Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η ζωή μου μετά…»

Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη

• «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

• «Δεν μπήκα για να μείνω όλη μου τη ζωή»

•«Εφτασα αρκετά κοντά στο να φύγω από την πολιτική το 2015»

• «Αν δεν είχα κερδίσει (σ.σ.: τις εκλογές για την προεδρία της ΝΔ) θα το είχα κάνει»

• Για το αν είναι αισιόδοξος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα απάντησε: «Οχι ακόμα»

===========

Διαθήκες: Τα επτά κλειδιά

Ποιες θα θεωρούνται έγκυρες

• …και ποιες θα μπορούν και με ποιους όρους να προσβάλλονται στο εξής

===========

Ζητείται λύση

Χάος… με πατίνια

• Αλληλοκάλυψη ευθυνών και ασαφές πλαίσιο δημιουργούν την απαράδεκτη εικόνα

===========

Συντάξεις

Ποιες αυξήσεις θα δοθούν από Δεκέμβριο

===========

Στους δήμους

Εκλογή σε μία Κυριακή και με 42%

• Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δόθηκε χθες στους ΟΤΑ

===========

Κατά της Ρωσίας

Η πρώτη υβριδική απειλή από τη Συμμαχία

• Για πρώτη φορά κορυφαίο στέλεχος του ΝΑΤΟ μιλάει για «προληπτικό χτύπημα»

===========

Τα τρακτέρ της οργής

• Τα βασικά μπλόκα, η αντίδραση της κυβέρνησης

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Ο «Φραπές» απειλεί, στέλνει μηνύματα και προειδοποιεί

Καμία απολογία για τις υποκλοπές και το «φροντιστήριο»

===========

Εκλογές δικηγόρων

Οι μάχες των μεγάλων Συλλόγων στον β’ γύρο

• Αναστασόπουλος – Κουτσόλαμπρος στην Αθήνα, Κλάππας – Περιβολάρης στον Πειραιά, Φινοκαλιώτης – Πρωτοπαπαδάκη στη Θεσσαλονίκη

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Βραβείο Golden Boy (web) 2025

Υποκλίθηκε η Ευρώπη, έλαμψαν Μουζακίτης και Ολυμπιακός

Λούκα Γιόβιτς

Το ρεκόρ και οι υποσχέσεις

Ασπρο μαύρο: Μπορεί να οδηγήσει την ΑΕΚ στον τίτλο;