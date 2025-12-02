Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Η ζωή μου μετά…»
Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη
• «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»
• «Δεν μπήκα για να μείνω όλη μου τη ζωή»
•«Εφτασα αρκετά κοντά στο να φύγω από την πολιτική το 2015»
• «Αν δεν είχα κερδίσει (σ.σ.: τις εκλογές για την προεδρία της ΝΔ) θα το είχα κάνει»
• Για το αν είναι αισιόδοξος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα απάντησε: «Οχι ακόμα»
===========
Διαθήκες: Τα επτά κλειδιά
Ποιες θα θεωρούνται έγκυρες
• …και ποιες θα μπορούν και με ποιους όρους να προσβάλλονται στο εξής
===========
Ζητείται λύση
Χάος… με πατίνια
• Αλληλοκάλυψη ευθυνών και ασαφές πλαίσιο δημιουργούν την απαράδεκτη εικόνα
===========
Συντάξεις
Ποιες αυξήσεις θα δοθούν από Δεκέμβριο
===========
Στους δήμους
Εκλογή σε μία Κυριακή και με 42%
• Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δόθηκε χθες στους ΟΤΑ
===========
Κατά της Ρωσίας
Η πρώτη υβριδική απειλή από τη Συμμαχία
• Για πρώτη φορά κορυφαίο στέλεχος του ΝΑΤΟ μιλάει για «προληπτικό χτύπημα»
===========
Τα τρακτέρ της οργής
• Τα βασικά μπλόκα, η αντίδραση της κυβέρνησης
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Ο «Φραπές» απειλεί, στέλνει μηνύματα και προειδοποιεί
Καμία απολογία για τις υποκλοπές και το «φροντιστήριο»
===========
Εκλογές δικηγόρων
Οι μάχες των μεγάλων Συλλόγων στον β’ γύρο
• Αναστασόπουλος – Κουτσόλαμπρος στην Αθήνα, Κλάππας – Περιβολάρης στον Πειραιά, Φινοκαλιώτης – Πρωτοπαπαδάκη στη Θεσσαλονίκη
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Βραβείο Golden Boy (web) 2025
Υποκλίθηκε η Ευρώπη, έλαμψαν Μουζακίτης και Ολυμπιακός
Λούκα Γιόβιτς
Το ρεκόρ και οι υποσχέσεις
Ασπρο μαύρο: Μπορεί να οδηγήσει την ΑΕΚ στον τίτλο;
- Βενεζουέλα: Διαδηλώνουν ενάντια στις απειλές των ΗΠΑ
- ΠΑΟΚ: Καμία σκέψη αναβολής για το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη
- Η έκρηξη της χρηματοδότησης στις αμερικανικές τράπεζες και ο κίνδυνος νέας κρίσης
- Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Την Παρασκευή (5/12) στις 19:00 η κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης
- Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 02.12.2025]
- Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
