Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»

Έκκληση-μήνυμα προς την κυβέρνηση, να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, που έχουν στήσει μπλόκα στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο Λάρισας, έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νικόλας Φαραντούρης.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, από σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου και τουλάχιστον μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι τους εγκαταλείπει και οδηγεί σε κατάρρευση τον πρωτογενή τομέα της Λάρισας. Οι αγρότες καταγγέλλουν εξοντωτικές καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αδιαφάνεια στις διαδικασίες και συνεχή εμπαιγμό από την κυβέρνηση.

Νικόλας Φαραντούρης: η φωνή τους να φτάσει στις Βρυξέλλες

Σε on camera δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, που επισκέφθηκε το μπλόκο στη Νίκαια, είπε τα εξής:

«Αγώνας επιβίωσης για αγρότες και κτηνοτρόφους και για τον πρωτογενή τομέα της χώρα μας. Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τα τελευταία υγιή κύτταρα της περιφέρειας και του πρωτογενούς τομέα.

»Θέλω να ενώσω τη φωνή μου με τους αγρότες της χώρας σήμερα εδώ στο μπλόκο της Νίκαιας, από τη Λάρισα, για να φτάσει δυνατά η φωνή τους στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες, και κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να ρίξει τους τόνους και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους».