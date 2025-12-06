newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 14:02
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron
Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 16:51

Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο

Αγρότες της Φθιώτιδας απέκλεισαν το μεσημέρι την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στο Μπράλο, «σπάζοντας» το μπλόκο της αστυνομίας.

Σύνταξη
A
A
Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες προχωρώντας το μεσημέρι του Σαββάτου σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Από νωρίς το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

YouTube thumbnail

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε»

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Οι συνέπειες για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Για μία διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούνταν περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας και με συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» - Δείτε βίντεο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα
Οι προϋποθέσεις 05.12.25

Τα ποσά και οι δικαιούχοι των αγροτικών αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα λόγω ευλογιάς προβάτων

Ποιοι αγρότες δεν είναι δικαιούχοι του έκτακτου μέτρου για τις επιπτώσεις από την ευλογιά προβάτων - Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές - Τι αναφέρει η ΚΥΑ

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
Ανυποχώρητοι 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει
Απάντηση στην κυβέρνηση 03.12.25

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, ενισχύουν τα μπλόκα – Πάνω από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, τι θα ακολουθήσει

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίσουν! Μέχρι το τέλος της εβδομάδας όλοι οι εθνικοί δρόμοι θα γεμίσουν με τρακτέρ», διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση, απαντώντας στις απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Ανάμικτα πρόσημα 06.12.25

«Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που μιλούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δυνατότητα αγορών σε χαμηλές τιμές που προσφέρει η Black Friday, αποσπώντας ωστόσο ένα σημαντικό μερίδιο από τις εορταστικές αγορές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
Ελλάδα 06.12.25

Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις

Σε βίντεο ντοκουμέντα έχει καταγράφει η δράση της συμμορίας ανηλίκων που είχαν «ρημάξει» πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών κυρίως στην περιοχή του Βύρωνα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τρείς ανήλικοι ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, και ένας 20χρονος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι […]

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπρέντφορντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού στην τελετή εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού, Αγίου Νικολάου, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία
Culture Live 06.12.25

«Να μπλοκαριστεί!» – Σφοδρές αντιδράσεις για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix – Τα πέντε σημεία

Το Χόλιγουντ και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε αναβρασμό μετά τη συμφωνία-«βόμβα» για την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων με την κίνηση να έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια: Οι «γαλάζιες ακρίδες» φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών

«Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας», επισήμανε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 06.12.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου για τη 13η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική

«Ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα - Η επόμενη μέρα

Οι βροχές που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσαν για ακόμα μία φορά πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα - Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που έχουν καλύψει τα πάντα

Γεωργία Κακή
Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση
ΣΥΡΙΖΑ 06.12.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος - Επισήμανε ότι το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην πρωθυπουργού είναι «πολύ σημαντικό»

Σύνταξη
Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός
Water Polo League γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ρέθυμνο – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:30 την αναμέτρηση Ρέθυμνο – Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»
Στη μνήμη του 06.12.25

Μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου – «Σημάδεψε μια γενιά»

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναφέρονται στην επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα - Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις από την Πατησίων

Σύνταξη
