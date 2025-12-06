Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες προχωρώντας το μεσημέρι του Σαββάτου σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου.

Από νωρίς το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε»