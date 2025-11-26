Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας 16-6: Στο Final 4 του Κυπέλλου οι Ερυθρόλευκες

Το εισιτήριο για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας «σφράγισε» η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με 16-6 τον ΑΝΟ Γλυφάδας στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, στον νοκ-άουτ προημιτελικό του θεσμού και «έκλεισαν» θέση για την τελική φάση.

Τα κορίτσια του Δημήτρη Κραβαρίτη «μπήκαν» με το «δεξί» στο Κύπελλο, αφού στο ματς της φάσης των «8» στον Πειραιά, κυριάρχησαν απόλυτα κόντρα στην ομάδα της Γλυφάδας, πανηγυρίζοντας με άνεση την νίκη-πρόκριση στο Final 4.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 4-2, 4-1, 5-3

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 1-0 Σάντα (7:24), 2-0 Άντριους (π/π, 5:28), 3-0 Σιούτη (π/π, 3:05)

2ο οκτάλεπτο: 3-1 Τζωρτζακάκη (π/π, 7:39), 4-1 Τορνάρου (π/π, 6:45), 5-1 Ειρήνη Νίνου (πεν., 5:21), 6-1 Ειρήνη Νίνου (π/π, 4:15), 7-1 Άντριους (3:11), 7-2 Λασκαρίδου (0:42)

3ο οκτάλεπτο: 8-2 Μυριοκεφαλιτάκη (7:50), 9-2 Πλευρίτου (5:26), 10-2 Σιούτη (4:47), 11-2 Πλευρίτου (3:54), 11-3 Παναγιώτα Νίνου (2:5)

4ο οκτάλεπτο: 12-3 Τορνάρου (7:34). 13-3 Κουρέτα (6:45), 13-4 Οτσόα (5:01), 13-5 Τέρνερ (πέν., 4:26), 14-5 Μυριοκεφαλιτάκη (3:18), 15-5 Σάντα (2:29), 15-6 Οτσόα (1:06), 16-6 Κουρέτα (π/π, 0:47)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Κραβαρίτη, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Άντριους 2, Σιούτη 2, Ειρήνη Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Βαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Παναγιώτα Νίνου 1, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 1, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου 1, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Μουστάκα, Δασκαλάκη