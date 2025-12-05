Το είδαμε και αυτό σε ελληνικό γήπεδο: Οπαδός της ΑΕΛ Novibet λιβανίζει από την εξέδρα (vid)

Η ΑΕΛ Novibet δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, ενώ ηττήθηκε στην έδρα της με σκορ 1-0 και από τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Επειδή η ομάδα δεν τα πάει καλά, ένας φίλος της είπε να δοκιμάσει… άλλα πράγματα, μπας και γυρίσει η κατάσταση. Συγκεκριμένα, στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, ένας… πιστός της μπάλας πήγε με το θυμιατό του στην εξέδρα, με στόχο προφανώς να διώξει τα κακά πνεύματα!

Ένα απίθανο και πρωτοφανές σκηνικό το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά γήπεδα…

Δείτε το σχετικό βίντεο από το ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος: