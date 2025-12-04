newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών – Είναι ένας αγώνας εθνικής σημασίας
04 Δεκεμβρίου 2025 | 16:46

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών – Είναι ένας αγώνας εθνικής σημασίας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια «αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο» με «φαγοπότια και ρουσφέτια στα γαλάζια παιδιά»

Spotlight

Για «κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας», που «δημιουργεί δραματικές καταστάσεις ερήμωσης σε όλα τα χωριά της χώρας», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, εν μέσω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια «αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο», με «φαγοπότια και ρουσφέτια στα γαλάζια παιδιά», «αναθέσεις και επιδρομή στα ευρωπαϊκά κονδύλια», «αποδόμηση του κράτους δικαίου και των θεσμών με ευθύνες και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης».

«Η πλειοψηφία των πολιτών έχει συνδέσει την κυβέρνηση με τη διαφθορά», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα υποστήριξε πως η κυβέρνηση «εξαπάτησε τους αγρότες» και το αποτέλεσμα είναι η «κλοπή ενισχύσεων», η «φτωχοποίηση και εξαθλίωση», η «νεο-μετανάστευση» και ο «αυταρχισμός και ΜΑΤ».

«Αγώνας εθνικής σημασίας ο αγώνας των αγροτών»

«Ο αγροτικός κόσμος είναι στα μπλόκα, γιατί είναι απελπισμένος. Χάνουν τη γη τους, το μέλλον τους, την περιουσία τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως σε αυτό τον αγώνα δεν είναι μόνοι, γιατί από αυτόν «κρίνεται η επάρκεια, η αυτάρκεια, η διατροφική ασφάλεια, το ΑΕΠ της χώρας, καθώς και οι τιμές των προϊόντων στα ράφια, αλλά και η επιβίωση των άλλων επαγγελμάτων της ελληνικής περιφέρειας».

«Είναι ένας αγώνας εθνικής σημασίας, και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι στηρίζει, αντίθετα, «τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες και τις Φεράρι, και τους τυχερούς με λαχεία και τζόκερ».

Όπως είπε, για τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα και παρέπεμψε στο «ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που έχει καταθέσει με πρώτο μέτρο τη μείωση του κόστους παραγωγής».

«Η ερήμωση της υπαίθρου επιτείνεται από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ»

Σημείωσε, μάλιστα, ότι η ερήμωση της υπαίθρου επιτείνεται και από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι προχώρησε σε αυτό το σχέδιο ώστε να εξυπηρετήσει τις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε για ακόμα μία φορά έντονη κριτική στην κυβέρνηση ότι «ευτελίζει τη Βουλή» και αναβάλλει τη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ.

Όσον αφορά στο κυβερνητικό σχέδιο για τα λιμάνια, είπε πως το νομοσχέδιο για την «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων» δεν λύνει τίποτα και, αντίθετα, δημιουργεί προβλήματα, κάνοντας λόγο για «στρατηγική υποτέλειας και ξεπουλήματος».

Αντιπαραβάλλοντας την αντίστοιχη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως περιλαμβάνει «μια ανεξάρτητη αρχή λιμενικής ασφάλειας, με επαρκή στελέχωση, και δίνει προτεραιότητα στα μέτρα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στη ζώνη λιμένος, την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο χώρο και την ουσιαστική ασφάλεια όλων των πολιτών».

«Συνεργασία για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου»

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε ότι πρόκειται για μια «επικίνδυνη κυβέρνηση», τονίζοντας πως «πρέπει να φύγει το συντομότερο, γιατί στερείται κοινωνικής νομιμοποίησης», με αναφορές σε κλάδους όπως τα ταξί, οι λαϊκές αγορές και οι δήμοι που κινητοποιούνται.

«Χρειάζεται μια ενωτική, προοδευτική, δημοκρατική διέξοδος που θα βάλει τέλος στο αδιέξοδο της σημερινής κυβέρνησης», είπε και κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα, που «ευθύνονται» – όπως σημείωσε – για τις καθυστερήσεις και τις ταλαντεύσεις, να συνεργαστούν για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Αίσθηση προκάλεσε στην εξεταστική επιτροπή το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να αποκαλύψει από που προέρχονται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Δικαιολογίες 04.12.25

Άτακτη φυγή της κυβέρνησης, ακυρώνει τη συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης - Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Πίσω ολοταχώς από την κυβέρνηση και... το φταίξιμο στους αγροκτηνοτρόφους. Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα στον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα
Πολιτική 04.12.25

Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα

Κοινή έρευνα του Inside Story, της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και του ερευνητικού δικτύου WAV αποκαλύπτουν πως η εταιρεία Intellexa ζει και βασιλεύει και δραστηριοποιείται μέσω Predator, πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν τα χρωστούμενα. Μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισ. και η κυβέρνηση ΝΔ ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 04.12.25

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
Εξεταστική Επιτροπή 04.12.25

«Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε ο Μπουνάκης - «Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ»

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη
Διπλωματία 04.12.25

Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

Γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας - Πόσο θα διαρκέσουν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά και τα μηνύματα της Άγκυρας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για τους βιοπαλαιστές αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι δίκαιος»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Κουτσούμπας: Επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για τους βιοπαλαιστές αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι δίκαιος»

Ο αγώνας των αγροτών «στηρίζεται από τον ελληνικό λαό», τονίζει ο κ. Κουτσούμπας κατηγορώντας την κυβέρνηση, ότι αντί να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους, αντιμετωπίζει τις κινητοποιήσεις με καταστολή

Σύνταξη
Επίκειται επιστολή Ανδρουλάκη προς Φάμελλο και Χαρίτση – Στο επίκεντρο το άρθρο 86 τοu Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Επίκειται επιστολή Ανδρουλάκη προς Φάμελλο και Χαρίτση – Στο επίκεντρο το άρθρο 86 τοu Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών

Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να καλέσει σε διάλογο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο ρόλος του Παναγιώτη Δουδωνή και η εκδήλωση του «In Social» με ομιλητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
