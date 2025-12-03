Ελεύθερος από τους Κλίπερς ο Κρις Πολ (pic)

«Επιχείρηση ανανέωση» για τους Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τον Κρις Πολ! Ο 40χρονος πόιντ γκαρντ, ένας από τους καλύτερους στην ιστορία του NBA, διανύει την τελευταία σεζόν της καριέρας του πριν σταματήσει το μπάσκετ και είναι ο πρώτος που πλήρωσε το… μάρμαρο της κακής έως τώρα πορείας της ομάδας από την «Πόλη των Αγγέλων», η οποία έχει ρεκόρ 5-16.

Ο Πολ έχει ανακοινώσει από την αρχή της χρονιάς ότι αυτή θα είναι η τελευταία του στα παρκέ ως παίκτης, ωστόσο -όπως φαίνεται- ούτε ο κόσμος του NBA έχει χώρο για… συναισθηματισμούς. Παρότι πρόκειται ίσως για τον κορυφαίο ή τουλάχιστον για έναν από τους 2-3 κορυφαίους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα των Κλίπερς, η ομάδα αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ώστε να ξεκινήσει την αναδόμησή της.

Στους Κλίπερς, ο Κρις Πολ αγωνίστηκε από το 2012 ως το 2017, περίοδος στην οποία εδραιώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους πλέι-μέικερς στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος.

BREAKING: Los Angeles Clippers are sending home future Hall of Fame point guard Chris Paul in a bizarre severing ties move, league sources tell me. pic.twitter.com/EgDLXaxdZW — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 3, 2025

Μια σπουδαία καριέρα

Στην καριέρα του έχει υπάρξει 12 φορές All-Star, 4 φορές μέλος της Καλύτερης Πεντάδας του NBA, 7 φορές μέλος της Καλύτερης Αμυντικής Ομάδας, Ρούκι της Χρονιάς το 2006, 2 φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης με την Team USA, ενώ έχει περάσει από 7 διαφορετικές ομάδες σε 21 σεζόν στο NBA.

Συνολικά στην καριέρα του έχει μέσο όρο 16,8 πόντους, 9,2 ασίστ και 4,4 ριμπάουντ σε 1370 αγώνες της regular season, ενώ είναι δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ασίστ (12549) και κλεψίματα (2728) πίσω μονάχα από τον μύθο των Γιούτα Τζαζ, Τζον Στόκτον και στις δύο κατηγορίες.