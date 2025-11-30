Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο μεγάλος στόχος του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος είναι η παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και η διατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και αν ο πρώτος στόχος μοιάζει να είναι βατός με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, ο δεύτερος στόχος είναι μια εξίσωση για δυνατούς λύτες.

Και αυτό διότι η δημοφιλία του πρωθυπουργού έχει πέσει καθώς ο κανένας τον ξεπερνάει σε καταλληλόλητα, η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας ενώ τα περιθώρια συνεργασιών με πρωθυπουργό τον ίδιο είναι μάλλον ανύπαρκτα. Για να λυθεί αυτή η εξίσωση, το πρωθυπουργικό περιβάλλον ετοιμάζει την δική του αντεπίθεση πατώντας πάνω σε τέσσερεις άξονες.

Ο πρώτος άξονας είναι ο πολλαπλασιασμός των παροχών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών.

Ανακοίνωσε έκτακτες επιδοτήσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους, υποσχέθηκε πως θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ αναμένεται και στον προϋπολογισμό να κάνει ορισμένες ακόμα ανακοινώσεις.

Ακούγεται μάλιστα έντονα πως το Μαξίμου θα ποντάρει στα παραδοσιακά ακροατήρια της: δηλαδή τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου είναι η αποκατάσταση των σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρωθυπουργός φαίνεται πως έχει πάρει απόφαση πως κανείς από το Μαξίμου δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο αυτό και έτσι αναλαμβάνει προσωπικά να αποκαταστήσει ο ίδιος τις σχέσεις του με τους γαλάζιους βουλευτές. Εξ’ ου και ο κύκλος των γευμάτων με τους βουλευτές των επιτροπών. Φυσικά, όπως αναφέρει και γαλάζια πηγή αυτή η “πίστα” θα κριθεί στον επικείμενο ανασχηματισμό.

Ο τρίτος άξονας του σχεδίου περνάει μέσα από την απαξίωση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως υπολογίζει ότι ο πρώην βασικός του αντίπαλος μπορεί να προκαλέσει μεγάλα τραύματα στη ΝΔ. Όχι προφανώς χτυπώντας στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές αλλά δευτερογενώς. «Αν ο Τσίπρας είναι δεύτερος τότε οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ θα είναι ραγδαίες και ο Ανδρουλάκης παρελθόν» ανέφερε χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος σημειώνοντας με νόημα πως «τότε η ΝΔ θα έχει απέναντι της έναν αντίπαλο που έχει εκτόπισμα αλλά και πολλούς δυνητικούς συμμάχους από τον χώρο του κέντρου».

Ο βασικότερος ωστόσο άξονας του σχεδίου περνάει μέσα από την διαχείριση που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως την επομένη των εκλογών το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μοναδικός συνομιλητής που θα μπορούσε να αποτελέσει συνομιλητή του πρωθυπουργού χωρίς ταυτόχρονα ο ίδιος και η κυβέρνηση του να αλλοιώσουν την φυσιογνωμία τους. Για αυτό το λόγο το αμέσως επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ασκήσουν ασφυκτικό pressing στο ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας από τη μια να το κατηγορούν ως δύναμη ανορθολογισμού και από την άλλη με επιθέσεις φιλίας.

Ο στόχος ένας: να “κάψουν” την οποιαδήποτε προοπτική του ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομου πόλου και μετατροπής για το ίδιο σε μονόδρομο το σενάριο της συνεργασίας.