντρας της. Αυτή η κοπέλα μένει εδώ στον Θεολόγο γύρω στα τρία χρόνια, με έναν άλλο σύντροφο. Αυτός πρώτη φορά ήρθε στο νησί και συγκεκριμένα πήρε το λεωφορείο των 11:00 που έρχεται στον Θεολόγο, κατέβηκε στη στάση του λεωφορείου. Αυτός στο μεταξύ δεν ήξερε την περιοχή ρωτούσε στα αλβανικά κάποιους εκεί, λέει ‘είμαι ο αδερφός της κυρίας αυτής και ψάχνω το σπίτι της και δεν ξέρω που είναι’ και του δείξανε το σπίτι», περιγράφει η αυτόπτης μάρτυρας.

Ξαφνικά η κάτοικος του χωριού, βλέπει την 50χρονη να μπαίνει έντρομη σε μίνι μάρκετ που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της, για να σωθεί από τα χέρια του πρώην συζύγου της.

Η 50χρονη, γυναίκα δεν φορούσε παπούτσια, πρόλαβε απλά να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού της και να τρέξει, όταν ο 55χρονος έσπασε το παράθυρο του σπιτιού και μπούκαρε μαινόμενος στο εσωτερικό του.

Έσπασε το παράθυρο και μπήκε

«Δείξανε το σπίτι και αυτή ήταν μέσα κλειδωμένη και από εκεί έσπασε το τζάμι από το παράθυρο και μπήκε μέσα. Το παράθυρο είναι μέσα στον κεντρικό το δρόμο του Θεολόγου και αυτή η κοπέλα αφού ήταν κλειδωμένη, μετά ξεκλειδώνει και μετά έτρεξε χωρίς παπούτσια και ήρθε να βρει σωτηρία στο μπακάλικο που ήταν πιο κοντά» περιγράφει και συνεχίζει η αυτόπτης μάρτυρας: «Ανοίγει η πόρτα μπαίνει η κοπέλα αυτή μέσα, μετά από δύο λεπτά μπαίνει και ο πρώην άντρας της και την κυνηγούσε πίσω από το ράφι. Προσπάθησα εγώ να τον εμποδίσω, την βγάζω αυτή έξω από το μαγαζί να φύγει, προσπάθησα τον κράτησα αυτόν, όσο μπορούσα, αλλά με έσπρωξε και έφυγε και αυτός. Μετά άκουγα φωνές.

Οι γείτονες όμως δεν κατάφεραν να σταματήσουν το μένος του δράστη. Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που προσπάθησε να βρει καταφύγιο η 50χρονη, της επιτίθεται τελικά ο 55χρονος και την τραυμάτισε με τον σουγιά που κρατούσε.