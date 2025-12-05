Το είδαμε και αυτό σε ελληνικό γήπεδο: Οπαδός της ΑΕΛ Novibet λιβανίζει από την εξέδρα (vid)
Είδαν και απόειδαν στην ΑΕΛ με την πορεία της ομάδας και... έβγαλαν τα θυμιατά για να λιβανίσουν!
- Brain drain στην Apple – Δεκάδες στελέχη αυτομολούν στους ανταγωνιστές
- Τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για μπούλινγκ σε συμμαθήτριά τους
- Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε... καταπιεί κλέφτης
- Ορειβάτης άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε κορυφή βουνού στην Αυστρία
Η ΑΕΛ Novibet δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, ενώ ηττήθηκε στην έδρα της με σκορ 1-0 και από τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.
Επειδή η ομάδα δεν τα πάει καλά, ένας φίλος της είπε να δοκιμάσει… άλλα πράγματα, μπας και γυρίσει η κατάσταση. Συγκεκριμένα, στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ένας… πιστός της μπάλας πήγε με το θυμιατό του στην εξέδρα, με στόχο προφανώς να διώξει τα κακά πνεύματα!
Ένα απίθανο και πρωτοφανές σκηνικό το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά γήπεδα…
Δείτε το σχετικό βίντεο από το ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος:
- Μέλος διοίκησης Φενέρ: «Το Παναθηναϊκός – Βαλένθια είναι απόψε, οι καιρικές συνθήκες δεν διαφέρουν, τι θα αλλάξει;»
- Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Το είδαμε και αυτό σε ελληνικό γήπεδο: Οπαδός της ΑΕΛ Novibet λιβανίζει από την εξέδρα (vid)
- Τρομερές καταστάσεις στην Παρτιζάν: Ο κόσμος φώναζε «Ομπράντοβιτς» και… ξενέρωσε τον Ουάσινγκτον που έφυγε (vid)
- Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ (pic)
- Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
- ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «μάχονται» για τον τίτλο του League Cup
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις