03.12.2025 | 19:57
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του Μετρό - Κανονικά τα δρομολόγια
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 22:17

Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]

  Θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία, ακτιβιστές άδειασαν κόπρανα κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακτιβιστές πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας με το όνομα Take Back Power (πάρτε την δύναμη πίσω) οποία διαμαρτύρεται για την μη φορολόγηση των πλουσίων και τις σοβαρές κοινωνικές ανισότητες, συμμετείχε σε μια δυσώδη διαμαρτυρία, στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Ritz στη Μεγάλη Βρετανία.


«Μόλις παραδώσαμε ένα σκατένιο δώρο στο Ritz, τοποθετώντας το κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. Η Take Back Power απαιτεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ιδρύσει ένα μόνιμο Κοινοβούλιο του Λαού με την εξουσία να φορολογεί τους πλούσιους και να διορθώσει τη Βρετανία»

Η ομάδα των ακτιβιστών ονόμασε την δράση της και αιτιολόγησε την επιλογή του τρόπου διαμαρτυρίας, γράφοντας ότι «Η Ανισότητα είναι Σκατά».

Τι έγραψαν οι ακτιβιστές για την δράση τους

Τρεις υποστηρικτές της οργάνωσης Take Back Power παρέδωσαν ένα σωρό κοπριά στο ξενοδοχείο Ritz. Η Take Back Power είναι μια νέα μη βίαιη ομάδα πολιτικής αντίστασης, η οποία απαιτεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ιδρύσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών, ένα «Σώμα του Λαού», το οποίο θα έχει την εξουσία να φορολογεί τον υπερβολικό πλούτο και να διορθώσει την κατάσταση στη Βρετανία.

Σήμερα, γύρω στις 12:05, τρεις υποστηρικτές της Take Back Power άφησαν ένα σωρό κοπριά κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του εμβληματικού πολυτελούς ξενοδοχείου. Οι τρεις απομακρύνθηκαν γρήγορα από το λόμπι και στη συνέχεια κράτησαν πλακάτ έξω από την είσοδο με τις επιγραφές: «Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΤΑ» και «ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ».

Τι δήλωσαν έξω από το Ritz

«Οι υπερπλούσιοι έχουν υπερδιπλασιάσει τον πλούτο τους από την πανδημία, ενώ αυτά τα Χριστούγεννα, το ένα τρίτο των παιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου υποφέρει και μεγαλώνει στη φτώχεια. Είναι καιρός οι απλοί άνθρωποι – αυτοί που πλήττονται περισσότερο από την ανισότητα – να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φορολόγηση του πλούτου μέσω μιας νομικά δεσμευτικής συνέλευσης πολιτών, ενός Λαϊκού Κοινοβουλίου».

Μία από όσους έλαβαν δράση σήμερα, η 23χρονη Έλεν Ρέντγουντ Μπράουν, εργαζόμενη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), δήλωσε:

«Οι δισεκατομμυριούχοι, οι εταιρείες και οι διεφθαρμένοι πολιτικοί που κυβερνούν τη Βρετανία δεν νοιάζονται για εμάς. Ενώ εργάζομαι στο NHS, έχω δει ανθρώπους να πεθαίνουν επειδή δεν μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού, ενώ οι γιατροί εργάζονται σε βάρδιες 15 ωρών».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 156 δισεκατομμυριούχους. Θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε το 75% αυτού του πλούτου για να διορθώσουμε τη Βρετανία και θα εξακολουθούσαμε να έχουμε 156 δισεκατομμυριούχους. Πρέπει να αφήσουμε τους απλούς ανθρώπους να αποφασίσουν πώς θα φορολογηθούν οι πλούσιοι».

Στη Μεγάλη Βρετανία ζητούν μερίδιο από την εξουσία

Στην δράση συμμετείχε και ο Τομ Μπάρμπερ, 65 ετών, πρώην γιατρός, δημοσιογράφος και κοινωνικός λειτουργός από το Νότιγχαμ, ο οποίος δήλωσε ότι «Η εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια μιας μικρής ομάδας απίστευτα πλούσιων και αδίστακτων ατόμων. Είναι αποφασισμένοι να πλουτίσουν, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών».

