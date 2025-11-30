ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους

«Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στηλιτεύοντας την επίθεση των ΜΑΤ στα μπλόκα στη Θεσσαλία.

«Οι αγρότες ζητούν τα χρήματα που διακινούνται, αλλά δεν μπορούν να τα λάβουν γιατί το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βάλει δύσκολα στη κυβέρνηση.

Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη.

Πρώτα τους κλέβετε.

Μετά τους κοροϊδεύετε.

Στο τέλος τους δέρνετε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.