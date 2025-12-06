Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Ο χρυσός αποτελεί σημαντικό συστατικό των αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών λόγω των χαρακτηριστικών ασφάλειας, ρευστότητας και απόδοσης που τον χαρακτηρίζουν – τους τρεις βασικούς επενδυτικούς στόχους για τις κεντρικές τράπεζες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικοί κάτοχοι χρυσού. Για την ακρίβεια κατέχουν περίπου το 20% του συνόλου του χρυσού που έχει εξορυχθεί σε όλη την ιστορία.

Για καλύτερη κατανόηση αυτού του τομέα της αγοράς χρυσού, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (World Gold Council) δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών (IFS) του ΔΝΤ- τα οποία παρακολουθούν τις αγορές και τις πωλήσεις που αναφέρουν οι κεντρικές τράπεζες (και άλλοι επίσημοι οργανισμοί, όπου χρειάζεται) μαζί με τον χρυσό ως ποσοστό των διεθνών αποθεματικών τους.

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά 50% φέτος, ξεπερνώντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς αυτό το περιουσιακό στοιχείο ως αντιστάθμισμα της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των αυξανόμενων επιπέδων του παγκόσμιου δημόσιου χρέους και των ανησυχιών για την πτώση του δολαρίου.

Αποθέματα χρυσού ανά χώρα

Οι δέκα χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα

Εύφημος μνεία

Εάν ήταν κράτος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα είχε τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού -μπροστά από την Ιταλία- με 2.814 τόνους πολύτιμου μετάλλου. Το ΔΝΤ είναι ένας οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον που ενεργεί για να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας, του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΔΝΤ εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ηνωμένων Εθνών και συχνά αποτελεί πηγή κεφαλαίων για χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατέχει επίσης 506 τόνους χρυσού, κατατάσσοντάς την μεταξύ της 11ης θέσης της Τουρκίας και της 12ης θέσης της Ταϊβάν, αν και υπάρχει μια ασυνήθιστη προειδοποίηση όσον αφορά την ΕΚΤ: με όλες τις εθνικές τράπεζες να αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σχεδόν όλες τις κεντρικές τράπεζες να κατέχουν αποθέματα χρυσού, τεχνικά η ΕΚΤ έχει πρόσβαση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κρατικά αποθέματα χρυσού. Αυτό, προφανώς, δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, αλλά τέθηκε κατά τη διάρκεια της διαμάχης της ΕΚΤ με την Ιταλία σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2019 το φθινόπωρο του 2018.

Πιο πρόσφατα, βουλευτές του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι πιέζουν να προστεθεί μια διάταξη στον επικείμενο προϋπολογισμό της χώρας, η οποία θα ορίζει ότι «τα αποθέματα χρυσού που διαχειρίζεται και κατέχει η Τράπεζα της Ιταλίας ανήκουν στον ιταλικό λαό».

Όπως δήλωσε ο βουλευτής Λούτσι Μάλαν, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της Μελόνι, «θεωρούμε απαραίτητο να καταστήσουμε σαφές ότι ο χρυσός είναι καρπός της εργασίας του λαού μας. Ηταν πάντα ιδιοκτησία του ιταλικού λαού». Ορισμένοι Ιταλοί υπουργοί -του κόμματος Λίγκα του Βορρά- κατηγόρησαν την ευρωπαϊκή τράπεζα για απληστία και για πρόθεση ελέγχου του χρυσού της Ιταλίας.

Η ΕΚΤ ζήτησε από την Ιταλία να επανεξετάσει την προσπάθειά της να κηρύξει τα αποθέματα χρυσού της χώρας ιδιοκτησία του ιταλικού λαού, μια κίνηση που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει την κυβέρνηση στην πώληση μέρους των αποθεμάτων της.

