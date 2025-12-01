Τα δεδομένα για την επιστροφή του Μπολομπόι
Ο Τζοέλ Μπολομπόι ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις και βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην αγωνιστική δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
- Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
- Στο εδώλιο 32χρονος από την Ρόδο για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του
Ευχάριστα νέα για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Τζοέλ Μπολομπόι βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στα παρκέ.
Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, που έχει να αγωνιστεί από τον Μάρτιο του 2025 και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο στο γόνατο, ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις με μπάλα στις ΗΠΑ και μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του.
Ποια είναι τα δεδομένα για τον Μπολομπόι και την επιστροφή του
Παρότι δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί από το νέο έτος για τον 31χρονο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
Πριν τον τραυματισμό του, ο Μπολομπόι ήταν εξαιρετικός με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στη Euroleague, όπου μέτρησε 10,2 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 16,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 24,3 λεπτά παιχνιδιού κατά μέσο όρο.
- Μουζακίτης: «Στην προπόνηση με φωνάζουν… χρυσό αγόρι»
- Διαλύει τα… αρνητικά κοντέρ ο Ροντρίγκο: Έμεινε «άσφαιρος» για 30ο σερί ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
- Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
- Ο Εμπαπέ κάνει μυθική χρονιά: Έφτασε τα 60 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος (pic)
- Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
- «Πρώτο φαβορί ο Τρινκιέρι για να διαδεχτεί τον Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν»
- Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
- Ποια είναι η οργάνωση «Gucci Gang», που μαζί με Αλβανούς διαρρήκτες «τρομοκρατεί» τους σταρ της Premier League! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις