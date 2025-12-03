Ολυμπιακός – Βάσας: Για το βήμα πρόκρισης οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά τη νίκη (9-29) επί του ΑΝΟ Γλυφάδας στον Λαιμό, στο ματς της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει στο ευρωπαϊκό της ταξίδι.

Την Τετάρτη (3/12) στις 21:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ουγγρική Βάσας στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, σε μία κρίσιμη «μάχη» για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, με στόχο τη νίκη και το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με τρεις νίκες, εννιά βαθμούς και 54-40 γκολ σε τέσσερα ματς, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (μαζί με την Μλάντοστ).

Εισιτήρια: Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου του Champions League 2025-26:

Ολυμπιακός 9 (54-40 γκολ)

Μλάντοστ 9 (53-51)

Ραντνίτσκι 6 (59-59)

Βάσας 0 (44-60)

«Με τη βοήθεια του κόσμου μας να πάρουμε το τρίποντο»

«Θέλουμε και πρέπει να κερδίσουμε»

Για το παιχνίδι μίλησε τόσο ο προπονητής της ομάδας, Έλβις Φάτοβιτς, όσο και ο Ντίνος Γενηδουνιάς.

Ελβις Φάτοβιτς: «Πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Θέλουμε και πρέπει να κερδίσουμε στην έδρα μας. Γνωρίζουμε πολλά για την Βάσας και ρεαλιστικά, είμαστε η μόνη ομάδα στον όμιλο που την κέρδισε άνετα. Σίγουρα, έπαιξαν πολύ δυνατά παιχνίδια με την Ραντνίτσκι και την Μλάντοστ, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό, θα είναι η προσέγγισή μας. Πιστεύω, ότι αν μπούμε στο παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία, είμαστε καλύτερη ομάδα και θα νικήσουμε».

Ντίνος Γενηδουνιάς: «Ο αγώνας με την Βάσας είναι πολύ κομβικός για εμάς. Με νίκη, πάμε ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου, που κυνηγάμε. Πρέπει να ξεχάσουμε το πρώτο ματς με την Βάσας, γιατί σίγουρα, δεν θα είναι το ίδιο. Η Βάσας είναι, πλέον, αδιάφορη βαθμολογικά. Για αυτό τον λόγο, θα είναι και πιο επικίνδυνη. Πρέπει να βασιστούμε πάλι στην άμυνά μας και με τη βοήθεια του κόσμου μας, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που θέλουμε».