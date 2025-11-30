newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»
Πολιτική Γραμματεία 30 Νοεμβρίου 2025 | 08:31

Επιχείρηση «έξοδος από την κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

Ο μεγάλος στόχος του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος είναι η παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και η διατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και αν ο πρώτος στόχος μοιάζει να είναι βατός με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, ο δεύτερος στόχος είναι μια εξίσωση για δυνατούς λύτες.

Και αυτό διότι η δημοφιλία του πρωθυπουργού έχει πέσει καθώς ο κανένας τον ξεπερνάει σε καταλληλόλητα, η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας ενώ τα περιθώρια συνεργασιών με πρωθυπουργό τον ίδιο είναι μάλλον ανύπαρκτα. Για να λυθεί αυτή η εξίσωση, το πρωθυπουργικό περιβάλλον ετοιμάζει την δική του αντεπίθεση πατώντας πάνω σε τέσσερεις άξονες.

Ο πρώτος άξονας είναι ο πολλαπλασιασμός των παροχών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει στρατηγική για να κάνει damage control και να κατευνάσει την κοινωνική οργή που προκαλεί το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας και χαμηλών μισθών.

Ανακοίνωσε έκτακτες επιδοτήσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους, υποσχέθηκε πως θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ αναμένεται και στον προϋπολογισμό να κάνει ορισμένες ακόμα ανακοινώσεις.

Ακούγεται μάλιστα έντονα πως το Μαξίμου θα ποντάρει στα παραδοσιακά ακροατήρια της: δηλαδή τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου είναι η αποκατάσταση των σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο πρωθυπουργός φαίνεται πως έχει πάρει απόφαση πως κανείς από το Μαξίμου δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο αυτό και έτσι αναλαμβάνει προσωπικά να αποκαταστήσει ο ίδιος τις σχέσεις του με τους γαλάζιους βουλευτές. Εξ’ ου και ο κύκλος των γευμάτων με τους βουλευτές των επιτροπών. Φυσικά, όπως αναφέρει και γαλάζια πηγή αυτή η “πίστα” θα κριθεί στον επικείμενο ανασχηματισμό.

Ο τρίτος άξονας του σχεδίου περνάει μέσα από την απαξίωση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως υπολογίζει ότι ο πρώην βασικός του αντίπαλος μπορεί να προκαλέσει μεγάλα τραύματα στη ΝΔ. Όχι προφανώς χτυπώντας στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές αλλά δευτερογενώς. «Αν ο Τσίπρας είναι δεύτερος τότε οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ θα είναι ραγδαίες και ο Ανδρουλάκης παρελθόν» ανέφερε χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος σημειώνοντας με νόημα πως «τότε η ΝΔ θα έχει απέναντι της έναν αντίπαλο που έχει εκτόπισμα αλλά και πολλούς δυνητικούς συμμάχους από τον χώρο του κέντρου».

Ο βασικότερος ωστόσο άξονας του σχεδίου περνάει μέσα από την διαχείριση που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως την επομένη των εκλογών το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μοναδικός συνομιλητής που θα μπορούσε να αποτελέσει συνομιλητή του πρωθυπουργού χωρίς ταυτόχρονα ο ίδιος και η κυβέρνηση του να αλλοιώσουν την φυσιογνωμία τους. Για αυτό το λόγο το αμέσως επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ασκήσουν ασφυκτικό pressing στο ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας από τη μια να το κατηγορούν ως δύναμη ανορθολογισμού και από την άλλη με επιθέσεις φιλίας.

Ο στόχος ένας: να “κάψουν” την οποιαδήποτε προοπτική του ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομου πόλου και μετατροπής για το ίδιο σε μονόδρομο το σενάριο της συνεργασίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Commodities
Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

Χρυσός: Στο ιστορικό «φράγμα» των 5.000 δολαρίων το 2026 – Τι βλέπει η Goldman Sachs

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»
«Κουμπαριά υπήρχε» 29.11.25

Τσουκαλάς: Κομματικός φίλος, συγγενικό πρόσωπο, συνδαιτυμόνας σε τραπέζια με ρακές του πρωθυπουργού ο «Φραπές»

«Το ότι είναι άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού αποδείχθηκε. Το λέει η ίδια η κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει δηλώσεις για 'συγγενική σχέση'», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου
«Μια από τα ίδια» 29.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Επιτελικό φιάσκο και με την επιστροφή ενοικίου

«Οι πολίτες, όπως αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά, δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε καν να υπολογίσει σωστά ένα επίδομα. Αριστεία!», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
Προάγγελος επιστροφής 29.11.25

Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα

Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του, συμπεραίνουν διεθνή ΜΜΕ, με αφορμή την έκδοση της «Ιθάκης». Και επισημαίνουν ότι στα απομνημονεύματά του, κάνει απολογισμό, κριτική, και αυτοκριτική».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 29.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «άνοιγμα» του Ανδρουλάκη στην Αριστερά

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να ισχυροποιήσει τους διαύλους επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τα κόμματα της Αριστεράς. Η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα και η πορεία προς το συνέδριο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» – Τι προσφέρει η ενιαία πλατφόρμα
e-ΕΦΚΑ 30.11.25

Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο του πολίτη σε ένα σημείο για άμεση ενημέρωση χωρίς γραφειοκρατία - Πλήρης εικόνα με λίγα κλικ - Διατίθεται και σε mobile εφαρμογή

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)
Μπάσκετ 30.11.25

Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Σύνταξη
Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Οικονομικές Ειδήσεις 30.11.25

Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει

Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τηλέφωνο μέσω IRIS.

Σύνταξη
Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Ελλάδα 30.11.25

Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

46.876 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας - Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»
Υποστελέχωση ΟΠΕΚΕΠΕ 30.11.25

«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη συμμετοχή στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ- «Η συμμετοχή είναι οικειοθελής και ήδη θέλουν να συμμετάσχουν αρκετοί» απαντά ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο