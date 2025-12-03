Ακτιβιστές πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας με το όνομα Take Back Power (πάρτε την δύναμη πίσω) οποία διαμαρτύρεται για την μη φορολόγηση των πλουσίων και τις σοβαρές κοινωνικές ανισότητες, συμμετείχε σε μια δυσώδη διαμαρτυρία, στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Ritz στη Μεγάλη Βρετανία.

<br />

«Μόλις παραδώσαμε ένα σκατένιο δώρο στο Ritz, τοποθετώντας το κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. Η Take Back Power απαιτεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ιδρύσει ένα μόνιμο Κοινοβούλιο του Λαού με την εξουσία να φορολογεί τους πλούσιους και να διορθώσει τη Βρετανία»

Η ομάδα των ακτιβιστών ονόμασε την δράση της και αιτιολόγησε την επιλογή του τρόπου διαμαρτυρίας, γράφοντας ότι «Η Ανισότητα είναι Σκατά».

Τι έγραψαν οι ακτιβιστές για την δράση τους

Τρεις υποστηρικτές της οργάνωσης Take Back Power παρέδωσαν ένα σωρό κοπριά στο ξενοδοχείο Ritz. Η Take Back Power είναι μια νέα μη βίαιη ομάδα πολιτικής αντίστασης, η οποία απαιτεί από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ιδρύσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών, ένα «Σώμα του Λαού», το οποίο θα έχει την εξουσία να φορολογεί τον υπερβολικό πλούτο και να διορθώσει την κατάσταση στη Βρετανία.

Σήμερα, γύρω στις 12:05, τρεις υποστηρικτές της Take Back Power άφησαν ένα σωρό κοπριά κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του εμβληματικού πολυτελούς ξενοδοχείου. Οι τρεις απομακρύνθηκαν γρήγορα από το λόμπι και στη συνέχεια κράτησαν πλακάτ έξω από την είσοδο με τις επιγραφές: «Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΤΑ» και «ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ».

Τι δήλωσαν έξω από το Ritz

«Οι υπερπλούσιοι έχουν υπερδιπλασιάσει τον πλούτο τους από την πανδημία, ενώ αυτά τα Χριστούγεννα, το ένα τρίτο των παιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου υποφέρει και μεγαλώνει στη φτώχεια. Είναι καιρός οι απλοί άνθρωποι – αυτοί που πλήττονται περισσότερο από την ανισότητα – να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φορολόγηση του πλούτου μέσω μιας νομικά δεσμευτικής συνέλευσης πολιτών, ενός Λαϊκού Κοινοβουλίου».

Μία από όσους έλαβαν δράση σήμερα, η 23χρονη Έλεν Ρέντγουντ Μπράουν, εργαζόμενη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), δήλωσε:

«Οι δισεκατομμυριούχοι, οι εταιρείες και οι διεφθαρμένοι πολιτικοί που κυβερνούν τη Βρετανία δεν νοιάζονται για εμάς. Ενώ εργάζομαι στο NHS, έχω δει ανθρώπους να πεθαίνουν επειδή δεν μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού, ενώ οι γιατροί εργάζονται σε βάρδιες 15 ωρών».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 156 δισεκατομμυριούχους. Θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε το 75% αυτού του πλούτου για να διορθώσουμε τη Βρετανία και θα εξακολουθούσαμε να έχουμε 156 δισεκατομμυριούχους. Πρέπει να αφήσουμε τους απλούς ανθρώπους να αποφασίσουν πώς θα φορολογηθούν οι πλούσιοι».

Στη Μεγάλη Βρετανία ζητούν μερίδιο από την εξουσία

Στην δράση συμμετείχε και ο Τομ Μπάρμπερ, 65 ετών, πρώην γιατρός, δημοσιογράφος και κοινωνικός λειτουργός από το Νότιγχαμ, ο οποίος δήλωσε ότι «Η εξουσία συγκεντρώνεται στα χέρια μιας μικρής ομάδας απίστευτα πλούσιων και αδίστακτων ατόμων. Είναι αποφασισμένοι να πλουτίσουν, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών».

«Οι απλοί άνθρωποι πρέπει να ανακτήσουν την εξουσία, υποχρεώνοντας την κυβέρνησή μας να δημιουργήσει μια μόνιμη συνέλευση πολιτών, ένα Σώμα του Λαού. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις προς όφελος όλων, φορολογώντας τους πλούσιους, δημιουργώντας μια πιο δίκαιη κοινωνία και αποκαθιστώντας την πίστη μας στη δημοκρατία».