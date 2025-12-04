O Prince κοιμάται σε ένα τρένο στην Ιαπωνία, όσο η Madonna τραγουδάει στο Manor Nightclub του Σικάγο

Εντυπωσιακές φωτογραφίες της Lady Gaga, του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του Prince είναι μεταξύ αυτών που θα βγουν σε δημοπρασία στο πλαίσιο του PHOTO25 του Milk Studios – ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από σχεδόν μια δεκαετία με τα έσοδα να διατίθενται σε οργανισμούς όπως: STORIES: The Foundation for the AIDS Monument και Project Angel Food.

Από την Lady Gaga στον Prince

Η φωτογραφία της Lady Gaga τραβήχτηκε από τον Tyler Curtis κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο Manor Nightclub του Σικάγο το 2008. Με τίτλο «Disco Stick», η αρχική προσφορά για τη φωτογραφία είναι 800 δολάρια.

Παράλληλα, πίσω από την λήψη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, βρίσκεται ο Γκρεγκ Γκόρμαν, ο οποίος συναντήθηκε με τον εκλιπόντα ηθοποιού στο σπίτι του Σίντνεϊ Πόλακ για μια φωτογράφιση του περιοδικού Time το 1986.

Και αν αναρωτιέστε, γιατί ο Prince εθεάθη να κοιμάται σε ένα τρένο στην Ιαπωνία το 1992, ακούστε αυτό: ο μουσικός είχε στείλει την Ράντι Σαιντ Νικόλας στο Κιότο για μια φωτογράφιση, αλλά το ταξίδι της διακόπηκε απότομα όταν οι μάνατζερ του Prince κανόνισαν να φύγει στη μέση της νύχτας επειδή είχαν υπερβεί τον προϋπολογισμό.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες των Ντόλι Πάρτον, Ντέιβιντ Μπόουι, Ντένις Χόπερ, Ντέιβιντ Λιντς και Ντέιβιντ Χόκνεϊ.

«Ένα καταφύγιο και δημιουργικό άσυλο»

Φέτος, η πρωτοβουλία PHOTO θα διαθέσει όλα τα έσοδα της δημοπρασίας στο Boys & Girls Club, ένας σύλλογος που εξυπηρετεί τους νέους του Χόλιγουντ και των γύρω κοινοτήτων εδώ και 85 χρόνια.

«Το PHOTO25 σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στη διάσημη σειρά φιλανθρωπικών δημοπρασιών του Milk Studios. Από το PHOTO15, το Milk έχει ενώσει την παγκόσμια δημιουργική κοινότητα γύρω από έναν σκοπό: την ενίσχυση των τοπικών οργανώσεων που διαμορφώνουν το μέλλον του Λος Άντζελες. Φέτος, το PHOTO25 υποστηρίζει με υπερηφάνεια τους αξιότιμους γείτονές του, το Boys & Girls Club of Hollywood, ένα καταφύγιο και δημιουργικό άσυλο για νέους που μεγαλώνουν σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες κοινότητες της πόλης. Το Club παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα τέχνης, καθοδήγησης, ακαδημαϊκών σπουδών και ευεξίας, προσφέροντας στους νέους ευκαιρίες που διαφορετικά δεν θα είχαν. Με έργα που έχουν δωρίσει καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες, το PHOTO25 μετατρέπει τη δύναμη της φωτογραφίας σε πραγματικό αντίκτυπο, τροφοδοτώντας την επόμενη γενιά δημιουργών, στοχαστών και ηγετών στο Χόλιγουντ. Οι προσφορές θα είναι ανοιχτές αποκλειστικά στο Artsy και θα κλείσουν την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου», ανέφερε η διοργανώτρια αρχή της δημοπρασίας σε δελτίο τύπου.

*Με πληροφορίες από: Variety