«Οι απλοί άνθρωποι πρέπει να ανακτήσουν την εξουσία, υποχρεώνοντας την κυβέρνησή μας να δημιουργήσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών, ένα Σώμα του Λαού. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις προς όφελος όλων, φορολογώντας τους πλούσιους, δημιουργώντας μια πιο δίκαιη κοινωνία και αποκαθιστώντας την πίστη μας στη δημοκρατία».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Stream newspaper
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03.12.25

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό
«Δάνειο επανορθώσεων» 03.12.25

Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό

Με στόχο να εξασφαλιστούν 90 δισ. για να στηριχθεί η Ουκρανία για 2 χρόνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, μιλά για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Σύνταξη
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

Ολυμπιακός – Βάσας 20-8: Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, φουλ για την πρωτιά!

Πραγματοποιώντας μια καταιγιστική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε τη Βάσας επικρατώντας με 20-8 και την τελευταία αγωνιστική θα πάει για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σύνταξη
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν
TV 03.12.25

Λαζόπουλος: Απειλεί ο «Φραπές» ότι θα ανοίξει το στόμα του – Το πρώτο που πρέπει να πει είναι ποιος είναι ο λόγος που το κράταγε κλειστό πριν

Στις καταθέσεις της «αγρότισσας με την Ferrari» και του «Χασάπη» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλςο μέσα από το αποψινό «Τσαντίρι»

Σύνταξη
«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

«Τρελαμένος» με τον Μουζακίτη, ο νέος επικεφαλής σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κάιλ ΜακΌλαϊ ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα στο Ολντ Τράφορντ πριν από δέκα μέρες – Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει κάνει θερμή εισήγηση στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον Μούζα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ

LIVE: Λίβερπουλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Σάντερλαντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για κωλοτούμπα Άδωνι για την οπλοκατοχή: Έχει γίνει η ζωή μας ένα απόλυτο «φασιστομάνι»
TV 03.12.25

Λαζόπουλος για κωλοτούμπα Άδωνι για την οπλοκατοχή: Έχει γίνει η ζωή μας ένα απόλυτο «φασιστομάνι»

«Ψαρεύεις ψήφους από την Κρήτη, ή μήπως υπάρχουν συμφέροντα με την προώθηση του εμπορίου όπλων;» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην κωλοτούμπα του Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο
Όλα στο φως 03.12.25

«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο

Ο 26χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μίλησε με ειλικρίνεια σε ένα συγκλονιστικό βίντεο με την ελπίδα να βοηθήσει όλους όσοι νιώθουν μόνοι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάκης Λαζόπουλος: «Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της – Από ό,τι έκανες θα πληρωθείς»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 03.12.25

Λάκης Λαζόπουλος: «Κυριάκο μου, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει στον αφέντη της – Από ό,τι έκανες θα πληρωθείς»

«Βλέπεις μια κυβέρνηση, τρέχουν, γλιστράνε, παίζουν κρυφτό με τους νόμους. Αυτή η διαφθορά είναι σαν καταρράκτης που θα μας συμπαρασύρει όλους. Δεν θα αφήσει κανέναν»

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα

Τη διαβεβαίωση «θα είμαστε μαζί» στην προσπάθεια για τη νέα μεταπολίτευση και το σοκ Δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κατάμεστο Παλλάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». - «Έχουμε λάθος κυβέρνηση, διάγουμε μία από τις χειρότερους περιόδους της μεταπολίτευσης» είπε και περιέγραψε ξεκάθαρο όραμα, δρόμο και συνοδοιπόρους

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα

LIVE: Μπράιτον – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπράιτον – Άστον Βίλα για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπρέντφορντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
Πόλο 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βάσας για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει τους κίτρινους με πολλές αλλαγές την ομάδα του απόψε (3/12, 21.30) στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης». Στον πάγκο ο Μορόν και εκτός αποστολής ο Διούδης.

Σύνταξη
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026
English edition 03.12.25

Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026

Greece has extended its Social Tourism program through June 2026, offering subsidized holidays, expanded stay durations, and increased funding for select regions, with updated benefits for both workers and unemployed beneficiaries

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

