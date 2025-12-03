Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: O Γιακουμάκης στέρησε την 4άδα από τον αντίπαλό του στο 90+6′ (vid)

Ο Άρης ετοιμαζόταν να «κλειδώσει» την 4άδα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από απόψε, καθώς ως το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν μπροστά στο σκορ (47′ Ντουντού), ωστόσο την τελευταία λέξη την είπε ο ΠΑΟΚ. Με τον Γιακουμάκη (είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς του Βικελίδης στο 74′) να σκοράρει με ψαλιδάκι στο 90+6′, ο δικέφαλος απέσπασε ισοπαλία 1-1 για την 4η αγωνιστική.

Έτσι οι κιτρινόμαυροι ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase με 10 βαθμούς (και πιθανότατα εκτός 1-4), ενώ ο ΠΑΟΚ που έφτασε τους 4, έχει να δώσει ένα ακόμη παιχνίδι, αυτό με τη Μαρκό στην Τούμπα.

Με αρκετές αλλαγές και εκπλήξεις παρέταξαν Χιμένεθ και Λουτσέσκου. Ενδεικτικά ο Ισπανός προτίμησε στο βασικό σχήμα τον Αθανασιάδη στην εστία, άφησε εκτός τελικά τον Φαμπιάνο, έδωσε ευκαιρία στον Φρίντεκ μετά από καιρό, έβαλε τον Γένσεν σε επιτελικό ρόλο και τον Ντουντού στην κορυφή. Αλλαγές και από τον Ρουμάνο που παρέταξε τον Τσιφτσή στην εστία, τον Μπιάνκο στα χαφ (ελλείψει Μείτέ), τον Καμαρά στο «10» και τον Μύθου στην επίθεση.

Δυνατά ο ΠΑΟΚ, ανίκητος Αθανασιάδης

Το ματς είχε πολύ καλό ρυθμό στο πρώτο μισάωρο με τον ΠΑΟΚ να είναι σαφώς πιο επικίνδυνος βασιζόμενος στη συνοχή και τις καλές συνεργασίες του. Κάτι που ο Άρης δεν είχε ως σύνολο, αλλά είχε τον… Αθανασιάδη! Ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε μεγάλη επέμβαση σε εντυπωσιακή προβολή του Μύθου στον αέρα, ενώ 16′ έπιασε πέναλτι με εξαιρετική εκτίναξη του Νεσπόντοφ. Την εσχάτη των ποινών είχε εξασφαλίσει για τους φιλοξενούμενους ο Βολιάκο σε παρατεταμένο τράβηγμα του Μόντσου στον Βολιάκο που έπεσε στην περιοχή. Ο Μπέμπεκ στο VAR κάλεσε τον διαιτητή Παπαπέτρου και εκείνος «έδειξε» την άσπρη βούλα.

Ακυρώθηκε γκολ του Άρη

Μετά 25λεπτο-μισάωρο ο Άρης ισορρόπησε και άρχισε να βγαίνει μπροστά με καλύτερες προϋποθέσεις, εκμεταλλευόμενος και τα κενά στην μεσοαμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Στο 41′ Ο Κάρλες Πέρεθ πέτυχε ένα εξαιρετικό τέρμα με σουτ στην απέναντι γωνία ωστόσο ακυρώθηκε καθώς ο Γένσεν ήταν οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Αυτή τη φορά το γκολ των γηπεδούχων μέτρησε (1-0)

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο Β’ ημίχρονο χωρίς αλλαγές και ο Άρης χτυπώντας για μία ακόμη φορά στην αριστερή… προβληματική απόψε πλευρά του ΠΑΟΚ, κατάφερε να σκοράρει. Ο Γένσεν έβγαλε αριστοτεχνική σέντρα και ο επερχόμενος Ντουντού έκανε την κοντινή προβολή για το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των περίπου 10.000 οπαδών του Άρη.

Μετά το 60′ η ομάδα του Χιμένεθ έδειξε διάθεση να παίξει πιο αμυντικά (πέρασε ο Ράτσιτς αντί του Γένσεν), με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει μέτρα καθώς ο Λουτσέσκου έκανε πιο επιθετική την ομάδα του (Τάισον, Γιακουμάκης). Η αλήθεια είναι όμως πως ο δικέφαλος με εξαίρεση 1-2 στιγμές που πήγε να γίνει επικίνδυνος (κυρίως με στημένα όπως το δοκάρι του Νεσπόντοφ στο 62′), η αλήθεια είναι πως δεν απείλησε επί της ουσίας τον αντίπαλό του με κλασικές φάσεις έχοντας αποδειχθεί φλύαρος.

Στο 68′ ο Παπαπέτρου έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπάμπα στον Φαντιγκά όμως μετά από παρέμβαση του VAR δόθηκε φάουλ υπέρ των κιτρινόμαυρων στα όρια της περιοχής.

Οπισθοχώρησε και το πλήρωσε ο Άρης

Κι ενώ όλα έδειχνα πως το 1-0 θα έμενε ως το τέλος, η αδυναμία του Άρη να κρατήσει τη μπάλα μακρια από την εστία του έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να τον πληγώσει κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο! Ο Τάισον γύρισε ωραία από τη γραμμή του άουτ και Γιακουμάκης μέσα από πλειάδα παικτών κατάφερε αν και πεσμένος να σκοράρει με ψαλιδάκι για το τελικό 1-1!

Σκόρερ: 47΄ Ντουντού, 90+6′ Γιακουμάκης

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Φρίντεκ(83΄Τεχέρο), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γιένσεν(71΄Ράσιτς), Πέρες, Παναγίδης(83΄Χαρούπας), Ντούντου(79΄Μορόν)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Σάστρε(81΄Κένι), Μπιάνκο(63΄Τάισον), Οζντόεφ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ(75΄Χατσίδης), Ζίβκοβιτς(81΄Ιβανούσετς), Μύθου(75΄Γιακουμάκης).