Αγρότης κάνει σπαγγάτο σε ζωντανή σύνδεση στην Καρδίτσα και γίνεται το απόλυτο viral

Μια αναπάντεχη σκηνή διέκοψε το απόγευμα της Τρίτης το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News από τα μπλόκα των αγροτών στην Καρδίτσα.

Η δημοσιογράφος μετέφερε με σοβαρό τόνο τις συνθήκες παραμονής των αγροτών, που επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους και περνούν ακόμη και τις νύχτες στα σημεία συγκέντρωσης. Περιέγραφε τις φωτιές που ανάβουν για ζεστασιά και τα αυτοσχέδια στολίδια στους θάμνους, σημειώνοντας ότι πολλοί σκοπεύουν να παραμείνουν «ακόμα και στις γιορτές των Χριστουγέννων».

Την ώρα όμως που η εικόνα παρέμενε σταθερά προσανατολισμένη στη σοβαρότητα του ρεπορτάζ, ένας αγρότης αποφάσισε να στείλει το δικό του, ιδιότυπο μήνυμα μαχητικότητας.

Πέρασε μπροστά του η κάμερα και χωρίς καμία προειδοποίηση έκανε… σπαγγάτο. Στην απροσδόκητη κίνηση ο κάμεραμαν προσπάθησε να «σώσει» το πλάνο, κάνοντας γρήγορο ζουμ στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ώστε να απομακρύνει τον αυθόρμητο πρωταγωνιστή από το κάδρο.

Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα, επιβεβαιώνοντας πως ακόμη και στα πιο φορτισμένα σκηνικά διαμαρτυρίας, η ανθρώπινη πλευρά βρίσκει πάντα τρόπο να διεκδικήσει τον χώρο της.

Δείτε το βίντεο: