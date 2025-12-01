Μια «μάχη» χωρίς (φαβορί) και… προηγούμενο

Μια ματιά στην βαθμολογία του ιταλικού πρωταθλήματος είναι αρκετή για να καταλάβει κάποιος ότι η φετινή «μάχη» για την κατάκτηση του scudetto δεν έχει… προηγούμενο και τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου, δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερο… συνωστισμό στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Εφτά ομάδες διεκδικούν τον τίτλο στην φετινή Serie A και αναμφίβολα η συνέχεια του ιταλικού πρωταθλήματος προβλέπεται συγκλονιστική, καθώς η απόσταση που χωρίζει την πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, Μίλαν με την έβδομη της βαθμολογίας, Γιουβέντους είναι μόλις πέντε βαθμοί.

Και στο… ενδιάμεσο βρίσκονται πέντε ομάδες, σε απόσταση… αναπνοής η μία με την άλλη και κάθε παιχνίδι έχει τεράστια σημασία.

Είναι ξεκάθαρο πως η Ιταλία είχε να δει πολλά χρόνια μια τόσο μεγάλη κόντρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και κρίνοντας κάποιος από την βαθμολογική συγκομιδή αλλά και την αγωνιστική εικόνα των ομάδων, δεν υπάρχει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο.

Οι «ροσονέρι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 28 πόντους και η Νάπολι έχει τους ίδιους βαθμούς αλλά είναι στο δεύτερο «σκαλοπάτι».

The race for the Scudetto continues to heat up ♨ pic.twitter.com/hTjtQetp5a — B/R Football (@brfootball) November 30, 2025

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι «παρτενοπέι» πέτυχαν τεράστια νίκη στο Ολίμπικο επί της Ρόμα με 1-0, καθώς οι πρωταθλητές επικράτησαν των τζιαλορόσι που φέτος έχουν εντυπωσιάσει με την παρουσία τους.

Η ομάδα της «αιώνιας» πόλης, παρά την ήττα της από τη Νάπολι, είναι στην τέταρτη θέση έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς, ενώ η Ίντερ είναι στην τρίτη θέση έχοντας και αυτή τους ίδιους βαθμούς (27).

Παρατηρώντας κάποιος την πρώτη εφτάδα που είναι στο κόλπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν μπορεί να μην αναφερθεί με κολακευτικά λόγια στην Μπολόνια και την Κόμο.

Οι «ροσομπλού» είναι στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 24 βαθμούς, ενώ ακολουθεί η Κόμο στην έκτη, με τους ίδιους πόντους.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως η Μπολόνια έχει αυτούς τους βαθμούς έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς αντιμετωπίζει απόψε εντός έδρας την Κρεμονέζε. Αν λοιπόν πάρει τη νίκη θα πιάσει Ίντερ και Ρόμα στους 27 βαθμούς κα θ’ απέχει μόλις έναν από την πρώτη Μίλαν.

Η Γιουβέντους είναι αυτή την στιγμή έβδομη, αλλά δεν είναι μακριά από την κορυφή (απέχει πέντε βαθμούς από την πρωτοπόρο Μίλαν) κι όταν μιλάμε για τους «μπιανκονέρι» κανείς δεν μπορεί να τους… ξεγράψει σε μάχη για τίτλο.

Η Serie A βρίσκεται στην 13η αγωνιστική και οι ομάδες με τις περισσότερες νίκες είναι η Νάπολι, η Ίντερ και η Ρόμα, οι οποίες έχουν πετύχει από εννιά.

Οι ομάδες με τις λιγότερες ήττες είναι η πρωτοπόρος Μίλαν και η μεγάλη έκπληξη, Κόμο οι οποίες έχουν ηττηθεί μόλις μια φορά στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε πως Ίντερ και Ρόμα δεν έχουν ισοπαλία.

Η «μάχη» για την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος έχει «ανάψει» για τα καλά κι αν μη τι άλλο τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι θα είναι πιο αμφίρροπη από ποτέ.

Κι αν για την Μπολόνια και την Κόμο δεν είναι εύκολο να φτάσουν μέχρι το… τέλος του δρόμου (αν και ποτέ δεν πρέπει να προδικάζεις πράγματα στο ποδόσφαιρο) δεν ισχύει το ίδιο για τις άλλες πέντε ομάδες.

Μιλάμε για τις δύο ομάδες του Μιλάνου, για την πρωταθλήτρια, Νάπολι την Ρόμα και την Γιουβέντους κι από την αναφορά και μόνο των ονομάτων, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως όλα είναι πιθανά σε αυτή την… ξέφρενη κούρσα.

Μετά από 13 αγωνιστικές δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για φαβορί και όλοι περιμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον την συνέχεια του πρωταθλήματος.