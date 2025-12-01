Τα δεδομένα για την επιστροφή του Μπολομπόι

Ευχάριστα νέα για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Τζοέλ Μπολομπόι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στα παρκέ.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, που έχει να αγωνιστεί από τον Μάρτιο του 2025 και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο στο γόνατο, ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις με μπάλα στις ΗΠΑ και μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του.

Ποια είναι τα δεδομένα για τον Μπολομπόι και την επιστροφή του

Παρότι δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί από το νέο έτος για τον 31χρονο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Πριν τον τραυματισμό του, ο Μπολομπόι ήταν εξαιρετικός με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στη Euroleague, όπου μέτρησε 10,2 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 16,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 24,3 λεπτά παιχνιδιού κατά μέσο όρο.