168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Παρά τον τίτλο «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα», η φιλανθρωπική πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη καλλιτεχνική κινητοποίηση: 168 δημιουργοί από όλο τον κόσμο συμμετέχουν τελικά με έργα μικρού μεγέθους, τα οποία εκτίθενται από τις 11 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γενεύη. Η ανταπόκριση, όπως λένε οι διοργανωτές, ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις πώς ο καθένας βρίσκει τον δικό του τρόπο να τοποθετηθεί», αναφέρει η Περρέ μιλώντας στο Art Newspaper, σημειώνοντας ότι άλλοι καλλιτέχνες πρόσφεραν παλαιότερα έργα τους και άλλοι δημιούργησαν κάτι ειδικά για την περίσταση.

Ποιοι συμμετέχουν

Στο εγχείρημα συμμετέχουν ονόματα διεθνούς βεληνεκούς — Κάρα Γουόκερ, Βόλφγκανγκ Τίλμανς, Πίτερ Ντόιγκ, Όλαφουρ Ελίασον — αλλά και καλλιτέχνες παλαιστινιακής καταγωγής όπως η Ρεέμα Νουμπάνι και η Ρόζαλιντ Νασασίμπι. Η Λαμουνιέρ ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, ένα μινιμαλιστικό έργο της Ιζαμπέλ Κορνάρο εμπνευσμένο από την παλαιστινιακή σημαία, καθώς και μια φωτογραφική εκτύπωση της Χριστίνα Μιτερμάιερ.

Όλα τα έργα ακολουθούν ενιαίες διαστάσεις, περίπου 20×30 εκατοστά, ώστε να μπορούν να σταλούν εύκολα και με χαμηλό κόστος από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου — από ακουαρέλες και κολάζ μέχρι φωτογραφίες.

Η διαδικτυακή πώληση θα κορυφωθεί στις 2 Δεκεμβρίου με ζωντανή δημοπρασία. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πιθανοί αγοραστές από περισσότερες από 30 χώρες, συγκεντρώνοντας σχεδόν 150.000 ελβετικά φράγκα, με τους διοργανωτές να ελπίζουν πως το τελικό ποσό θα διπλασιαστεί.

Την ίδια ώρα, φίλοι της διοργάνωσης στήνουν «watch parties» από το Λίβερπουλ μέχρι τη Βηρυτό, μετατρέποντας την εκδήλωση σε ένα παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης.

«Θα είναι κάτι σαν παγκόσμιο γεγονός, όχι απλώς μια δημοπρασία στη Γενεύη», λέει η Λαμουνιέρ. «Είτε οι άνθρωποι συμμετέχουν στη δημοπρασία είτε απλώς δείχνουν την παρουσία και τη στήριξή τους, νομίζω ότι αυτό έχει κάτι το μαγικό».

Από τον Οκτώβριο του 2023, εκτιμάται ότι σχεδόν 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα — πολλοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Τον Σεπτέμβριο, μια ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

