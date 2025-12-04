Το Αστυνομικό Τμήμα της Ομάχα στην Νεμπράσκα ερευνά μια ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τον τραυματισμό τριών αστυνομικών. Ερευνάται ακόμα ο τραυματισμός ακόμα ενός πολίτη, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν έχει διασταυρωθεί πλην των λεγομένων του αρχηγού της αστυνομίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Τοντ Σμάντερερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου κοντά στον τόπο του συμβάντος ότι η κατάσταση ξεκίνησε γύρω στο μεσημέρι, όταν ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε έναν άλλο πολίτη. Ο Σμάντερερ είπε ότι ο ύποπτος πυροβόλησε έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών (κατά άλλους 61), αρκετές φορές στο στήθος.

Οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες για έναν αριθμό πινακίδας που πίστευαν ότι σχετιζόταν με τον φερόμενο ως δράστη, τον οποίο εντόπισαν σε ένα βενζινάδικο. Ο Σμάντερερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι καθώς ο ύποπτος έφευγε από το βενζινάδικο, άρχισε να πυροβολεί τους αστυνομικούς. Δύο αστυνομικοί χτυπήθηκαν από σφαίρες και ένας τρίτος τραυματίστηκε από θραύσματα. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο δράστη.

Το θύμα φέρεται απλά να ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ της Νεμπράσκα

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα για τον ύποπτο και την πόλη της Ομάχα», δήλωσε ο Σμάντερερ. «Πυροβόλησε έναν πολίτη της κοινότητάς μας και πυροβόλησε αρκετούς αστυνομικούς. Όταν τελειώσουμε εδώ, ο δήμαρχος και εγώ θα πάμε στο UNMC. Θέλουμε να ενημερωθούμε προσωπικά για την κατάσταση των αστυνομικών μας» πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Όμαχα Τζον Γιούινγκ, πόλης της Νεμπράσκα, πρώην αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας που εξελέγη στον δημαρχιακό θώκο τον Μάιο, βρέθηκε δίπλα στον Σμάντερερ για να μιλήσει στους δημοσιογράφους μετά το περιστατικό.

«Πρώτον, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για το αρχικό θύμα της επίθεσης, το οποίο προφανώς απλώς ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια πυροβολήθηκε από τον ύποπτο, και επίσης θέλω να επαινέσω τους αστυνομικούς της Ομάχα για την εξαιρετική αστυνομική δουλειά και την ανδρεία που επέδειξαν, καταγράφοντας τον αριθμό της πινακίδας και ακολουθώντας τον», είπε.

Η αστυνομία ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή, καθώς διεξάγει έρευνα στον τόπο του εγκλήματος.