Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
O Prince κοιμάται σε ένα τρένο στην Ιαπωνία, όσο η Madonna τραγουδάει στο Manor Nightclub του Σικάγο
Culture Live 04 Δεκεμβρίου 2025 | 22:10

O Prince κοιμάται σε ένα τρένο στην Ιαπωνία, όσο η Madonna τραγουδάει στο Manor Nightclub του Σικάγο

Ενδόμυχες λήψεις διασημοτήτων όπως η Lady Gaga και ο Prince πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επιμέλεια Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Spotlight

Εντυπωσιακές φωτογραφίες της Lady Gaga, του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του Prince είναι μεταξύ αυτών που θα βγουν σε δημοπρασία στο πλαίσιο του PHOTO25 του Milk Studios – ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από σχεδόν μια δεκαετία με τα έσοδα να διατίθενται σε οργανισμούς όπως: STORIES: The Foundation for the AIDS Monument και Project Angel Food.

Από την Lady Gaga στον Prince

Η φωτογραφία της Lady Gaga τραβήχτηκε από τον Tyler Curtis κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο Manor Nightclub του Σικάγο το 2008. Με τίτλο «Disco Stick», η αρχική προσφορά για τη φωτογραφία είναι 800 δολάρια.

Φωτογραφία: Tyler Curtis

Παράλληλα, πίσω από την λήψη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, βρίσκεται ο Γκρεγκ Γκόρμαν, ο οποίος συναντήθηκε με τον εκλιπόντα ηθοποιού στο σπίτι του Σίντνεϊ Πόλακ για μια φωτογράφιση του περιοδικού Time το 1986.

Και αν αναρωτιέστε, γιατί ο Prince εθεάθη να κοιμάται σε ένα τρένο στην Ιαπωνία το 1992, ακούστε αυτό: ο μουσικός είχε στείλει την Ράντι Σαιντ Νικόλας στο Κιότο για μια φωτογράφιση, αλλά το ταξίδι της διακόπηκε απότομα όταν οι μάνατζερ του Prince κανόνισαν να φύγει στη μέση της νύχτας επειδή είχαν υπερβεί τον προϋπολογισμό.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες των Ντόλι Πάρτον, Ντέιβιντ Μπόουι, Ντένις Χόπερ, Ντέιβιντ Λιντς και Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

Φωτογραφία: Greg Gorman

«Ένα καταφύγιο και δημιουργικό άσυλο»

Φέτος, η πρωτοβουλία PHOTO θα διαθέσει όλα τα έσοδα της δημοπρασίας στο Boys & Girls Club, ένας σύλλογος που εξυπηρετεί τους νέους του Χόλιγουντ και των γύρω κοινοτήτων εδώ και 85 χρόνια.

«Το PHOTO25 σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στη διάσημη σειρά φιλανθρωπικών δημοπρασιών του Milk Studios. Από το PHOTO15, το Milk έχει ενώσει την παγκόσμια δημιουργική κοινότητα γύρω από έναν σκοπό: την ενίσχυση των τοπικών οργανώσεων που διαμορφώνουν το μέλλον του Λος Άντζελες. Φέτος, το PHOTO25 υποστηρίζει με υπερηφάνεια τους αξιότιμους γείτονές του, το Boys & Girls Club of Hollywood, ένα καταφύγιο και δημιουργικό άσυλο για νέους που μεγαλώνουν σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες κοινότητες της πόλης. Το Club παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα τέχνης, καθοδήγησης, ακαδημαϊκών σπουδών και ευεξίας, προσφέροντας στους νέους ευκαιρίες που διαφορετικά δεν θα είχαν. Με έργα που έχουν δωρίσει καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες, το PHOTO25 μετατρέπει τη δύναμη της φωτογραφίας σε πραγματικό αντίκτυπο, τροφοδοτώντας την επόμενη γενιά δημιουργών, στοχαστών και ηγετών στο Χόλιγουντ. Οι προσφορές θα είναι ανοιχτές αποκλειστικά στο Artsy και θα κλείσουν την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου», ανέφερε η διοργανώτρια αρχή της δημοπρασίας σε δελτίο τύπου.

*Με πληροφορίες από: Variety

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»
Φιάσκο 03.12.25

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα διέλυσε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα – «Χρειάζομαι χρήματα για να μην βουλιάξω»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα πίσω από τις κάμερες στο Χόλιγουντ, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, περνάει μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές στιγμές του, μετά το φιάσκο του Megalopolis.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σύνταξη
Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 00:29

Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία

«Η υπηρεσία μας τέθηκε εκτός λειτουργίας άμεσα, σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων» σημειώνει η e-food διαψεύδοντας τις καταγγελίες διανομέων για παροχή μπόνους σε όποιον δούλευε εν μέσω κακοκαιρίας και συστάσεων του υπουργείου.

Σύνταξη
Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
ΠΑΣΟΚ 04.12.25

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
