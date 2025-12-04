Θάσος: Με σουγιά προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην γυναίκα του
Ο άνδρας αναζήτησε στο νησί την πρώην σύζυγό του και μόλις την εντόπισε άρχισε να την κυνηγά.
Με ένα σουγιά με λάμα 7 εκατοστών, επιτέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος στην πρώην σύζυγό του στον Θεολόγο της Θάσου.
Ο 55χρονος έφτασε στην Ελλάδα από την Αλβανία την 1η Δεκέμβρη και στη συνέχεια ταξίδεψε μέχρι την Θάσο.
Την εντόπισε και άρχισε να την κυνηγά
Εκεί ο φερομενος ως δράστης εντόπισε την πρώην σύζυγό του σε μίνι μάρκετ στο κέντρο του χωριού και άρχισε να την κυνηγάει.
Όταν τελικά κατάφερε να την ακινητοποιήσει της επιτέθηκε με ένα σουγιά που κρατούσε στο πρόσωπο και στο κεφάλι.
Ο 55χρονος λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη και με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, στη συνεχεία στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και τελικά στο ΑΧΕΠΑ όπου νοσηλεύεται τραυματισμένη, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Εντόπισαν πάνω στον δράστη τον σουγιά
Μάλιστα, μετά από τη σωματική έρευνα που έγινε στον δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκτός από τον σουγιά της επιθεσης, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει το θύμα, στους αστυνομικούς, αφού η κατάσταση της υγείας της δεν της το επέτρεπε νωρίτερα.
